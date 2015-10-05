Додано: Вів 01 кві, 2025 23:15

Бетон написав:

ну видите, а среди моих знакомых за пару десятилетий никто не знакомился.

её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала)) ну видите, а среди моих знакомых за пару десятилетий никто не знакомился.её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))

звідки у вас знайомі, що знайомляться в залі , якщо в залі ви не знайомитесь?Я підозрюю, що ви з флер в різні типів залів ходите... і в різні сральніки. Може і на різних планетах.Ну то лірика, вернемся до наших баранів.Бувають люди , кого которкнуло серйозно. Які небезпечні для себе і оточуючих, їх раніше обично вязали в гамівну сорочку і обдовбували наркотою. Зара так не можно щоб лічити псіха треба дозвіл від псіха.а якщо іще підуть до психолога а він скаже оставте маленького маняка в спокої він прекрасно себе почуває вбиваючи дідусів лопатою. Це характер такий. А дідусь всеодно скоро б вмер...)Та даж можно взяти не психіатрію а алкаша чи наркомана їх зараз в витверезник не беруть а нарахунок лічити то ми тож стали гуманістами, хоче лікується, хоче ні. те що він небезпечний для себе і оточуючих до уваги береться?Це точно все від любові до людей робиться?Я так понімаю кінчик "голоса" ніхто не глянув? Зря, панове, воно того варте. кінокомедія про маняка для взрослихТам є про шо подумати.А поки музикальна пауза