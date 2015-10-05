ЛАД написав:

...............Не совсем согласен. Или не совсем понял.Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями..........