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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:54
rjkz написав: ЛАД написав:
...............
Не совсем согласен. Или не совсем понял.
Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.
Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.
Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.
К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.
.........
Насколько я знаю, в медицинском мире, есть одно издание, публикации в котором не ставятся под сомнения. Речь о журнале "Ланцет".
Возможно, в других областях знаний есть подобные издания.
Есть.
Но, как уже писал, времена энциклопедистов давно прошли. Специальные журналы неспециалисту читать сложно, а обычно, просто невозможно - ничего не поймёшь.
Так что основную информацию человек получает из СМИ, в лучшем случае. из научно-популярных изданий.
rjkz написав:
........
Я-бы сказал, что в зависимости подходящий вид занятий и способность к коммуникации взаимосвязаны через такой показатель личности как интроверт или экстраверт.
В идеале, артистичные люди - экстраверты, а люди не "работающие" с другими людьми - интроверты. Крестьяне в поле в идеале должны быть интровертами.
Ну и есть крайности и есть масса вариантов между ними.
Возможно.
Но речь шла не столько о факте разнообразия деятельности человека и навыках коммуникации, сколько об их влиянии на интеллект человека.
Кроме того, не уверен, насколько интроверт/экстраверт качества приобретённые, а не врождённые.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:05
fler написав:
Успіх написав: Banderlog написав:
Коли руки золоті не важно з якого місця вони ростуть)
Воно би так, та в сучасному світі - не так...
.. якщо твоя дружина(поки тебе нема/поки ти
на роботі, чи на фронті) може собі вільно/СМІЛИВО замовити "чоловіка на годину"!
Оце так зізнання! Будівельник був правий!
Це звичайний загальний приклад.
Але, так як тебе на це сильно тригернуло, то ти б своєму чоловікові зрадила на раз-два (що вже і не раз робила)
А от моя дружина - не викликала "чоловіка на годину", а скирдувала дрібну роботу до моєї відпустки!
А "термінову" хатню роботу - робив або тесть, або мій тато!
Так що соско, обтікай!
І не рівняй всіх по собі
Востаннє редагувалось Успіх
в Сер 02 кві, 2025 17:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:05
Успіх написав:
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Старший - пішов у фізмат(мабуть, тут таки більше гени дружини, в якої 2 дипломи 😁 )
А молодший, бачу, більш "житєйский"
- напевно буде мати "золоті руки"(як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки"
як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все"
Количество дипломов на гены не влияет.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:12
ЛАД написав: Успіх написав:
................
Старший - пішов у фізмат(мабуть, тут таки більше гени дружини, в якої 2 дипломи 😁 )
А молодший, бачу, більш "житєйский"
- напевно буде мати "золоті руки"(як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки"
як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все" :lol
Количество дипломов на гены не влияет.
Мав на увазі, що одним навчання/різні формули/вища математика ЛЕГКО вдається/засвоюється, а іншим - тричі прочитай/зазубри... - а через декілька місяців/рік - нічого з того не пам'ятає/не засвоїв.
Ба більше - інші все оте навчання просто- напросто НЕ люблять/ненавидять!
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