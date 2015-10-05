Бетон написав: ну видите, а среди моих знакомых за пару десятилетий никто не знакомился. её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))
звідки у вас знайомі, що знайомляться в залі , якщо в залі ви не знайомитесь? Я підозрюю, що ви з флер в різні типів залів ходите... і в різні сральніки. Може і на різних планетах. Ну то лірика, вернемся до наших баранів. Бувають люди , кого которкнуло серйозно. Які небезпечні для себе і оточуючих, їх раніше обично вязали в гамівну сорочку і обдовбували наркотою. Зара так не можно щоб лічити псіха треба дозвіл від псіха. а якщо іще підуть до психолога а він скаже оставте маленького маняка в спокої він прекрасно себе почуває вбиваючи дідусів лопатою. Це характер такий. А дідусь всеодно скоро б вмер...) Та даж можно взяти не психіатрію а алкаша чи наркомана їх зараз в витверезник не беруть а нарахунок лічити то ми тож стали гуманістами, хоче лікується, хоче ні. те що він небезпечний для себе і оточуючих до уваги береться? Це точно все від любові до людей робиться? Я так понімаю кінчик "голоса" ніхто не глянув? Зря, панове, воно того варте. кінокомедія про маняка для взрослих Там є про шо подумати. https://youtu.be/BkSzy1Fm3J0?si=WuIaYO0-hIk_j-bB А поки музикальна пауза https://youtu.be/zzd-TIeESY8?si=pCORvAT8r5CRF87I
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 01 кві, 2025 23:17, всього редагувалось 1 раз.
Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.
Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.
На ваш взгляд, в школе нужно изучать "Над пропастью во ржи"?
Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.
Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.
На ваш взгляд, в школе нужно изучать "Над пропастью во ржи"?
В мене "вивчення творів" у школі викликало сильне отторжєніє. Тому не читав багато з шкільної програми)))
Бетон написав:........... кстати, мисс Флер. помните, мои двери всегда открыты)
Она пока миссис.
врємя стало нєспокойне, люди перестали називати речі своїми іменами в нас особі жіночої статі до старості лишаються дєвочками. А в давнину то все регламентовано було. Дівчинка, дівчина, молодиця, баба ... там напевно іще зо 8 термінів було в залежності від віку, сімейного статусу і чи пробито дно) а ще в кожної своя форма одягу по статусу, шоб не перепутали А зара школярки вдягаються як лярви, лярви як школярки... Погодьтесь воно має певні неудобства...
Faceless написав:В мене "вивчення творів" у школі викликало сильне отторжєніє. Тому не читав багато з шкільної програми)))
пес зна хто ту програму підбирає, українська класична література сплошний мрак для 40 річних в депресії) як можно було для 15 р в програму всунути війну і мір? Як то взагалі можно в такім віці прочитати і зрозуміти? А років 15 тому попалось мені фрагмент анни карєніної на диску по вивченню англійської мови. Вєщь. В 30 вже можно зрозуміти Левка Грубого)
Бетон написав:........... кстати, мисс Флер. помните, мои двери всегда открыты)
Она пока миссис.
врємя стало нєспокойне, люди перестали називати речі своїми іменами в нас особі жіночої статі до старості лишаються дєвочками. А в давнину то все регламентовано було. Дівчинка, дівчина, молодиця, баба ... там напевно іще зо 8 термінів було в залежності від віку, сімейного статусу і чи пробито дно) а ще в кожної своя форма одягу по статусу, шоб не перепутали А зара школярки вдягаються як лярви, лярви як школярки... Погодьтесь воно має певні неудобства...
Має. Але те що було, те сплило. Життя змінилось. Сильно. Можна жалкувати чи радіти, але життя продовжується. І це головне.