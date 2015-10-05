Асексуальность — отсутствие сексуальной заинтересованности (встречается при невротических расстройствах, а также при эндокринных заболеваниях).

Аскетизм — склонность к аскетичной жизни, уединенность, строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удовольствий.

Аутизм (аутистичность) — склонность к «отрыву от действительности», замкнутости, фиксации на внутренних переживаниях (признак шизофрении, шизотипических личностных расстройств или соответствующей поведенческой девиации).

Аферизм — склонность к недобросовестному, мошенническому предприятию, делу, действию (может входить в структуру маниакального синдрома).

Балованность — см. Избалованность.

Бахвальство — хвастливость (может входить в структуру маниакального синдрома).

Бдительность — повышенная внимательность, неослабная настороженность может быть признаком психастенических черт характера или ананкастного и тревожного расстройств личности).

Безалаберность — бестолковость и беспорядочность.

Безбоязненность — лишенность боязни, бесстрашие.

Безволие — слабохарактерность, нерешительность, пассивность.

Безделье — лентяйство, пассивность.

Бездеятельность — пассивность, непроявление необходимой энергии в делах, в деятельности.

Бездумность — неотягощенность размышлениями, беззаботность.

Бездуховность — лишенность смысла и духовного содержания.

Бездушие — отсутствие сочувственного, живого отношения к кому-чему-нибудь, равнодушие к людям, бессердечность (может входить в структуру диссоциального личностного расстройства).

Безжалостность — неспособность испытывать чувство жалости, жестокость (может входить в структуру эмоционально неустойчивого личностного расстройства).

Беззаботность — легкомысленность, бездумье, свобода от забот (может быть признаком маниакального состояния).

Беззастенчивость — наглость, отсутствие стеснения, бесцеремонность.

Безликость — лишенность своеобразия, ярких, индивидуальных, характерных черт (может быть признаком конформизма).

Безнадежность — выражение отсутствия надежды.

Безнравственность — аморальность, нарушение правил нравственности, противоречие им.

Безответственность — непринятие или неосознание собственной ответственности за что-либо.

Безразличие — равнодушие, безучастность.

Безрассудство — неблагоразумие.

Безропотность — покорность, отсутствие роптания (может быть признаком астенических черт характера или зависимого расстройства личности).

Безудержность — неудержимость, неугомонность.

Безутешность — неутешность (может быть признаком депрессивного состояния).

Безучастность — непроявление или невыражение участия к кому/чему-нибудь, равнодушие.

Безынициативность — лишенность инициативы, пассивность (может быть признаком астенических черт характера или зависимого расстройств личности).

Бережливость — склонность к бережному отношению к имуществу, расчетливость, экономность (может быть признаком эпилептоидных или психастенических черт характера).

Беспардонность — крайняя степень бесцеремонности, беззастенчивость.

Беспечность — беззаботность, несклонность принимать меры предосторож- ности, быть предусмотрительным.

Беспощадность — непримиримость, жестокость, безжалостность.

Беспутство — легкомысленность, беспечность.

Бессердечность — отсутствие мягкости, сердечности, бездушие, жестокость.

Бесхарактерность — безволие, слабоволие, конформизм.

Бесхребетность — отсутствие твердой линии поведения, беспринципность.

Бесцеремонность — беззастенчивость и развязность, выходящие за границы вежливости.

Бесчеловечность — чрезвычайная жестокость, безжалостность.

Бесчестие — непорядочность.

Бесчувственность — лишенность чувства сострадания, отзывчивости (может быть признаком диссоциального личностного расстройства).

Бесшабашность — беспечность, отчаянность.

Благочинность — способность соблюдать правила приличия, благопристойность.

Блудливость — распутство, похотливость, проказливость, вороватость.

Болтливость — чрезмерная говорливость, а также неумение хранить тайну.

Боязливость — склонность к боязни, робость (может быть признаком ананкастного или тревожного личностного расстройства).

Брезгливость — склонность испытывать отвращение к нечистоплотности (может быть признаком психастенических черт характера).

Брюзгливость — постоянное недовольство, надоедливость и ворчливость (может быть признаком эпилептоидных или паранойяльных черт характера).

Вдумчивость — склонность сосредоточенно мыслить, глубоко вникать во что нибудь.

ВедОмость — зависимость от внешнего влияния, команд ведущего (может входить в структуру астенических черт характера или зависимого личностного расстройства).

Велеречивость — высокопарность, напыщенность, красноречивость (может быть признаком истерических черт характера).





Вероломство — коварство.

Веселость — склонность к веселью, жизнерадостность.

Взбалмошность — сумасбродство, неуравновешенность (может быть признаком истерических черт характера или личностного расстройства).

