58365[quote][/quote]77:olmyb написав:Розмір мозку людського виду вже зменшився на 10% за останні 10 тис. років і ця тенденція продовжується. Це пов'язано з переходом до суспільного життя, цивілізації. До цього виживання людей, а головне їх потомства, у високо конкурентних умовах небезпечного існування, дуже залежало від кмітливості особин, вони повинні були бути майстрами у всьому, у виживанні. Існував природний відбір по величині, а отже і потенціалу мозку.
Не журіться:
Нове дослідження показало, що розмір людського мозку збільшується кожне десятиліття, починаючи щонайменше від 1930-х років. Аналізуючи результати сканування, яке проводилося від 1999 до 2019 року, автори дослідження намагалися порівняти мозок людей, народжених у 30-х роках, з тими, хто народився в 70-х. При цьому вони виявили, що середній об'єм мозку збільшився від 1 234 мілілітрів до 1 321 мілілітра за цей 40-річний період, що становить ріст приблизно на 6,6 відсотка. Дивовижно, але площа поверхні мозку учасників продемонструвала ще більший ріст: середня площа поверхні кори головного мозку тих, хто народився в 1970-х роках, була майже на 15% більшою, ніж у тих, хто з'явився на світ чотирма десятиліттями раніше, збільшившись від 2,056 до 2,104 квадратних сантиметрів. https://tsn.ua/nauka_it/lyudskiy-mozok- ... 45561.html
До слова - неандертальці:
Об'єм головного мозку складав у середньому 1410 см³, що більше, ніж у сучасних людей. Це, проте, не свідчить про їхні кращі когнітивні здібності.
Это так, мое допущение. Абсолютно не претендую на малейшую долю истины. Сравнивая с первой половиной прошлого века СРЕДНИЙ размер мозга может зависеть от...увеличения %% детей, рожденных с помощью кесарева сечения. Дело в том, перепроверьте на всякий случай в профильной литературе, что при естественных родах череп ребенка сжимается в момент прохождения через родовые пути и только через некоторое время кости черепа становятся на место. У кесарят такого не происходит, их вынимают до этого. И, вроде-бы, форма черепа кесарят несколько отличается от остальных. Зато у тех, кто родился естественным путем, принято считать, что больше развиты навыки выживания, кесарята менее активные, не получили пендаля в первой борьбе за жизнь.
ЛАД написав:Преодолели ли люди пиковую мощность мозга?. К сожалению, FT разрешает чтение только по подписке.
Пожалуй, последняя фраза делает совершенно предсказуемыми все исследования по этому поводу. Система требует, чтобы мы заранее поверили тем, кого будем читать. И заранее сделали выбор. Откуда взяться критичности мышления, если выводы заранее оплачены. Нам скармливают информационные помои точно также, как в гастрономах скармливают пищевые.
Дело не в пиковой мощности мозга, а в совершенно гипертрофированном авторском праве, которое ограничивает доступ к информации и существенно снижает ее качество.
Если бы во времена Моцарта его произведения были защищены сегодняшними методами, мы сегодня не помнили бы о Моцарте.
Не совсем согласен. Или не совсем понял. Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию. Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию. Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже. К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.
С тем, что сегодня авторское право чересчур гипертрофировано, согласен.
Насколько я знаю, в медицинском мире, есть одно издание, публикации в котором не ставятся под сомнения. Речь о журнале "Ланцет". Возможно, в других областях знаний есть подобные издания.
ЛАД написав:Wirująświatła, может, вам буде интересно. А, может, и не только вам. Интересная заметка - З кожним роком інтелект людства знижується: FT вказало на низку проблем.
за статью спасибо, поищу исследования когортных групп, чтобы понимать системное явление или нет.
Со своей стороны могу объяснить причины, к которым пришёл лично я. Технологии разделяют труд и например чтобы фотографировать/снимать видео достаточно ребенку купить смартфон. ....... То есть везде нужен был интеллект и коммуникационные навыки (кто то вас этому должен был научить). Сейчас на всё отдельные специалисты, люди даже пиццу дома не пекут - заказывают с доставкой. Коммуникационные навыки тоже у современных детей/подростков слабые. .......
Вы здесь затронули 2 вопроса - разнообразие деятельности человека и навыки коммуникации. Не берусь спорить, но мне кажется, что эти вещи не очень сильно взаимосвязаны. Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.
Я-бы сказал, что в зависимости подходящий вид занятий и способность к коммуникации взаимосвязаны через такой показатель личности как интроверт или экстраверт. В идеале, артистичные люди - экстраверты, а люди не "работающие" с другими людьми - интроверты. Крестьяне в поле в идеале должны быть интровертами. Ну и есть крайности и есть масса вариантов между ними.
ЛАД написав:Кроме того, не уверен, что лет 100 назад у большинства людей (крестьян и рабочих) занятия были разнообразнее, чем сегодня.
