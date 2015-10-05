Бетон написав:Нужно всего-то захотеть умереть. Именно захотеть и не сопротивляться. Тебя накрыло, ты буквально уже умираешь, своим сопротивлением увеличиваешь симптомы.
откуда вы это знаете?! или вы так шутите.. депрессия не естественное состояние. И никакие медикаменты или ментальные терапии не помогают. Человек в депрессии как правило никуда не обращается. если кто то из родных увидит неладное мб притянет к врачу на поводке. Человеку в депрессии ничего не нужно. Видел кейс когда один человек сутками лежал на диване лицом в стену, так и спал не раздеваясь. Не бомж, обычный человек. Ес-нно ни с кем не общался и был неконтактен.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 кві, 2025 23:02, всього редагувалось 2 разів.
Бетон написав:Нужно всего-то захотеть умереть. Именно захотеть и не сопротивляться. Тебя накрыло, ты буквально уже умираешь, своим сопротивлением увеличиваешь симптомы.
откуда вы это знаете?! или вы так шутите..
Я лично прошёл через это
базовая причина депрессии - нежелание жить. К этому приводит один или много обстоятельств. Венец как правило - потеря эмоциональных ценностей (именно они "дарят" желание жить). Подчеркну, материальные ценности желание жить не дарят. Не получится человеку в депрессии дать 100куе и он вдруг станет счастливым. Люди гонятся за материальным, попутно теряя эмоциональные ценности. Когда не остаётся ни одной - хуяк приплыли. Поэтому от депрессии нет ни лекарств ни терапии. Не подарит психолог эмоциональную ценность. Это всё развод на бабки. Нейропсихологи - надежда 21века, тоже пока ещё не добрались до высших эмоций, не научились их активировать. Хотя бы что-то банальное, любовь к музыке. Выпил таблеточку, начал слушать музыку и получать от нее удовольствие.
о нормах мы уже говорили, поговорим о девиациях (контурно не углубляясь) медики пользуются такой классификацией
Классификация психических расстройств по DSM-IV-TR Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 4-е издание, пересмотренное, было опубликовано Американской психиатрической ассоциацией в 2000 году. В этом документе предпринимается попытка оценить психиатрические заболевания по пяти осям.
Ось I включает большинство психических расстройств, за исключением расстройств личности и задержки умственного развития. Ось II включает расстройства личности и различные степени задержки умственного развития. Ось III состоит из всех сопутствующих общих расстройств здоровья, которые могут наблюдаться у пациента с психическими расстройствами (напр., эпилепсия, артериальная гипертензия, язва желудка, инфекционные заболевания и т. д.). Ось IV охватывает психосоциальные и относящиеся к среде проблемы, которые могут осложнить диагностическую работу и лечение (напр., развод, травма, смерть кого-нибудь из близких). Ось V описывает оценки клиническими врачами общего уровня активности пациентов по Шкале общей оценки функционального статуса (GAF), где уровень функциональности оценивается от 0 до 100. Диагнозы Оси I (Частичное перечисление с некоторыми примерами)
Расстройства, обычно впервые диагностируемые в младенчестве, детстве или подростковом возрасте Нарушение способности к обучению. Синдром дефицита внимания и гиперактивности. Аутизм. Синдром Туретта. Делирий, деменция, амнестические и другие когнитивные расстройства. Делирий, вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами. Болезнь Альцгеймера. Деменция вследствие травмы головы. Расстройства, связанные с употребление психоактивных веществ. Алкоголизм. Злоупотребление кокаином. Злоупотребление каннабиноидами. Злоупотребление амфетамином. Галлюциногенная интоксикация. Шизофрения и прочие психотические расстройства Шизофрения Расстройства настроения Клиническая депрессия. Дистимическое расстройство. Биполярное расстройство первого типа. Биполярное расстройство второго типа Тревожные расстройства Паническое расстройство. Фобия Посттравматическое стрессовое расстройство. Социальное тревожное расстройство. Обсессивно-компульсивное расстройство. Психосоматические расстройства Соматизированное расстройство. Ипохондрия. Конверсионное