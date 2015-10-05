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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Сер 02 кві, 2025 16:54
rjkz написав: ЛАД написав:
...............
Не совсем согласен. Или не совсем понял.
Из того, что FT разрешает чтение только по подписке, по-моему, никак не следует, что я поверю в прочитанное из-за того, что я заплатил за информацию.
Кроме того, если меня интересует вопрос, я, возможно, посмотрю оригинальный отчёт учёных. Хотя, конечно, скорее просто поверю авторитетному изданию.
Но это не зависит от предварительной оплаты. Я точно так же поверил, если бы прочитал об этом, к примеру, в Guardian, которая не требует оплаты за доступ. В конце концов, ещё сравнительно недавно, в доинтернетные времена все СМИ были платные и научные издания тоже.
К сожалению, времена энциклопедистов давно прошли, поэтому обычному человеку, да и учёному, работающему в другой области, практически невозможно судить о достоверности информации. Остаётся только с осторожностью воспринимать новые сообщения и всегда держать в уме, что они могут быть ложными. Принимать их за истину после нескольких сообщений из разных источников. В общем, так делают и учёные - любые результаты эксперимента считаются достоверными после того, как они подтверждены несколькими различными лабораториями.
.........
Насколько я знаю, в медицинском мире, есть одно издание, публикации в котором не ставятся под сомнения. Речь о журнале "Ланцет".
Возможно, в других областях знаний есть подобные издания.
Есть.
Но, как уже писал, времена энциклопедистов давно прошли. Специальные журналы неспециалисту читать сложно, а обычно, просто невозможно - ничего не поймёшь.
Так что основную информацию человек получает из СМИ, в лучшем случае. из научно-популярных изданий.
rjkz написав:
........
Я-бы сказал, что в зависимости подходящий вид занятий и способность к коммуникации взаимосвязаны через такой показатель личности как интроверт или экстраверт.
В идеале, артистичные люди - экстраверты, а люди не "работающие" с другими людьми - интроверты. Крестьяне в поле в идеале должны быть интровертами.
Ну и есть крайности и есть масса вариантов между ними.
Возможно.
Но речь шла не столько о факте разнообразия деятельности человека и навыках коммуникации, сколько об их влиянии на интеллект человека.
Кроме того, не уверен, насколько интроверт/экстраверт качества приобретённые, а не врождённые.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:05
Успіх написав:
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Старший - пішов у фізмат(мабуть, тут таки більше гени дружини, в якої 2 дипломи 😁 )
А молодший, бачу, більш "житєйский"
- напевно буде мати "золоті руки"(як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки"
як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все"
Количество дипломов на гены не влияет.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:12
ЛАД написав: Успіх написав:
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Старший - пішов у фізмат(мабуть, тут таки більше гени дружини, в якої 2 дипломи 😁 )
А молодший, бачу, більш "житєйский"
- напевно буде мати "золоті руки"(як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки"
як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все" :lol
Количество дипломов на гены не влияет.
Мав на увазі, що одним навчання/різні формули/вища математика ЛЕГКО вдається/засвоюється, а іншим - тричі прочитай/зазубри... - а через декілька місяців/рік - нічого з того не пам'ятає/не засвоїв.
Ба більше - інші все оте навчання просто- напросто НЕ люблять/ненавидять!
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Додано: Сер 02 кві, 2025 17:49
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в Сер 02 кві, 2025 19:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 02 кві, 2025 21:14
Сибарит написав:
- Как я ненавижу Льва Толстого! "Войну и мир" написал четыре тома!
Обалдеть же можно!
- Ты что, читал?
- Ксерил!...
Banderlog написав:
як можно було для 15 р в програму всунути війну і мір?
Як то взагалі можно в такім віці прочитати і зрозуміти?
Есть версия, что это было специально сделано для того, чтобы не возникало желание прочесть это в зрелом возрасте, когда есть шанс понять.
Толстой якось не зайшов, кареніну та наташау ростову читав, але не те.
"Дворянська проза", її поціновувачі масово вимерли з настанням історичного матеріалізму. Хто каже що подобається мабуть придурюються.
Інша справа революційні хлопомани та соцреалісти. Нобелівського лауреата Шолохова прочитав попереду шкільної програми десь у 9 класі. Глянув в книгу і всі 4 томи "Тихого" пішли яко маслу за 3-4 дні.
«Хромает он на правую ножку… Факт! – думал он, выходя из райкома. – Почитаю опять всю речь аграрникам. Неужели я ошибаюсь? Нет, братишка, извини! Через твою терпимость веры ты и распустил кулака. Еще говорили в окружкоме: „дельный парень“, а за кулаками – хлебные хвосты. Одно дело ущемлять, а другое – с корнем его как вредителя. Почему не ведешь массу?» – мысленно продолжая спор, обращался он к секретарю. Как всегда, наиболее убедительные доводы приходили после. Там, в райкоме, он вгорячах, волнуясь, хватал первое попавшееся под руку возражение. Надо бы похладнокровней. Он шел, шлепая по замерзшим лужам, спотыкаясь о смерзки бычьего помета на базарной площади.
– Жалко, что кончили скоро, а то бы я тебя прижал, – вслух проговорил Давыдов и досадливо смолк, видя, как повстречавшаяся женщина проходит мимо него с улыбкой.
Щось схоже на ТД зі шкільної програми було у "Вершниках" Яновського, теж характери виписані
Головні герої
Андрій — командував загоном Добровольчої армії генерала Антона Івановича Денікіна; привіз батькові Мусію бінокль з турецького фронту; за Мать-Росію; підпрапорщик російської армії, поверхетроковий вояка «за Вѣру, Царя и Отечество»; герой Саракамиша й Ерзерума. Серед синів Половців Андрій відзначався холоднокровністю, погордою, невмінням принижуватися.
Оверко — під жовто-блакитним прапором; командував купою кінного козацтва Симона Петлюри; мазепа проклятий; бавився шликом, як дівчина косою; петлюрівське стерво; по «Просвітах» в Одесі на театрі грав та вчительську семінарію пройшов.
Панас — під чорним прапором — махновський душогуб; вільний моряк батька Махна; колишній моряк торговельного флоту й контрабандист; важкий і дебелий, довге волосся; застрелився сам.
Чотирнадцятилітній Сашко з Панасом
Іван — під червоним прапором кінного інтернаціонального полку; сухорлявий: служить революції, Інтернаціоналу; наймит Леніна й комуни, комісарська морда.
Мусій Половець — їхній батько.
Червоний комісар Герт.
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RIP Вел Кілмер (1959-2025)
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Прикольний дід з грибами
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Додано: Сер 02 кві, 2025 22:39
fox767676 написав:
RIP Вел Кілмер (1959-2025)
Вел Килмер вместе с Роберт Дениро, Аль Пачино, сыграли лучшие сцены шутеров в фильме "Схватка" всехвремен. Если вы не видели перестрелки на улицах с настоящими М16 вам нет прощения
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