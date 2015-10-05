RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 105106107108
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:51

  Бетон написав:Нужно всего-то захотеть умереть. Именно захотеть и не сопротивляться. Тебя накрыло, ты буквально уже умираешь, своим сопротивлением увеличиваешь симптомы.
откуда вы это знаете?! или вы так шутите.. депрессия не естественное состояние. И никакие медикаменты или ментальные терапии не помогают. Человек в депрессии как правило никуда не обращается. если кто то из родных увидит неладное мб притянет к врачу на поводке. Человеку в депрессии ничего не нужно. Видел кейс когда один человек сутками лежал на диване лицом в стену, так и спал не раздеваясь. Не бомж, обычный человек. Ес-нно ни с кем не общался и был неконтактен.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 кві, 2025 23:02, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29254
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2451 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 22:59

  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Нужно всего-то захотеть умереть. Именно захотеть и не сопротивляться. Тебя накрыло, ты буквально уже умираешь, своим сопротивлением увеличиваешь симптомы.
откуда вы это знаете?! или вы так шутите..

Я лично прошёл через это
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 23:06

  Бетон написав:
  Wirująświatła написав:
  Бетон написав:Нужно всего-то захотеть умереть. Именно захотеть и не сопротивляться. Тебя накрыло, ты буквально уже умираешь, своим сопротивлением увеличиваешь симптомы.
откуда вы это знаете?! или вы так шутите..

Я лично прошёл через это

базовая причина депрессии - нежелание жить. К этому приводит один или много обстоятельств. Венец как правило - потеря эмоциональных ценностей (именно они "дарят" желание жить). Подчеркну, материальные ценности желание жить не дарят. Не получится человеку в депрессии дать 100куе и он вдруг станет счастливым. Люди гонятся за материальным, попутно теряя эмоциональные ценности. Когда не остаётся ни одной - хуяк приплыли. Поэтому от депрессии нет ни лекарств ни терапии. Не подарит психолог эмоциональную ценность. Это всё развод на бабки. Нейропсихологи - надежда 21века, тоже пока ещё не добрались до высших эмоций, не научились их активировать. Хотя бы что-то банальное, любовь к музыке. Выпил таблеточку, начал слушать музыку и получать от нее удовольствие.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29254
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2451 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 23:26

Re: Психологія та інші цікавинки

Согласен.
Но я писал о панических атаках вегетативных проявлений. Это не депрессия. Это мыслительный процесс, взгляда на мир

Вот буквально сегодня знакомая пишет, что ходила вчера на кт. Кашель какой-то 3 месяца. КТ всё нормально.

Я спрашиваю, ком в горле есть? Пишет есть.
Спрашиваю, стук сердца чувствуешь? Да, говорит, приступы ни с того ни с сего.

На лицо - типичные вегетативные проявления, перенесенных или СДЕРЖИВАЕМЫХ эмоций
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 23:40

о нормах мы уже говорили, поговорим о девиациях (контурно не углубляясь)
медики пользуются такой классификацией
Классификация психических расстройств по DSM-IV-TR
Диагностическое и статистическое руководство по психическим расстройствам, 4-е издание, пересмотренное, было опубликовано Американской психиатрической ассоциацией в 2000 году. В этом документе предпринимается попытка оценить психиатрические заболевания по пяти осям.

Ось I включает большинство психических расстройств, за исключением расстройств личности и задержки умственного развития.
Ось II включает расстройства личности и различные степени задержки умственного развития.
Ось III состоит из всех сопутствующих общих расстройств здоровья, которые могут наблюдаться у пациента с психическими расстройствами (напр., эпилепсия, артериальная гипертензия, язва желудка, инфекционные заболевания и т. д.).
Ось IV охватывает психосоциальные и относящиеся к среде проблемы, которые могут осложнить диагностическую работу и лечение (напр., развод, травма, смерть кого-нибудь из близких).
Ось V описывает оценки клиническими врачами общего уровня активности пациентов по Шкале общей оценки функционального статуса (GAF), где уровень функциональности оценивается от 0 до 100.
Диагнозы Оси I
(Частичное перечисление с некоторыми примерами)