расстройство. Телесное дисморфическое расстройство. Симулятивные расстройства Диссоциативные расстройства Диссоциативное расстройство идентичности (раздвоение личности) Диссоциативная амнезия. Диссоциативная фуга. Сексуальные расстройства и расстройства гендерной идентичности Преждевременная эякуляция Эксгибиционизм. Фетишизм. Вагинизм. Расстройства пищевого поведения Нервная анорексия. Нервная булимия. Расстройства сна Первичная бессонница. Сомнамбулическое расстройство. Расстройства побуждений Интермиттирующее эксплозивное расстройство. Клептомания Патологическое пристрастие к азартным играм. Трихотилломания (вырывание волос и бровей). Расстройства адаптации С депрессивным состоянием. С тревожностью. Ось II. Диагнозы расстройств личности Группа A. (Странные, эксцентричные) Параноидное расстройство личности. Шизоидное расстройство личности. Шизотипическое расстройство личности. Группа B (Драматичные, эмоциональные) Антисоциальное расстройство личности. Пограничное расстройство личности. Истерическое расстройство личности. Нарциссическое расстройство личности. Группа C (Тревожные, напуганные) Уклоняющееся расстройство личности. Зависимое расстройство личности. Обсессивно-компульсивное расстройство личности.
она не полная и не точная. Потому что с годами меняется клиническая картина и описаниям 60х-70х годов теперь мало кто соответствует. Шизики 60х сильно отличаются от шизиков 90х выражаясь простым языком. Кроме того появляются новые формы, "Патологическое пристрастие к азартным играм." сюда же нужно включать интернет зависимость, зависимость от комп.игр и отдельно от соцсетей (топ зло 21 века). Гаджетомания (отдельно айфономания, когда перед выходом в продажу нового айфона фанаты дежурят всю ночь у дверей магазина).
у психологов все нарушения прописаны намного более четко
Асексуальность — отсутствие сексуальной заинтересованности (встречается при невротических расстройствах, а также при эндокринных заболеваниях). Аскетизм — склонность к аскетичной жизни, уединенность, строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удовольствий. Аутизм (аутистичность) — склонность к «отрыву от действительности», замкнутости, фиксации на внутренних переживаниях (признак шизофрении, шизотипических личностных расстройств или соответствующей поведенческой девиации). Аферизм — склонность к недобросовестному, мошенническому предприятию, делу, действию (может входить в структуру маниакального синдрома). Балованность — см. Избалованность. Бахвальство — хвастливость (может входить в структуру маниакального синдрома). Бдительность — повышенная внимательность, неослабная настороженность может быть признаком психастенических черт характера или ананкастного и тревожного расстройств личности). Безалаберность — бестолковость и беспорядочность. Безбоязненность — лишенность боязни, бесстрашие. Безволие — слабохарактерность, нерешительность, пассивность. Безделье — лентяйство, пассивность. Бездеятельность — пассивность, непроявление необходимой энергии в делах, в деятельности. Бездумность — неотягощенность размышлениями, беззаботность. Бездуховность — лишенность смысла и духовного содержания. Бездушие — отсутствие сочувственного, живого отношения к кому-чему-нибудь, равнодушие к людям, бессердечность (может входить в структуру диссоциального личностного расстройства). Безжалостность — неспособность испытывать чувство жалости, жестокость (может входить в структуру эмоционально неустойчивого личностного расстройства). Беззаботность — легкомысленность, бездумье, свобода от забот (может быть признаком маниакального состояния). Беззастенчивость — наглость, отсутствие стеснения, бесцеремонность. Безликость — лишенность своеобразия, ярких, индивидуальных, характерных черт (может быть признаком конформизма). Безнадежность — выражение отсутствия надежды. Безнравственность — аморальность, нарушение правил нравственности, противоречие им. Безответственность — непринятие или неосознание собственной ответственности за что-либо. Безразличие — равнодушие, безучастность. Безрассудство — неблагоразумие. Безропотность — покорность, отсутствие роптания (может быть признаком астенических черт характера или зависимого расстройства