Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 102103104105 Додано: Сер 02 кві, 2025 05:26 Faceless написав: Бетон написав: На ваш взгляд, в школе нужно изучать "Над пропастью во ржи"? В мене "вивчення творів" у школі викликало сильне отторжєніє. Тому не читав багато з шкільної програми))) В мене "вивчення творів" у школі викликало сильне отторжєніє. Тому не читав багато з шкільної програми)))



Навіть на казки дорослому можна інакше дивитись



Навіть на казки дорослому можна інакше дивитись Hotab Повідомлень: 14617 З нами з: 15.02.09 Подякував: 385 раз. Подякували: 2337 раз. Профіль 1 3 2 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 05:50 Ой+ написав: 58365[quote][/quote]77:olmyb написав: Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку.

Не журіться:



Аналізуючи результати сканування, яке проводилося від 1999 до 2019 року, автори дослідження намагалися порівняти мозок людей, народжених у 30-х роках, з тими, хто народився в 70-х. При цьому вони виявили, що середній об'єм мозку збільшився від 1 234 мілілітрів до 1 321 мілілітра за цей 40-річний період, що становить ріст приблизно на 6,6 відсотка.

Дивовижно, але площа поверхні мозку учасників продемонструвала ще більший ріст: середня площа поверхні кори головного мозку тих, хто народився в 1970-х роках, була майже на 15% більшою, ніж у тих, хто з'явився на світ чотирма десятиліттями раніше, збільшившись від 2,056 до 2,104 квадратних сантиметрів. https://tsn.ua/nauka_it/lyudskiy-mozok- ... 45561.html Нове дослідження показало, що розмір людського мозку збільшується кожне десятиліття, починаючи щонайменше від 1930-х років.Аналізуючи результати сканування, яке проводилося від 1999 до 2019 року, автори дослідження намагалися порівняти мозок людей, народжених у 30-х роках, з тими, хто народився в 70-х. При цьому вони виявили, що середній об'єм мозку збільшився від 1 234 мілілітрів до 1 321 мілілітра за цей 40-річний період, що становить ріст приблизно на 6,6 відсотка.Дивовижно, але площа поверхні мозку учасників продемонструвала ще більший ріст: середня площа поверхні кори головного мозку тих, хто народився в 1970-х роках, була майже на 15% більшою, ніж у тих, хто з'явився на світ чотирма десятиліттями раніше, збільшившись від 2,056 до 2,104 квадратних сантиметрів.

До слова - неандертальці:

Об'єм головного мозку складав у середньому 1410 см³, що більше, ніж у сучасних людей. Це, проте, не свідчить про їхні кращі когнітивні здібності. Не журіться:До слова - неандертальці:



Это так, мое допущение. Абсолютно не претендую на малейшую долю истины.

Сравнивая с первой половиной прошлого века СРЕДНИЙ размер мозга может зависеть от...увеличения %% детей, рожденных с помощью кесарева сечения.

Дело в том, перепроверьте на всякий случай в профильной литературе, что при естественных родах череп ребенка сжимается в момент прохождения через родовые пути и только через некоторое время кости черепа становятся на место. У кесарят такого не происходит, их вынимают до этого. И, вроде-бы, форма черепа кесарят несколько отличается от остальных.

Зато у тех, кто родился естественным путем, принято считать, что больше развиты навыки выживания, кесарята менее активные, не получили пендаля в первой борьбе за жизнь. Это так, мое допущение. Абсолютно не претендую на малейшую долю истины.Сравнивая с первой половиной прошлого века СРЕДНИЙ размер мозга может зависеть от...увеличения %% детей, рожденных с помощью кесарева сечения.Дело в том, перепроверьте на всякий случай в профильной литературе, что при естественных родах череп ребенка сжимается в момент прохождения через родовые пути и только через некоторое время кости черепа становятся на место. У кесарят такого не происходит, их вынимают до этого. И, вроде-бы, форма черепа кесарят несколько отличается от остальных.Зато у тех, кто родился естественным путем, принято считать, что больше развиты навыки выживания, кесарята менее активные, не получили пендаля в первой борьбе за жизнь. rjkz

Повідомлень: 17086 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 05:56 ЛАД написав: Сибарит написав: ЛАД написав: Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.

Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.

Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу.

Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены.

Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.



Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.



Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте. Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу.Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены.Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте.

Не совсем согласен. Или не совсем понял.

Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.

Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.

Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.

К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.



С тем, что сегодня авторское право чересчур гипертрофировано, согласен. Не совсем согласен. Или не совсем понял.Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.С тем, что сегодня авторское право чересчур гипертрофировано, согласен.



Насколько я знаю, в медицинском мире, есть одно издание, публикации в котором не ставятся под сомнения. Речь о журнале "Ланцет".

Возможно, в других областях знаний есть подобные издания. Насколько я знаю, в медицинском мире, есть одно издание, публикации в котором не ставятся под сомнения. Речь о журнале "Ланцет".Возможно, в других областях знаний есть подобные издания. rjkz

Повідомлень: 17086 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 06:04 ЛАД написав: Wirująświatła написав: ЛАД написав: Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.

Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем. Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам.Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем. за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.



Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон.

....... То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые.

....... за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон........ То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые........

Вы здесь затронули 2 вопроса - разнообразие деятельности человека и навыки коммуникации.

Не берусь спорить, но мне кажется, что эти вещи не очень сильно взаимосвязаны.

Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня. Вы здесь затронули 2 вопроса - разнообразие деятельности человека и навыки коммуникации.Не берусь спорить, но мне кажется, что эти вещи не очень сильно взаимосвязаны.Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.



Я-бы сказал, что в зависимости подходящий вид занятий и способность к коммуникации взаимосвязаны через такой показатель личности как интроверт или экстраверт.

В идеале, артистичные люди - экстраверты, а люди не "работающие" с другими людьми - интроверты. Крестьяне в поле в идеале должны быть интровертами.

Ну и есть крайности и есть масса вариантов между ними. Я-бы сказал, что в зависимости подходящий вид занятий и способность к коммуникации взаимосвязаны через такой показатель личности как интроверт или экстраверт.В идеале, артистичные люди - экстраверты, а люди не "работающие" с другими людьми - интроверты. Крестьяне в поле в идеале должны быть интровертами.Ну и есть крайности и есть масса вариантов между ними. rjkz

Повідомлень: 17086 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Сер 02 кві, 2025 06:07 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня. Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня. не хочу глубоко нырять просто сравниваю сельского себя в 11-12 лет и современных городских подростков. Чем занимался я- пас коров и овец, рыбалка, садово-огородные дела, собирал грибы и ягоды, рубал дрова, всбивал масло в такой деревянной ступе, точил инструменты (серп, топор), топил баню, помогал старшим делать ремонт помещения, кормил разное домашнее зверьё, пытался ремонтировать мелкую технику (перегоревший утюг напр), читал книги, ходил в кино, ездил на велике, общался с друзьями, смотрел тв, ездил верхом на коне (не просто катался а по делам).



Основная деятельность - помощь взрослым. Дети тех лет делали почти всё что делали взрослые. И само понятие детство было нечётким. Кроме учёбы в школе, наличия заработка и супружеского долга детей тех лет мало что отличало от взрослых. "маленькие взрослые" достаточно точное определение.



У современных детей всё с точностью до наоборот, они живут в придуманном мире где минимум обязанностей (учёба) и максимум развлечений. В основном гаджеты. Многие дети в глаза не видели живого гуся, лошадь или корову. Не пытались оседлать свинью, держа её за уши. Как это влияет на интеллект? Когда заканчивается современное детство ребёнок резко попадает из мира розовых пони во взрослую реальность и слегка акуевает.



Так кстати появился "трудный возраст" которого в моем детстве и еще 150 - 200 лет назад не было. Подростки 13-14 уже пили/курили и прочее наравне со взрослыми, ничего нового в их жизни (по сравнению с 11-12 летними) не происходило, никакого "трудного возраста" не наступало. "трудный возраст" по сути протест против взрослой жизни, нежелание взрослеть, брать на себя какую то ответственность, парциальный инфантилизм. не хочу глубоко нырять просто сравниваю сельского себя в 11-12 лет и современных городских подростков. Чем занимался я- пас коров и овец, рыбалка, садово-огородные дела, собирал грибы и ягоды, рубал дрова, всбивал масло в такой деревянной ступе, точил инструменты (серп, топор), топил баню, помогал старшим делать ремонт помещения, кормил разное домашнее зверьё, пытался ремонтировать мелкую технику (перегоревший утюг напр), читал книги, ходил в кино, ездил на велике, общался с друзьями, смотрел тв, ездил верхом на коне (не просто катался а по делам).Основная деятельность - помощь взрослым. Дети тех лет делали почти всё что делали взрослые. И само понятие детство было нечётким. Кроме учёбы в школе, наличия заработка и супружеского долга детей тех лет мало что отличало от взрослых. "маленькие взрослые" достаточно точное определение.У современных детей всё с точностью до наоборот, они живут в придуманном мире где минимум обязанностей (учёба) и максимум развлечений. В основном гаджеты. Многие дети в глаза не видели живого гуся, лошадь или корову. Не пытались оседлать свинью, держа её за уши. Как это влияет на интеллект? Когда заканчивается современное детство ребёнок резко попадает из мира розовых пони во взрослую реальность и слегка акуевает.Так кстати появился "трудный возраст" которого в моем детстве и еще 150 - 200 лет назад не было. Подростки 13-14 уже пили/курили и прочее наравне со взрослыми, ничего нового в их жизни (по сравнению с 11-12 летними) не происходило, никакого "трудного возраста" не наступало.



Родите меня обратно? Родите меня обратно? rjkz

Повідомлень: 17086 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8495 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 102103104105 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 4 гостейМодератори: Ірина_ Схожі теми Теми Відповіді Перегляди Останнє Психологія грошей: з чого все починається.

pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3641

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34