Вздорность — сварливость, ворчливость.

Взрывчатость — готовность бурно и легко впадать в ярость, гнев, раздражение (может входить в структуру эмоционально неустойчивого личностного расстройства).

Взыскательность — требовательность, строгость (может быть признаком психастенических или эпилептоидных черт характера).

Вкрадчивость — способность вызывать доверие, расположение к себе лестью, притворной любезностью.

Властность — склонность и привычка повелевать, приказывать, руководить, директивность.

Властолюбие — стремление властвовать.

Внушаемость —склонность поддаваться воздействию со стороны другого лица или группы лиц (чаще встречается у лиц с истерическими и инфантильными чертами характера).

Возбудимость — легкость приведения в возбужденное состояние.

Ворчливость — склонность ворчать, брюзгливость.

Впечатлительность — податливость впечатлениям, чуткость, эмотивность (может быть признаком астенических черт характера).

Враждебность — крайняя неприязненность, вражда, ненависть.

Вредность — склонность причинять вред, недоброжелательство, неприязненность.

Вспыльчивость — склонность к горячности, раздражительности (встречается при многих психических и личностных расстройствах).

Вульгарность — пошлость, грубость, непристойность, упрощенность до искажения, опошления.

Въедливость — придирчивость, склонность вникать во все мелочи, дотошность.

Высокомерие — презрительная надменность (может быть признаком маниакального состояния).

Вычурность — нарочитая усложненность, замысловатость, неестественность (может быть признаком истерических черт характера или личностного расстройства).

Вялость — лишенность бодрости, энергии.

Гадливость — чувство отвращения, брезгливости.

Гиперсексуальность — повышенная сексуальность (может быть признаком маниакального состояния).

Жестокость — крайняя суровость, безжалостность, беспощадность (может быть признаком диссоциального или эмоционального неустойчивого расстройства личности).

Забывчивость — неспособность прочно запоминать, рассеянность (может быть признаком мнестических нарушений при органических или невротических расстройствах).

Зависимость — склонность к нахождению в зависимости, подчинении от чего- кого-нибудь (может быть признаком зависимого расстройства личности).

Завистливость — склонность к постоянному чувству зависти.

Задиристость — склонность к спорам, ссорам.

Задумчивость — мечтательность, погруженность в думы, размышления.

Замкнутость — обособленность, отъединенность от общества, занятость своими интересами, необщительность, скрытность (может быть признаком шизоидных черт характера или личностного расстройства).

Заносчивость — высокомерие, чванливость.

Занудливость — склонность жаловаться, ворчать, обстоятельно анализировать какое-либо малозначимое явление или предмет, надоедливость (может быть признаком эпилептоидных черт характера).

Запальчивость — склонность легко приходить в раздражение, гнев.

Запасливость — предусмотрительность, склонность делать запасы.

Запуганность — робость, пугливость, страх постоянных окриков, наказаний (может быть признаком психастенических черт характера или ананкастного расстройства личности).

Застенчивость — стыдливость, робость, склонность смущаться (может быть признаком психастенических черт характера или ананкастного расстройства личности).

Затейливость — причудливость, замысловатость.

Заторможенность — медлительность, вялость (может быть признаком апатии или депрессии).

Заумность — непонятность.

Заунывность — тоскливость, склонность наводить уныние.

Заядлость — завзятость, склонность целиком отдаваться какому-нибудь занятию, увлечению.

Здравомыслие — способность правильно, разумно мыслить, рассуждать; рассудительность.

Злобность — склонность к гневной раздражительности, недоброжелательности.

Злопамятность — склонность долго помнить обиды (может быть признаком эпилептоидных или паранойяльных черт характера).

Избалованность — испорченность баловством, капризность, изнеженность.

Изворотливость — находчивость, ловкость.

Импульсивность — готовность к резким, немотивированным поступкам (может быть признаком эмоционально неустойчивого расстройства личности).

Индифферентность — склонность быть безразличным.

Интровертированность — склад характера, характеризующийся преимущественной направленностью активности, установок, стремлений и интересов на внутренний мир человека.

Инфантилизм — патологическое состояние, характеризующееся задержкой физического и (или) психического развития с сохранением черт, присущих детскому или подростковому возрасту, доверчивостью, повышенной ранимостью, внушаемостью, неспособность прогнозировать развитие событий.

Ипохондричность — склонность к преувеличению имеющихся расстройств, мнительность в отношении здоровья (может быть признаком многих психических и личностных расстройств).

Истеричность — капризность, плаксивость, желание быть в центре внимания (может представлять собой черту характера, личностное или невротическое расстройство).

Истовость — повышенное усердие, ревностность.