Расстройства, обычно впервые диагностируемые в младенчестве, детстве или подростковом возрасте
Нарушение способности к обучению.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности.
Аутизм.
Синдром Туретта.
Делирий, деменция, амнестические и другие когнитивные расстройства.
Делирий, вызванный алкоголем или другими психоактивными веществами.
Болезнь Альцгеймера.
Деменция вследствие травмы головы.
Расстройства, связанные с употребление психоактивных веществ.
Алкоголизм.
Злоупотребление кокаином.
Злоупотребление каннабиноидами.
Злоупотребление амфетамином.
Галлюциногенная интоксикация.
Шизофрения и прочие психотические расстройства
Шизофрения
Расстройства настроения
Клиническая депрессия.
Дистимическое расстройство.
Биполярное расстройство первого типа.
Биполярное расстройство второго типа
Тревожные расстройства
Паническое расстройство.
Фобия
Посттравматическое стрессовое расстройство.
Социальное тревожное расстройство.
Обсессивно-компульсивное расстройство.
Психосоматические расстройства
Соматизированное расстройство.
Ипохондрия.
Конверсионное расстройство.
Телесное дисморфическое расстройство.
Симулятивные расстройства
Диссоциативные расстройства
Диссоциативное расстройство идентичности (раздвоение личности)
Диссоциативная амнезия.
Диссоциативная фуга.
Сексуальные расстройства и расстройства гендерной идентичности
Преждевременная эякуляция
Эксгибиционизм.
Фетишизм.
Вагинизм.
Расстройства пищевого поведения
Нервная анорексия.
Нервная булимия.
Расстройства сна
Первичная бессонница.
Сомнамбулическое расстройство.
Расстройства побуждений
Интермиттирующее эксплозивное расстройство.
Клептомания
Патологическое пристрастие к азартным играм.
Трихотилломания (вырывание волос и бровей).
Расстройства адаптации
С депрессивным состоянием.
С тревожностью.
Ось II. Диагнозы расстройств личности
Группа A. (Странные, эксцентричные)
Параноидное расстройство личности.
Шизоидное расстройство личности.
Шизотипическое расстройство личности.
Группа B (Драматичные, эмоциональные)
Антисоциальное расстройство личности.
Пограничное расстройство личности.
Истерическое расстройство личности.
Нарциссическое расстройство личности.
Группа C (Тревожные, напуганные)
Уклоняющееся расстройство личности.
Зависимое расстройство личности.
Обсессивно-компульсивное расстройство личности.


она не полная и не точная. Потому что с годами меняется клиническая картина и описаниям 60х-70х годов теперь мало кто соответствует. Шизики 60х сильно отличаются от шизиков 90х выражаясь простым языком. Кроме того появляются новые формы, "Патологическое пристрастие к азартным играм." сюда же нужно включать интернет зависимость, зависимость от комп.игр и отдельно от соцсетей (топ зло 21 века). Гаджетомания (отдельно айфономания, когда перед выходом в продажу нового айфона фанаты дежурят всю ночь у дверей магазина).

