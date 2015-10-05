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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:15

  Бетон написав:
ну видите, а среди моих знакомых за пару десятилетий никто не знакомился.
её развод - результат похода к психотерапевту мужика, которого она сама и послала))

звідки у вас знайомі, що знайомляться в залі , якщо в залі ви не знайомитесь? :lol:
Я підозрюю, що ви з флер в різні типів залів ходите... і в різні сральніки. Може і на різних планетах.
Ну то лірика, вернемся до наших баранів.
Бувають люди , кого которкнуло серйозно. Які небезпечні для себе і оточуючих, їх раніше обично вязали в гамівну сорочку і обдовбували наркотою. Зара так не можно щоб лічити псіха треба дозвіл від псіха.
а якщо іще підуть до психолога а він скаже оставте маленького маняка в спокої він прекрасно себе почуває вбиваючи дідусів лопатою. Це характер такий. А дідусь всеодно скоро б вмер...)
Та даж можно взяти не психіатрію а алкаша чи наркомана їх зараз в витверезник не беруть а нарахунок лічити то ми тож стали гуманістами, хоче лікується, хоче ні. те що він небезпечний для себе і оточуючих до уваги береться?
Це точно все від любові до людей робиться?
Я так понімаю кінчик "голоса" ніхто не глянув? Зря, панове, воно того варте. кінокомедія про маняка для взрослих
Там є про шо подумати. https://youtu.be/BkSzy1Fm3J0?si=WuIaYO0-hIk_j-bB
А поки музикальна пауза
https://youtu.be/zzd-TIeESY8?si=pCORvAT8r5CRF87I
Востаннє редагувалось Banderlog в Вів 01 кві, 2025 23:17, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:20

  Faceless написав:Щось всі змарніли, дєпрєсії всякі...
От вам:

Сам її хотів поставити), но і так щось вечір мрачнуватий.
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:36

  Wirująświatła написав:
Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.

Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.

На ваш взгляд, в школе нужно изучать "Над пропастью во ржи"?
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:38

  Бетон написав:На ваш взгляд, в школе нужно изучать "Над пропастью во ржи"?
у меня нет точки зрения по данному вопросу)
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:40

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
Google готовит ИИ для детей — будет помогать с домашними заданиями.

Намёки на релиз Gemini Kids нашли в APK-файле приложения Google — там же указано, что нейросеть сможет отвечать на вопросы, помогать с домашкой и многое другое. Собственно, ИИ это может делать и сейчас, но у детской версии, вероятно, будет больше ограничений.

На ваш взгляд, в школе нужно изучать "Над пропастью во ржи"?
В мене "вивчення творів" у школі викликало сильне отторжєніє. Тому не читав багато з шкільної програми)))
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 01 кві, 2025 23:42

з Житомира

робокавер

оригинал
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 00:48

  Бетон написав:...........
кстати, мисс Флер. помните, мои двери всегда открыты)

Она пока миссис. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 01:14

  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
кстати, мисс Флер. помните, мои двери всегда открыты)

Она пока миссис. :)
врємя стало нєспокойне, люди перестали називати речі своїми іменами в нас особі жіночої статі до старості лишаються дєвочками. :lol:
А в давнину то все регламентовано було. Дівчинка, дівчина, молодиця, баба ... там напевно іще зо 8 термінів було в залежності від віку, сімейного статусу і чи пробито дно)
а ще в кожної своя форма одягу по статусу, шоб не перепутали :lol:
А зара школярки вдягаються як лярви, лярви як школярки...
Погодьтесь воно має певні неудобства...
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 01:32

  Faceless написав:В мене "вивчення творів" у школі викликало сильне отторжєніє. Тому не читав багато з шкільної програми)))

пес зна хто ту програму підбирає, українська класична література сплошний мрак для 40 річних в депресії)
як можно було для 15 р в програму всунути війну і мір?
Як то взагалі можно в такім віці прочитати і зрозуміти?
А років 15 тому попалось мені фрагмент анни карєніної на диску по вивченню англійської мови. Вєщь. В 30 вже можно зрозуміти Левка Грубого)
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 02:14

  Banderlog написав:
  ЛАД написав:
  Бетон написав:...........
кстати, мисс Флер. помните, мои двери всегда открыты)

Она пока миссис. :)
врємя стало нєспокойне, люди перестали називати речі своїми іменами в нас особі жіночої статі до старості лишаються дєвочками. :lol:
А в давнину то все регламентовано було. Дівчинка, дівчина, молодиця, баба ... там напевно іще зо 8 термінів було в залежності від віку, сімейного статусу і чи пробито дно)
а ще в кожної своя форма одягу по статусу, шоб не перепутали :lol:
А зара школярки вдягаються як лярви, лярви як школярки...
Погодьтесь воно має певні неудобства...

Має.
Але те що було, те сплило. Життя змінилось. Сильно.
Можна жалкувати чи радіти, але життя продовжується. І це головне.
ЛАД
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