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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 09:07


дикий кавер

но есть ещё более дикий на эту же песню (с женским вокалом) сегодня выложу
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:42

Re: Психологія - цікава штука!

  Banderlog написав:Я так понімаю кінчик "голоса" ніхто не глянув? Зря, панове, воно того варте. кінокомедія про маняка для взрослих
Там є про шо подумати. https://youtu.be/BkSzy1Fm3J0?si=WuIaYO0-hIk_j-bB

Ну таке...

А є щось в цьому☝️ дусі, але щоб НЕ комедійне і в три рази жорсткіше, а краще - в три рази психологічніше? :D

  rjkz написав:Это так, мое допущение. Абсолютно не претендую на малейшую долю истины.
Сравнивая с первой половиной прошлого века СРЕДНИЙ размер мозга может зависеть от...увеличения %% детей, рожденных с помощью кесарева сечения.
Дело в том, перепроверьте на всякий случай в профильной литературе, что при естественных родах череп ребенка сжимается в момент прохождения через родовые пути и только через некоторое время кости черепа становятся на место. У кесарят такого не происходит, их вынимают до этого. И, вроде-бы, форма черепа кесарят несколько отличается от остальных.
Зато у тех, кто родился естественным путем, принято считать, что больше развиты навыки выживания, кесарята менее активные, не получили пендаля в первой борьбе за жизнь.

Хі-хі©
В мене молодший син(6р.) - народився "по кесарю")) - так він гіперактивний, шустряк такий, що старший(народився природнім шляхом) у його віці трошки поступався йому (хоч теж був гіперактивним).
Коротше, про молодшого я часто кажу - "а де той армагедонець?" :mrgreen:
І пам'ять класну має.
Подивимось, що далі - на скільки будуть відрізнятись синочки в підлітковому віці і пізніше... - бо характери мають різні...
Старший - пішов у фізмат(мабуть, тут таки більше гени дружини, в якої 2 дипломи 😁 )
А молодший, бачу, більш "житєйский" :D - напевно буде мати "золоті руки"(як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки" :D як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все" :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 10:55

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Я так понімаю кінчик "голоса" ніхто не глянув? Зря, панове, воно того варте. кінокомедія про маняка для взрослих
Там є про шо подумати. https://youtu.be/BkSzy1Fm3J0?si=WuIaYO0-hIk_j-bB

Ну таке...

А є щось в цьому☝️ дусі, але щоб НЕ комедійне і в три рази жорсткіше, а краще - в три рази психологічніше? :D

  rjkz написав:Это так, мое допущение. Абсолютно не претендую на малейшую долю истины.
Сравнивая с первой половиной прошлого века СРЕДНИЙ размер мозга может зависеть от...увеличения %% детей, рожденных с помощью кесарева сечения.
Дело в том, перепроверьте на всякий случай в профильной литературе, что при естественных родах череп ребенка сжимается в момент прохождения через родовые пути и только через некоторое время кости черепа становятся на место. У кесарят такого не происходит, их вынимают до этого. И, вроде-бы, форма черепа кесарят несколько отличается от остальных.
Зато у тех, кто родился естественным путем, принято считать, что больше развиты навыки выживания, кесарята менее активные, не получили пендаля в первой борьбе за жизнь.

Хі-хі©
В мене молодший син(6р.) - народився "по кесарю")) - так він гіперактивний, шустряк такий, що старший(народився природнім шляхом) у його віці трошки поступався йому (хоч теж був гіперактивним).
Коротше, про молодшого я часто кажу - "а де той армагедонець?" :mrgreen:
І пам'ять класну має.
Подивимось, що далі - на скільки будуть відрізнятись синочки в підлітковому віці і пізніше... - бо характери мають різні...
Старший - пішов у фізмат(мабуть, тут таки більше гени дружини, в якої 2 дипломи 😁 )
А молодший, бачу, більш "житєйский" :D - напевно буде мати "золоті руки"(як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки" :D як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все" :lol:

flyman
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:19

Re: Психологія та інші цікавинки

Цитаты великих криворожан.

"У. У-уу- кіня, у коня так?
Якщо у коня ти просто віриш біжиш в цей сучасний інформаційний фашизм"

Зеленський
Бетон
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:24

классика 80х
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 11:49

для разнообразия и выноса мозга держите забористое послевоенное ретро

1й попавшийся в интернете текст.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 12:44

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 13:46

  Успіх написав:
не скромно скажу - "срібні руки" :D як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все" :lol:

Коли руки золоті не важно з якого місця вони ростуть)
Banderlog
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:49

Колись - поля орали! А тепер за компом - "шалено втомлюються

  Banderlog написав:
  Успіх написав:
не скромно скажу - "срібні руки" :D як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все" :lol:

Коли руки золоті не важно з якого місця вони ростуть)

Воно би так, та в сучасному світі - не так...
В сучасному світі руки можуть і зі ср@ки рости, але якщо ти умовний ай-тішнік(чи іншу професію маєш, але заробляєш НЕ руками) і заробляєш 3-4куя - то пох, звідки в тебе руки ростуть, якщо твоя дружина(поки тебе нема/поки ти на роботі, чи на фронті) може собі вільно/СМІЛИВО замовити "чоловіка на годину"!
А там вже теж пох, чи він кран на воду замінює, чи ризетку прикручує, чи ... чупа-чупсом пригощає за оптику... :lol: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 14:59

  Успіх написав:
  Banderlog написав:Коли руки золоті не важно з якого місця вони ростуть)

Воно би так, та в сучасному світі - не так...
.. якщо твоя дружина(поки тебе нема/поки ти на роботі, чи на фронті) може собі вільно/СМІЛИВО замовити "чоловіка на годину"!
:mrgreen:

:shock: Оце так зізнання! Будівельник був правий!
fler
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