у психологов все нарушения прописаны намного более четко
Асексуальность — отсутствие сексуальной заинтересованности (встречается при невротических расстройствах, а также при эндокринных заболеваниях).
Аскетизм — склонность к аскетичной жизни, уединенность, строгий образ жизни с отказом от жизненных благ и удовольствий.
Аутизм (аутистичность) — склонность к «отрыву от действительности», замкнутости, фиксации на внутренних переживаниях (признак шизофрении, шизотипических личностных расстройств или соответствующей поведенческой девиации).
Аферизм — склонность к недобросовестному, мошенническому предприятию, делу, действию (может входить в структуру маниакального синдрома).
Балованность — см. Избалованность.
Бахвальство — хвастливость (может входить в структуру маниакального синдрома).
Бдительность — повышенная внимательность, неослабная настороженность может быть признаком психастенических черт характера или ананкастного и тревожного расстройств личности).
Безалаберность — бестолковость и беспорядочность.
Безбоязненность — лишенность боязни, бесстрашие.
Безволие — слабохарактерность, нерешительность, пассивность.
Безделье — лентяйство, пассивность.
Бездеятельность — пассивность, непроявление необходимой энергии в делах, в деятельности.
Бездумность — неотягощенность размышлениями, беззаботность.
Бездуховность — лишенность смысла и духовного содержания.
Бездушие — отсутствие сочувственного, живого отношения к кому-чему-нибудь, равнодушие к людям, бессердечность (может входить в структуру диссоциального личностного расстройства).
Безжалостность — неспособность испытывать чувство жалости, жестокость (может входить в структуру эмоционально неустойчивого личностного расстройства).
Беззаботность — легкомысленность, бездумье, свобода от забот (может быть признаком маниакального состояния).
Беззастенчивость — наглость, отсутствие стеснения, бесцеремонность.
Безликость — лишенность своеобразия, ярких, индивидуальных, характерных черт (может быть признаком конформизма).
Безнадежность — выражение отсутствия надежды.
Безнравственность — аморальность, нарушение правил нравственности, противоречие им.
Безответственность — непринятие или неосознание собственной ответственности за что-либо.
Безразличие — равнодушие, безучастность.
Безрассудство — неблагоразумие.
Безропотность — покорность, отсутствие роптания (может быть признаком астенических черт характера или зависимого расстройства личности).
Безудержность — неудержимость, неугомонность.
Безутешность — неутешность (может быть признаком депрессивного состояния).
Безучастность — непроявление или невыражение участия к кому/чему-нибудь, равнодушие.
Безынициативность — лишенность инициативы, пассивность (может быть признаком астенических черт характера или зависимого расстройств личности).
Бережливость — склонность к бережному отношению к имуществу, расчетливость, экономность (может быть признаком эпилептоидных или психастенических черт характера).
Беспардонность — крайняя степень бесцеремонности, беззастенчивость.
Беспечность — беззаботность, несклонность принимать меры предосторож- ности, быть предусмотрительным.
Беспощадность — непримиримость, жестокость, безжалостность.
Беспутство — легкомысленность, беспечность.
Бессердечность — отсутствие мягкости, сердечности, бездушие, жестокость.
Бесхарактерность — безволие, слабоволие, конформизм.
Бесхребетность — отсутствие твердой линии поведения, беспринципность.
Бесцеремонность — беззастенчивость и развязность, выходящие за границы вежливости.
Бесчеловечность — чрезвычайная жестокость, безжалостность.
Бесчестие — непорядочность.
Бесчувственность — лишенность чувства сострадания, отзывчивости (может быть признаком диссоциального личностного расстройства).
Бесшабашность — беспечность, отчаянность.
Благочинность — способность соблюдать правила приличия, благопристойность.
Блудливость — распутство, похотливость, проказливость, вороватость.
Болтливость — чрезмерная говорливость, а также неумение хранить тайну.
Боязливость — склонность к боязни, робость (может быть признаком ананкастного или тревожного личностного расстройства).
Брезгливость — склонность испытывать отвращение к нечистоплотности (может быть признаком психастенических черт характера).
Брюзгливость — постоянное недовольство, надоедливость и ворчливость (может быть признаком эпилептоидных или паранойяльных черт характера).
Вдумчивость — склонность сосредоточенно мыслить, глубоко вникать во что нибудь.
ВедОмость — зависимость от внешнего влияния, команд ведущего (может входить в структуру астенических черт характера или зависимого личностного расстройства).
Велеречивость — высокопарность, напыщенность, красноречивость (может быть признаком истерических черт характера).