личности). Безудержность — неудержимость, неугомонность. Безутешность — неутешность (может быть признаком депрессивного состояния). Безучастность — непроявление или невыражение участия к кому/чему-нибудь, равнодушие. Безынициативность — лишенность инициативы, пассивность (может быть признаком астенических черт характера или зависимого расстройств личности). Бережливость — склонность к бережному отношению к имуществу, расчетливость, экономность (может быть признаком эпилептоидных или психастенических черт характера). Беспардонность — крайняя степень бесцеремонности, беззастенчивость. Беспечность — беззаботность, несклонность принимать меры предосторож- ности, быть предусмотрительным. Беспощадность — непримиримость, жестокость, безжалостность. Беспутство — легкомысленность, беспечность. Бессердечность — отсутствие мягкости, сердечности, бездушие, жестокость. Бесхарактерность — безволие, слабоволие, конформизм. Бесхребетность — отсутствие твердой линии поведения, беспринципность. Бесцеремонность — беззастенчивость и развязность, выходящие за границы вежливости. Бесчеловечность — чрезвычайная жестокость, безжалостность. Бесчестие — непорядочность. Бесчувственность — лишенность чувства сострадания, отзывчивости (может быть признаком диссоциального личностного расстройства). Бесшабашность — беспечность, отчаянность. Благочинность — способность соблюдать правила приличия, благопристойность. Блудливость — распутство, похотливость, проказливость, вороватость. Болтливость — чрезмерная говорливость, а также неумение хранить тайну. Боязливость — склонность к боязни, робость (может быть признаком ананкастного или тревожного личностного расстройства). Брезгливость — склонность испытывать отвращение к нечистоплотности (может быть признаком психастенических черт характера). Брюзгливость — постоянное недовольство, надоедливость и ворчливость (может быть признаком эпилептоидных или паранойяльных черт характера). Вдумчивость — склонность сосредоточенно мыслить, глубоко вникать во что нибудь. ВедОмость — зависимость от внешнего влияния, команд ведущего (может входить в структуру астенических черт характера или зависимого личностного расстройства). Велеречивость — высокопарность, напыщенность, красноречивость (может быть признаком истерических черт характера).
Вероломство — коварство. Веселость — склонность к веселью, жизнерадостность. Взбалмошность — сумасбродство, неуравновешенность (может быть признаком истерических черт характера или личностного расстройства). Вздорность — сварливость, ворчливость. Взрывчатость — готовность бурно и легко впадать в ярость, гнев, раздражение (может входить в структуру эмоционально неустойчивого личностного расстройства). Взыскательность — требовательность, строгость (может быть признаком психастенических или эпилептоидных черт характера). Вкрадчивость — способность вызывать доверие, расположение к себе лестью, притворной любезностью. Властность — склонность и привычка повелевать, приказывать, руководить, директивность. Властолюбие — стремление властвовать. Внушаемость —склонность поддаваться воздействию со стороны другого лица или группы лиц (чаще встречается у лиц с истерическими и инфантильными чертами характера). Возбудимость — легкость приведения в возбужденное состояние. Ворчливость — склонность ворчать, брюзгливость. Впечатлительность — податливость впечатлениям, чуткость, эмотивность (может быть признаком астенических черт характера). Враждебность — крайняя неприязненность, вражда, ненависть. Вредность — склонность причинять вред, недоброжелательство, неприязненность. Вспыльчивость — склонность к горячности, раздражительности (встречается при многих психических и личностных расстройствах). Вульгарность — пошлость, грубость, непристойность, упрощенность до искажения, опошления. Въедливость — придирчивость, склонность вникать во все мелочи, дотошность. Высокомерие — презрительная надменность (может быть признаком маниакального состояния). Вычурность — нарочитая усложненность, замысловатость, неестественность (может быть признаком истерических черт характера или личностного расстройства). Вялость — лишенность бодрости, энергии. Гадливость — чувство