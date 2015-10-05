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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 106107108109
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 03:18

  Wirująświatła написав:
  Сибарит написав:Ничего не понимаю.
Находчивость - это девиация?

http://kyiv-heritage-guide.com/sites/de ... %D1%81.pdf

страница 75 в самом верху)

это не перечень девиаций, а термины которыми девиации описываются.

находчивый может быть вор например, которого невозможно поймать. Или лжец.

кроме этого перечня отдельно есть списки фобий, влечений, расстройства мышления, эмоциональной и волевой сферы. Это по памяти может шото забыл.

А, по-моему, это доказательство того, что пока что психология это просто словоблудие. :)
Где-то близко к заряжанию воды Кашпировским.
ЛАД
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