Капризность — склонность к капризам, причудам (может быть признаком истерических черт характера).

Категоричность — склонность не допускать иных толкований, возражений.

Кверулянство — склонность бороться за справедливость с помощью представления многочисленных жалоб (может быть признаком психического или личностного расстройства).

Кичливость — заносчивость, высокомерие.

Коварство — злонамеренность, прикрытая показным доброжелательством.

Кокетливость — склонность к кокетству, игривость, неестественность, жеманство (может быть признаком истерических черт характера).

Компульсивность — склонность к формированию навязчивых действий, идей (может быть признаком ананкастного личностного расстройства).

Консерватизм — склонность отстаивать неизменность чего-нибудь.

Контактность — способность легко налаживать отношения между людьми, общительность, коммуникабельность.



Конформность — усвоение индивидуумом установленных в коллективе или социуме норм поведения, критериев оценки социальных явлений, исходных принципов формирования отношений к действительности (может быть признаком астенических черт характера или зависимого расстройства личности).

Конформизм — приспособленчество, бездумное следование общим мнениям, модным тенденциям.

Конфузливость — стеснительность (может быть признаком психастеничес- ких черт характера).

Копотливость — медлительность в работе.

Корректность — вежливость, тактичность, учтивость.

Корыстолюбие — склонность искать корысть.

Критичность — способность относиться критически к себе или кому/чему- нибудь, видеть недостатки.

Кропотливость — усердие, старательность до мелочей и медлительность.

Кротость — незлобивость, покорность.

Ласковость— наполненность лаской, нежностью.

Легкомысленность — наполненность легкомыслием, бездумностью.

Лень — нежелание трудиться, вялость, медлительность, пассивность, потребность в экономии сил.

Лживость — склонность ко лжи, обману, неискренность.

Лицемерие — неискренность, склонность говорить не то, что думаешь.

Лукавство — коварство, хитрость.

Льстивость — склонность выражать лесть (может быть признаком изменений личности при эпилепсии или эпилептоидных черт характера).

Любвеобилие — способность любить сильно или многих.

Любезность — обходительность, предупредительность, учтивость.

Любознательность — склонность к приобретению новых знаний, пытливость.

Любопытство — повышенный интерес к чему-либо.

Малодушие — склонность проявлять слабоволие.

Манерность — лишенность простоты и естественности, жеманство (может быть признаком истерических черт характера или расстройства личности).

Медлительность — склонность действовать медленно.

Мелочность — склонность придавать значение пустякам, мелочам.

Меркантильность — излишняя расчетливость, торгашество.

Мечтательность — склонность мечтать, фантазировать.

Милосердие — готовность помогать кому-либо из чувства сострадания, человеколюбия.

Мнительность — склонность видеть во всем что-нибудь для себя неблагоприятное, опасливость (может быть признаком психастенических черт харак- тера или ананкастного расстройства личности).

Многозначительность — выразительность, склонность намекать на что-нибудь важное, значимое.

Мрачность — безрадостность, угрюмость.

Мстительность — склонность к мести, злопамятность.

Мудрость — обладание большим умом, основанном на знаниях, опыте.

Мужественность — храбрость, смелость.

Мягкосердечие — доброта, жалостность.

Наблюдательность — внимательность, умение тонко подмечать.

Навязчивость — назойливость, надоедливость.

Наглость — склонность быть дерзко беззастенчивым, бесстыдным.

Надоедливость — склонность быть назойливым, докучливым.

Назойливость — надоедливость, склонность приставать с просьбами, требованиями, навязчивость.

Наивность — простодушие, обнаруживающее неопытность, неосведомленность (может быть признаком психического инфантилизма).

Напористость — настойчивость, решительность в достижении своей цели.

Нарциссизм — самолюбование (может быть признаком истерических черт характера или расстройства личности).

Насмешливость — склонность к насмешкам, ироничности и саркастичности.

Настойчивость — упорство, твердость в достижении чего-нибудь.

Настороженность — напряженность и внимательность.

Настырность — упорство, излишняя настойчивость.

Нахальство — крайняя бесцеремонность.

Находчивость — сообразительность, легкость нахождения выхода из трудного положения.

Нахрапистость — наглость и излишняя настойчивость в достижении цели.

Неблагодарность — неспособность испытывать чувство благодарности.

Неблагонадежность — ненадежность, неспособность внушать доверие.

Небрежность — неспособность внимательно относиться к своей работе, обязанностям, неряшливость.

Невежливость — неумение соблюдать правила вежливости, приличия.

Невнимательность— 1) рассеянность;.

Невозмутимость — самообладание, спокойствие.

Негативистичность — склонность отгораживаться от окружающих, выступать против них (может быть признаком диссоциального расстройства личности).