отвращения, брезгливости. Гиперсексуальность — повышенная сексуальность (может быть признаком маниакального состояния). Жестокость — крайняя суровость, безжалостность, беспощадность (может быть признаком диссоциального или эмоционального неустойчивого расстройства личности). Забывчивость — неспособность прочно запоминать, рассеянность (может быть признаком мнестических нарушений при органических или невротических расстройствах). Зависимость — склонность к нахождению в зависимости, подчинении от чего- кого-нибудь (может быть признаком зависимого расстройства личности). Завистливость — склонность к постоянному чувству зависти. Задиристость — склонность к спорам, ссорам. Задумчивость — мечтательность, погруженность в думы, размышления. Замкнутость — обособленность, отъединенность от общества, занятость своими интересами, необщительность, скрытность (может быть признаком шизоидных черт характера или личностного расстройства). Заносчивость — высокомерие, чванливость. Занудливость — склонность жаловаться, ворчать, обстоятельно анализировать какое-либо малозначимое явление или предмет, надоедливость (может быть признаком эпилептоидных черт характера). Запальчивость — склонность легко приходить в раздражение, гнев. Запасливость — предусмотрительность, склонность делать запасы. Запуганность — робость, пугливость, страх постоянных окриков, наказаний (может быть признаком психастенических черт характера или ананкастного расстройства личности). Застенчивость — стыдливость, робость, склонность смущаться (может быть признаком психастенических черт характера или ананкастного расстройства личности). Затейливость — причудливость, замысловатость. Заторможенность — медлительность, вялость (может быть признаком апатии или депрессии). Заумность — непонятность. Заунывность — тоскливость, склонность наводить уныние. Заядлость — завзятость, склонность целиком отдаваться какому-нибудь занятию, увлечению. Здравомыслие — способность правильно, разумно мыслить, рассуждать; рассудительность. Злобность — склонность к гневной раздражительности, недоброжелательности. Злопамятность — склонность долго помнить обиды (может быть признаком эпилептоидных или паранойяльных черт характера). Избалованность — испорченность баловством, капризность, изнеженность. Изворотливость — находчивость, ловкость. Импульсивность — готовность к резким, немотивированным поступкам (может быть признаком эмоционально неустойчивого расстройства личности). Индифферентность — склонность быть безразличным. Интровертированность — склад характера, характеризующийся преимущественной направленностью активности, установок, стремлений и интересов на внутренний мир человека. Инфантилизм — патологическое состояние, характеризующееся задержкой физического и (или) психического развития с сохранением черт, присущих детскому или подростковому возрасту, доверчивостью, повышенной ранимостью, внушаемостью, неспособность прогнозировать развитие событий. Ипохондричность — склонность к преувеличению имеющихся расстройств, мнительность в отношении здоровья (может быть признаком многих психических и личностных расстройств). Истеричность — капризность, плаксивость, желание быть в центре внимания (может представлять собой черту характера, личностное или невротическое расстройство). Истовость — повышенное усердие, ревностность. Капризность — склонность к капризам, причудам (может быть признаком истерических черт характера). Категоричность — склонность не допускать иных толкований, возражений. Кверулянство — склонность бороться за справедливость с помощью представления многочисленных жалоб (может быть признаком психического или личностного расстройства). Кичливость — заносчивость, высокомерие. Коварство — злонамеренность, прикрытая показным доброжелательством. Кокетливость — склонность к кокетству, игривость, неестественность, жеманство (может быть признаком истерических черт характера). Компульсивность — склонность к формированию навязчивых действий, идей (может быть признаком ананкастного личностного расстройства). Консерватизм — склонность отстаивать неизменность чего-нибудь. Контактность — способность легко налаживать отношения между людьми, общительность, коммуникабельность.
