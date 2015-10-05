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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 02 кві, 2025 09:07
дикий кавер
но есть ещё более дикий на эту же песню (с женским вокалом) сегодня выложу
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Wirująświatła
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Додано: Сер 02 кві, 2025 10:42
Ну таке...
А є щось в цьому☝️ дусі, але щоб НЕ комедійне і в три рази жорсткіше, а краще - в три рази психологічніше?
rjkz написав:
Это так, мое допущение. Абсолютно не претендую на малейшую долю истины.
Сравнивая с первой половиной прошлого века СРЕДНИЙ размер мозга может зависеть от...увеличения %% детей, рожденных с помощью кесарева сечения.
Дело в том, перепроверьте на всякий случай в профильной литературе, что при естественных родах череп ребенка сжимается в момент прохождения через родовые пути и только через некоторое время кости черепа становятся на место. У кесарят такого не происходит, их вынимают до этого. И, вроде-бы, форма черепа кесарят несколько отличается от остальных.Зато у тех, кто родился естественным путем, принято считать, что больше развиты навыки выживания, кесарята менее активные, не получили пендаля в первой борьбе за жизнь.
Хі-хі©
В мене молодший син(6р.) - народився "по кесарю")) - так він гіперактивний, шустряк такий, що старший(народився природнім шляхом) у його віці трошки поступався йому (хоч теж був гіперактивним).
Коротше, про молодшого я часто кажу - "а де той армагедонець?"
І пам'ять класну має.
Подивимось, що далі - на скільки будуть відрізнятись синочки в підлітковому віці і пізніше... - бо характери мають різні...
Старший - пішов у фізмат(мабуть, тут таки більше гени дружини, в якої 2 дипломи 😁 )
А молодший, бачу, більш "житєйский"
- напевно буде мати "золоті руки"(як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки"
як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все"
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Додано: Сер 02 кві, 2025 10:55
Успіх написав:
Ну таке...
А є щось в цьому☝️ дусі, але щоб НЕ комедійне і в три рази жорсткіше, а краще - в три рази психологічніше?
rjkz написав:
Это так, мое допущение. Абсолютно не претендую на малейшую долю истины.
Сравнивая с первой половиной прошлого века СРЕДНИЙ размер мозга может зависеть от...увеличения %% детей, рожденных с помощью кесарева сечения.
Дело в том, перепроверьте на всякий случай в профильной литературе, что при естественных родах череп ребенка сжимается в момент прохождения через родовые пути и только через некоторое время кости черепа становятся на место. У кесарят такого не происходит, их вынимают до этого. И, вроде-бы, форма черепа кесарят несколько отличается от остальных.Зато у тех, кто родился естественным путем, принято считать, что больше развиты навыки выживания, кесарята менее активные, не получили пендаля в первой борьбе за жизнь.
Хі-хі©
В мене молодший син(6р.) - народився "по кесарю")) - так він гіперактивний, шустряк такий, що старший(народився природнім шляхом) у його віці трошки поступався йому (хоч теж був гіперактивним).
Коротше, про молодшого я часто кажу - "а де той армагедонець?"
І пам'ять класну має.
Подивимось, що далі - на скільки будуть відрізнятись синочки в підлітковому віці і пізніше... - бо характери мають різні...
Старший - пішов у фізмат(мабуть, тут таки більше гени дружини, в якої 2 дипломи 😁 )
А молодший, бачу, більш "житєйский"
- напевно буде мати "золоті руки"(як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки"
як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все"
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Додано: Сер 02 кві, 2025 11:19
Цитаты великих криворожан.
"У. У-уу- кіня, у коня так?
Якщо у коня ти просто віриш біжиш в цей сучасний інформаційний фашизм"
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Додано: Сер 02 кві, 2025 11:24
классика 80х
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Додано: Сер 02 кві, 2025 11:49
для разнообразия и выноса мозга держите забористое послевоенное ретро
1й попавшийся в интернете текст.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 12:44
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