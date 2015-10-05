Бетон написав: ну видите, а среди моих знакомых за пару десятилетий никто не знакомился. её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))
звідки у вас знайомі, що знайомляться в залі , якщо в залі ви не знайомитесь? Я підозрюю, що ви з флер в різні типів залів ходите... і в різні сральніки. Може і на різних планетах. Ну то лірика, вернемся до наших баранів. Бувають люди , кого которкнуло серйозно. Які небезпечні для себе і оточуючих, їх раніше обично вязали в гамівну сорочку і обдовбували наркотою. Зара так не можно щоб лічити псіха треба дозвіл від псіха. а якщо іще підуть до психолога а він скаже оставте маленького маняка в спокої він прекрасно себе почуває вбиваючи дідусів лопатою. Це характер такий. А дідусь всеодно скоро б вмер...) Та даж можно взяти не психіатрію а алкаша чи наркомана їх зараз в витверезник не беруть а нарахунок лічити то ми тож стали гуманістами, хоче лікується, хоче ні. те що він небезпечний для себе і оточуючих до уваги береться? Це точно все від любові до людей робиться? Я так понімаю кінчик "голоса" ніхто не глянув? Зря, панове, воно того варте. кінокомедія про маняка для взрослих Там є про шо подумати. https://youtu.be/BkSzy1Fm3J0?si=WuIaYO0-hIk_j-bB А поки музикальна пауза https://youtu.be/zzd-TIeESY8?si=pCORvAT8r5CRF87I
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 01 кві, 2025 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.
Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.
На ваш взгляд, в школе нужно изучать "Над пропастью во ржи"?
Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.
Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.
На ваш взгляд, в школе нужно изучать "Над пропастью во ржи"?
В мене "вивчення творів" у школі викликало сильне отторжєніє. Тому не читав багато з шкільної програми)))