не хочу глубоко нырять просто сравниваю сельского себя в 11-12 лет и современных городских подростков. Чем занимался я- пас коров и овец, рыбалка, садово-огородные дела, собирал грибы и ягоды, рубал дрова, всбивал масло в такой деревянной ступе, точил инструменты (серп, топор), топил баню, помогал старшим делать ремонт помещения, кормил разное домашнее зверьё, пытался ремонтировать мелкую технику (перегоревший утюг напр), читал книги, ходил в кино, ездил на велике, общался с друзьями, смотрел тв, ездил верхом на коне (не просто катался а по делам).
Основная деятельность - помощь взрослым. Дети тех лет делали почти всё что делали взрослые. И само понятие детство было нечётким. Кроме учёбы в школе, наличия заработка и супружеского долга детей тех лет мало что отличало от взрослых. "маленькие взрослые" достаточно точное определение.
У современных детей всё с точностью до наоборот, они живут в придуманном мире где минимум обязанностей (учёба) и максимум развлечений. В основном гаджеты. Многие дети в глаза не видели живого гуся, лошадь или корову. Не пытались оседлать свинью, держа её за уши. Как это влияет на интеллект? Когда заканчивается современное детство ребёнок резко попадает из мира розовых пони во взрослую реальность и слегка акуевает.
Так кстати появился "трудный возраст" которого в моем детстве и еще 150 - 200 лет назад не было. Подростки 13-14 уже пили/курили и прочее наравне со взрослыми, ничего нового в их жизни (по сравнению с 11-12 летними) не происходило, никакого "трудного возраста" не наступало. "трудный возраст" по сути протест против взрослой жизни, нежелание взрослеть, брать на себя какую то ответственность, парциальный инфантилизм.
ЛАД написав:Но "трудный возраст", мне кажется, больше из-за перестройки организма, "гормональной бури". Всегда было, что парубки бесились
это устаревшая точка зрения. Гормональная перестройка у всех, а "трудных" 5-10%.
ЛАД написав:И драки, и "хулиганка".
вы удивитесь но характер преступности меняется с поколением. Драки хулиганка грабежи бродяжничество - в прошлом. Сейчас в ходу буллинг, употребление наркотиков, экстремальные виды развлечений. В подростковом возрасте 99% преступлений происходит в группах, но в силу разных причин (я о них писал ранее - упали коммуникационные навыки) устойчивые подростковые группы практически исчезли. Остались только ситуативные, собрались поиграли в футбол и разошлись... навсегда (если это не секция). Дети в классе практически не общаются. Как в трамвае. Вот так вместе с группами "под ноль" исчезла и подростковая преступность. Для интереса загуглите какие последние преступления совершили подростки за 5-10 последних лет. Я спрашивал ювенальную полицию - припомнить не смогли. Закрылись все специнтернаты. Взять единственную в Украине Кременчугскую воспитательную колонию https://vitk.com.ua/uchrezhdeniya/kreme ... -koloniya/
это колония для несовершеннолетних, расположенная почти в центре Кременчуга. Колония способна принять более 300 воспитанников, однако на момент визита в ней содержалось 50 человек, 12 из которых работают. Среди администрации 4 человека – руководство учреждения и 135 человек персонала.
50 арестантов на всю Украину!
Как выглядит единственная в Украине воспитательная колония: фото от Лубинца
20 октября 2023 20 лет назад в стране было 11 подобных учреждений В колонии, рассчитанной на 300 человек, на время визита находилось 55 несовершеннолетних.
ЛАД написав:Но "трудный возраст", мне кажется, больше из-за перестройки организма, "гормональной бури". Всегда было, что парубки бесились
это устаревшая точка зрения. Гормональная перестройка у всех, а "трудных" 5-10%.
ЛАД написав:И драки, и "хулиганка".
вы удивитесь но характер преступности меняется с поколением. Драки хулиганка грабежи бродяжничество - в прошлом. Сейчас в ходу буллинг, употребление наркотиков, экстремальные виды развлечений. В подростковом возрасте 99% преступлений происходит в группах, но в силу разных
а можно подробніше, що таке отой буллінг? Груповий осуд когось?
Этого лучше не знать. И в моем детстве этого было с головой.
rjkz написав:Это так, мое допущение. Абсолютно не претендую на малейшую долю истины. Сравнивая с первой половиной прошлого века СРЕДНИЙ размер мозга может зависеть от...увеличения %% детей, рожденных с помощью кесарева сечения. Дело в том, перепроверьте на всякий случай в профильной литературе, что при естественных родах череп ребенка сжимается в момент прохождения через родовые пути и только через некоторое время кости черепа становятся на место. У кесарят такого не происходит, их вынимают до этого. И, вроде-бы, форма черепа кесарят несколько отличается от остальных. Зато у тех, кто родился естественным путем, принято считать, что больше развиты навыки выживания, кесарята менее активные, не получили пендаля в первой борьбе за жизнь.
згідно штанцеркульно-черепної расової теорії, хто з них каракалпак?