Вероломство — коварство.
Веселость — склонность к веселью, жизнерадостность.
Взбалмошность — сумасбродство, неуравновешенность (может быть признаком истерических черт характера или личностного расстройства).
Вздорность — сварливость, ворчливость.
Взрывчатость — готовность бурно и легко впадать в ярость, гнев, раздражение (может входить в структуру эмоционально неустойчивого личностного расстройства).
Взыскательность — требовательность, строгость (может быть признаком психастенических или эпилептоидных черт характера).
Вкрадчивость — способность вызывать доверие, расположение к себе лестью, притворной любезностью.
Властность — склонность и привычка повелевать, приказывать, руководить, директивность.
Властолюбие — стремление властвовать.
Внушаемость —склонность поддаваться воздействию со стороны другого лица или группы лиц (чаще встречается у лиц с истерическими и инфантильными чертами характера).
Возбудимость — легкость приведения в возбужденное состояние.
Ворчливость — склонность ворчать, брюзгливость.
Впечатлительность — податливость впечатлениям, чуткость, эмотивность (может быть признаком астенических черт характера).
Враждебность — крайняя неприязненность, вражда, ненависть.
Вредность — склонность причинять вред, недоброжелательство, неприязненность.
Вспыльчивость — склонность к горячности, раздражительности (встречается при многих психических и личностных расстройствах).
Вульгарность — пошлость, грубость, непристойность, упрощенность до искажения, опошления.
Въедливость — придирчивость, склонность вникать во все мелочи, дотошность.
Высокомерие — презрительная надменность (может быть признаком маниакального состояния).
Вычурность — нарочитая усложненность, замысловатость, неестественность (может быть признаком истерических черт характера или личностного расстройства).
Вялость — лишенность бодрости, энергии.
Гадливость — чувство отвращения, брезгливости.
Гиперсексуальность — повышенная сексуальность (может быть признаком маниакального состояния).
Жестокость — крайняя суровость, безжалостность, беспощадность (может быть признаком диссоциального или эмоционального неустойчивого расстройства личности).
Забывчивость — неспособность прочно запоминать, рассеянность (может быть признаком мнестических нарушений при органических или невротических расстройствах).
Зависимость — склонность к нахождению в зависимости, подчинении от чего- кого-нибудь (может быть признаком зависимого расстройства личности).
Завистливость — склонность к постоянному чувству зависти.
Задиристость — склонность к спорам, ссорам.
Задумчивость — мечтательность, погруженность в думы, размышления.
Замкнутость — обособленность, отъединенность от общества, занятость своими интересами, необщительность, скрытность (может быть признаком шизоидных черт характера или личностного расстройства).
Заносчивость — высокомерие, чванливость.
Занудливость — склонность жаловаться, ворчать, обстоятельно анализировать какое-либо малозначимое явление или предмет, надоедливость (может быть признаком эпилептоидных черт характера).
Запальчивость — склонность легко приходить в раздражение, гнев.
Запасливость — предусмотрительность, склонность делать запасы.
Запуганность — робость, пугливость, страх постоянных окриков, наказаний (может быть признаком психастенических черт характера или ананкастного расстройства личности).
Застенчивость — стыдливость, робость, склонность смущаться (может быть признаком психастенических черт характера или ананкастного расстройства личности).
Затейливость — причудливость, замысловатость.
Заторможенность — медлительность, вялость (может быть признаком апатии или депрессии).
Заумность — непонятность.
Заунывность — тоскливость, склонность наводить уныние.
Заядлость — завзятость, склонность целиком отдаваться какому-нибудь занятию, увлечению.
Здравомыслие — способность правильно, разумно мыслить, рассуждать; рассудительность.
Злобность — склонность к гневной раздражительности, недоброжелательности.
Злопамятность — склонность долго помнить обиды (может быть признаком эпилептоидных или паранойяльных черт характера).
Избалованность — испорченность баловством, капризность, изнеженность.
Изворотливость — находчивость, ловкость.
Импульсивность — готовность к резким, немотивированным поступкам (может быть признаком эмоционально неустойчивого расстройства личности).
Индифферентность — склонность быть безразличным.
Интровертированность — склад характера, характеризующийся преимущественной направленностью активности, установок, стремлений и интересов на внутренний мир человека.
Инфантилизм — патологическое состояние, характеризующееся задержкой физического и (или) психического развития с сохранением черт, присущих детскому или подростковому возрасту, доверчивостью, повышенной ранимостью, внушаемостью, неспособность прогнозировать развитие событий.
Ипохондричность — склонность к преувеличению имеющихся расстройств, мнительность в отношении здоровья (может быть признаком многих психических и личностных расстройств).
Истеричность — капризность, плаксивость, желание быть в центре внимания (может представлять собой черту характера, личностное или невротическое расстройство).
Истовость — повышенное усердие, ревностность.
Капризность — склонность к капризам, причудам (может быть признаком истерических черт характера).
Категоричность — склонность не допускать иных толкований, возражений.
Кверулянство — склонность бороться за справедливость с помощью представления многочисленных жалоб (может быть признаком психического или личностного расстройства).
Кичливость — заносчивость, высокомерие.
Коварство — злонамеренность, прикрытая показным доброжелательством.
Кокетливость — склонность к кокетству, игривость, неестественность, жеманство (может быть признаком истерических черт характера).
Компульсивность — склонность к формированию навязчивых действий, идей (может быть признаком ананкастного личностного расстройства).
Консерватизм — склонность отстаивать неизменность чего-нибудь.
Контактность — способность легко налаживать отношения между людьми, общительность, коммуникабельность.

