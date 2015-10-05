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Психологія та інші цікавинки
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Додано: Чет 03 кві, 2025 03:18
Wirująświatła написав:
http://kyiv-heritage-guide.com/sites/de ... %D1%81.pdf
Сибарит написав:
Ничего не понимаю.
Находчивость - это девиация?
страница 75 в самом верху)
это не перечень девиаций, а термины которыми девиации описываются.
находчивый может быть вор например, которого невозможно поймать. Или лжец.
кроме этого перечня отдельно есть списки фобий, влечений, расстройства мышления, эмоциональной и волевой сферы. Это по памяти может шото забыл.
А, по-моему, это доказательство того, что пока что психология это просто словоблудие.
Где-то близко к заряжанию воды Кашпировским.
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