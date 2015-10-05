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фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Психологія та інші цікавинки Психологія та інші цікавинки + Додати

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#<1 ... 106107108109 Додано: Чет 03 кві, 2025 03:18 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Ничего не понимаю.

Находчивость - это девиация? Ничего не понимаю.Находчивость - это девиация?

http://kyiv-heritage-guide.com/sites/de ... %D1%81.pdf



страница 75 в самом верху)



это не перечень девиаций, а термины которыми девиации описываются.



находчивый может быть вор например, которого невозможно поймать. Или лжец.



кроме этого перечня отдельно есть списки фобий, влечений, расстройства мышления, эмоциональной и волевой сферы. Это по памяти может шото забыл. страница 75 в самом верху)это не перечень девиаций, а термины которыми девиации описываются.находчивый может быть вор например, которого невозможно поймать. Или лжец.кроме этого перечня отдельно есть списки фобий, влечений, расстройства мышления, эмоциональной и волевой сферы. Это по памяти может шото забыл.

А, по-моему, это доказательство того, что пока что психология это просто словоблудие.

Где-то близко к заряжанию воды Кашпировским. А, по-моему, это доказательство того, что пока что психология это просто словоблудие.Где-то близко к заряжанию воды Кашпировским. ЛАД 2 Повідомлень: 33770 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5296 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 04:47 Wirująświatła написав: flyman написав: Днями на Нетфліксі вийшов короткий серіал "Юнацтво" (Adolescence), де підлітка звинувачують у вбивстві. Я вже добу під враженням. Подивіться, й багато чого стане зрозуміло. Днями на Нетфліксі вийшов короткий серіал "Юнацтво" (Adolescence), де підлітка звинувачують у вбивстві. Я вже добу під враженням. Подивіться, й багато чого стане зрозуміло.

Утром в дом Миллеров врывается спецназ. Детектив Люк Баскомб и его напарница Миша Франк арестовывают 13-летнего Джейми, обвиняя его в жестоком убийстве одноклассницы. Родители подростка потрясены, ведь их сын – обычный школьник, никогда не проявлявший агрессию. Отец Джейми, Эдди, отчаянно пытается доказать его невиновность, но следствие уверено в своей версии. Пока детективы собирают улики, семья сталкивается с неприятными вопросами: насколько хорошо они знают собственного ребенка и возможен ли сценарий, в котором их сын – хладнокровный убийца?



1я серия.



https://archive.org/details/1-1_20250321_202503



Найменшому завербованому всього 12 років. Масштаби злочинів - шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад чотири сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти й диверсії.

Немає значення - захід чи схід, скоюють злочини у Харкові й у Франику. Ті хто ходить в школу, й ті, хто навчається онлайн.

Головний мотив - гроші. Wirująświatła написав: Отчасти общество виновато, что не берет подростков на работу, не даёт им заработать на карманные расходы. Например у родителей нет возможности дать ребенку 100 грн в день на его личные нужды. Когда такой подросток находит работу воровство сразу же прекращается, психогенный фактор устраняется. Поэтому норма. Чего не скажешь о 0-12 и 18-99. там уже если "вошел во вкус" никакая работа психогенный фактор не остановит. Поэтому патология. Отчасти общество виновато, что не берет подростков на работу, не даёт им заработать на карманные расходы. Например у родителей нет возможности дать ребенку 100 грн в день на его личные нужды. Когда такой подросток находит работу воровство сразу же прекращается, психогенный фактор устраняется. Поэтому норма. Чего не скажешь о 0-12 и 18-99. там уже если "вошел во вкус" никакая работа психогенный фактор не остановит. Поэтому патология. я писал о воровстве, упустив что спектр имущественных преступлений шире, одно из них за деньги выполнить какое то задание (незаконное). Показательно, что именно подростки на такие задания легко ведутся. Или взрослый преступник захочет больше денег? Симбиоз работы и преступления. 1я серия.я писал о воровстве, упустив что спектр имущественных преступлений шире, одно из них за деньги выполнить какое то задание (незаконное). Показательно, что именно подростки на такие задания легко ведутся. Или взрослый преступник захочет больше денег? Симбиоз работы и преступления.



Сорри, я только в начале форума.

Все уже наверняка обсуждают что-то другое.

Дико интересно.

Спасибо.

Интересная тема поднята.

Как известно, деньги служат мотиватором.

Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.

Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" ).

И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.

Сейчас пытаюсь создать некое подобие той ситуации для своих детей.

Несколько сложно из-за уже описанной проблемы - сегодняшние подростки менее взрослые чем я в их годы.

Вообще, полночи читал, Виталианну огромный респектище и спасибо. Сорри, я только в начале форума.Все уже наверняка обсуждают что-то другое.Дико интересно.Спасибо.Интересная тема поднята.Как известно, деньги служат мотиватором.Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему").И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.Сейчас пытаюсь создать некое подобие той ситуации для своих детей.Несколько сложно из-за уже описанной проблемы - сегодняшние подростки менее взрослые чем я в их годы.Вообще, полночи читал, Виталианну огромный респектище и спасибо. rjkz

Повідомлень: 17089 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8501 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 106107108109 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3646

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34