Конформность — усвоение индивидуумом установленных в коллективе или социуме норм поведения, критериев оценки социальных явлений, исходных принципов формирования отношений к действительности (может быть признаком астенических черт характера или зависимого расстройства личности). Конформизм — приспособленчество, бездумное следование общим мнениям, модным тенденциям. Конфузливость — стеснительность (может быть признаком психастеничес- ких черт характера). Копотливость — медлительность в работе. Корректность — вежливость, тактичность, учтивость. Корыстолюбие — склонность искать корысть. Критичность — способность относиться критически к себе или кому/чему- нибудь, видеть недостатки. Кропотливость — усердие, старательность до мелочей и медлительность. Кротость — незлобивость, покорность. Ласковость— наполненность лаской, нежностью. Легкомысленность — наполненность легкомыслием, бездумностью. Лень — нежелание трудиться, вялость, медлительность, пассивность, потребность в экономии сил. Лживость — склонность ко лжи, обману, неискренность. Лицемерие — неискренность, склонность говорить не то, что думаешь. Лукавство — коварство, хитрость. Льстивость — склонность выражать лесть (может быть признаком изменений личности при эпилепсии или эпилептоидных черт характера). Любвеобилие — способность любить сильно или многих. Любезность — обходительность, предупредительность, учтивость. Любознательность — склонность к приобретению новых знаний, пытливость. Любопытство — повышенный интерес к чему-либо. Малодушие — склонность проявлять слабоволие. Манерность — лишенность простоты и естественности, жеманство (может быть признаком истерических черт характера или расстройства личности). Медлительность — склонность действовать медленно. Мелочность — склонность придавать значение пустякам, мелочам. Меркантильность — излишняя расчетливость, торгашество. Мечтательность — склонность мечтать, фантазировать. Милосердие — готовность помогать кому-либо из чувства сострадания, человеколюбия. Мнительность — склонность видеть во всем что-нибудь для себя неблагоприятное, опасливость (может быть признаком психастенических черт харак- тера или ананкастного расстройства личности). Многозначительность — выразительность, склонность намекать на что-нибудь важное, значимое. Мрачность — безрадостность, угрюмость. Мстительность — склонность к мести, злопамятность. Мудрость — обладание большим умом, основанном на знаниях, опыте. Мужественность — храбрость, смелость. Мягкосердечие — доброта, жалостность. Наблюдательность — внимательность, умение тонко подмечать. Навязчивость — назойливость, надоедливость. Наглость — склонность быть дерзко беззастенчивым, бесстыдным. Надоедливость — склонность быть назойливым, докучливым. Назойливость — надоедливость, склонность приставать с просьбами, требованиями, навязчивость. Наивность — простодушие, обнаруживающее неопытность, неосведомленность (может быть признаком психического инфантилизма). Напористость — настойчивость, решительность в достижении своей цели. Нарциссизм — самолюбование (может быть признаком истерических черт характера или расстройства личности). Насмешливость — склонность к насмешкам, ироничности и саркастичности. Настойчивость — упорство, твердость в достижении чего-нибудь. Настороженность — напряженность и внимательность. Настырность — упорство, излишняя настойчивость. Нахальство — крайняя бесцеремонность. Находчивость — сообразительность, легкость нахождения выхода из трудного положения. Нахрапистость — наглость и излишняя настойчивость в достижении цели. Неблагодарность — неспособность испытывать чувство благодарности. Неблагонадежность — ненадежность, неспособность внушать доверие. Небрежность — неспособность внимательно относиться к своей работе, обязанностям, неряшливость. Невежливость — неумение соблюдать правила вежливости, приличия. Невнимательность— 1) рассеянность;. Невозмутимость — самообладание, спокойствие. Негативистичность — склонность отгораживаться от окружающих, выступать против них (может быть признаком диссоциального расстройства личности).
список неполный (после буквы Н тоже что то есть... ). Именно этими терминами пользуются для описания девиации. Я думаю и 1000 лет назад эти качества/характеристики были такими же.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 кві, 2025 23:55, всього редагувалось 4 разів.