Конформность — усвоение индивидуумом установленных в коллективе или социуме норм поведения, критериев оценки социальных явлений, исходных принципов формирования отношений к действительности (может быть признаком астенических черт характера или зависимого расстройства личности).
Конформизм — приспособленчество, бездумное следование общим мнениям, модным тенденциям.
Конфузливость — стеснительность (может быть признаком психастеничес- ких черт характера).
Копотливость — медлительность в работе.
Корректность — вежливость, тактичность, учтивость.
Корыстолюбие — склонность искать корысть.
Критичность — способность относиться критически к себе или кому/чему- нибудь, видеть недостатки.
Кропотливость — усердие, старательность до мелочей и медлительность.
Кротость — незлобивость, покорность.
Ласковость— наполненность лаской, нежностью.
Легкомысленность — наполненность легкомыслием, бездумностью.
Лень — нежелание трудиться, вялость, медлительность, пассивность, потребность в экономии сил.
Лживость — склонность ко лжи, обману, неискренность.
Лицемерие — неискренность, склонность говорить не то, что думаешь.
Лукавство — коварство, хитрость.
Льстивость — склонность выражать лесть (может быть признаком изменений личности при эпилепсии или эпилептоидных черт характера).
Любвеобилие — способность любить сильно или многих.
Любезность — обходительность, предупредительность, учтивость.
Любознательность — склонность к приобретению новых знаний, пытливость.
Любопытство — повышенный интерес к чему-либо.
Малодушие — склонность проявлять слабоволие.
Манерность — лишенность простоты и естественности, жеманство (может быть признаком истерических черт характера или расстройства личности).
Медлительность — склонность действовать медленно.
Мелочность — склонность придавать значение пустякам, мелочам.
Меркантильность — излишняя расчетливость, торгашество.
Мечтательность — склонность мечтать, фантазировать.
Милосердие — готовность помогать кому-либо из чувства сострадания, человеколюбия.
Мнительность — склонность видеть во всем что-нибудь для себя неблагоприятное, опасливость (может быть признаком психастенических черт харак- тера или ананкастного расстройства личности).
Многозначительность — выразительность, склонность намекать на что-нибудь важное, значимое.
Мрачность — безрадостность, угрюмость.
Мстительность — склонность к мести, злопамятность.
Мудрость — обладание большим умом, основанном на знаниях, опыте.
Мужественность — храбрость, смелость.
Мягкосердечие — доброта, жалостность.
Наблюдательность — внимательность, умение тонко подмечать.
Навязчивость — назойливость, надоедливость.
Наглость — склонность быть дерзко беззастенчивым, бесстыдным.
Надоедливость — склонность быть назойливым, докучливым.
Назойливость — надоедливость, склонность приставать с просьбами, требованиями, навязчивость.
Наивность — простодушие, обнаруживающее неопытность, неосведомленность (может быть признаком психического инфантилизма).
Напористость — настойчивость, решительность в достижении своей цели.
Нарциссизм — самолюбование (может быть признаком истерических черт характера или расстройства личности).
Насмешливость — склонность к насмешкам, ироничности и саркастичности.
Настойчивость — упорство, твердость в достижении чего-нибудь.
Настороженность — напряженность и внимательность.
Настырность — упорство, излишняя настойчивость.
Нахальство — крайняя бесцеремонность.
Находчивость — сообразительность, легкость нахождения выхода из трудного положения.
Нахрапистость — наглость и излишняя настойчивость в достижении цели.
Неблагодарность — неспособность испытывать чувство благодарности.
Неблагонадежность — ненадежность, неспособность внушать доверие.
Небрежность — неспособность внимательно относиться к своей работе, обязанностям, неряшливость.
Невежливость — неумение соблюдать правила вежливости, приличия.
Невнимательность— 1) рассеянность;.
Невозмутимость — самообладание, спокойствие.
Негативистичность — склонность отгораживаться от окружающих, выступать против них (может быть признаком диссоциального расстройства личности).


список неполный (после буквы Н тоже что то есть... ). Именно этими терминами пользуются для описания девиации. Я думаю и 1000 лет назад эти качества/характеристики были такими же.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Сер 02 кві, 2025 23:55, всього редагувалось 4 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29254
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2451 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Сер 02 кві, 2025 23:45

Re: Психологія та інші цікавинки

От корки до корки по не выучите, не смейте сюда сунуться
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4680
З нами з: 17.12.22
Подякував: 150 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 00:00

Ничего не понимаю.
Находчивость - это девиация?
Сибарит
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 7925
З нами з: 02.09.15
Подякував: 6411 раз.
Подякували: 21430 раз.
 
Профіль
 
129
82
38
2
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 00:04

  Сибарит написав:Ничего не понимаю.
Находчивость - это девиация?

Хуже чем «мужественность», но лучше чем «Бережливость».
Там после «Н» еще есть. Алфавит продолжается
Hotab
 
Повідомлень: 14622
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2339 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 00:05

  Сибарит написав:Ничего не понимаю.
Находчивость - это девиация?

http://kyiv-heritage-guide.com/sites/de ... %D1%81.pdf

страница 75 в самом верху)

это не перечень девиаций, а термины которыми девиации описываются.

находчивый может быть вор например, которого невозможно поймать. Или лжец.

кроме этого перечня отдельно есть списки фобий, влечений, расстройства мышления, эмоциональной и волевой сферы. Это по памяти может шото забыл.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29254
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2451 раз.
Подякували: 3443 раз.
 
Профіль
 
1
3
  #<1 ... 105106107108
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3646
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (8225)
02.04.2025 22:58
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.