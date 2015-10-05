flyman написав:Днями на Нетфліксі вийшов короткий серіал "Юнацтво" (Adolescence), де підлітка звинувачують у вбивстві. Я вже добу під враженням. Подивіться, й багато чого стане зрозуміло.
Утром в дом Миллеров врывается спецназ. Детектив Люк Баскомб и его напарница Миша Франк арестовывают 13-летнего Джейми, обвиняя его в жестоком убийстве одноклассницы. Родители подростка потрясены, ведь их сын – обычный школьник, никогда не проявлявший агрессию. Отец Джейми, Эдди, отчаянно пытается доказать его невиновность, но следствие уверено в своей версии. Пока детективы собирают улики, семья сталкивается с неприятными вопросами: насколько хорошо они знают собственного ребенка и возможен ли сценарий, в котором их сын – хладнокровный убийца?
Найменшому завербованому всього 12 років. Масштаби злочинів - шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад чотири сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти й диверсії. Немає значення - захід чи схід, скоюють злочини у Харкові й у Франику. Ті хто ходить в школу, й ті, хто навчається онлайн. Головний мотив - гроші.
Wirująświatła написав:Отчасти общество виновато, что не берет подростков на работу, не даёт им заработать на карманные расходы. Например у родителей нет возможности дать ребенку 100 грн в день на его личные нужды. Когда такой подросток находит работу воровство сразу же прекращается, психогенный фактор устраняется. Поэтому норма. Чего не скажешь о 0-12 и 18-99. там уже если "вошел во вкус" никакая работа психогенный фактор не остановит. Поэтому патология.
я писал о воровстве, упустив что спектр имущественных преступлений шире, одно из них за деньги выполнить какое то задание (незаконное). Показательно, что именно подростки на такие задания легко ведутся. Или взрослый преступник захочет больше денег? Симбиоз работы и преступления.
Сорри, я только в начале форума. Все уже наверняка обсуждают что-то другое. Дико интересно. Спасибо. Интересная тема поднята. Как известно, деньги служат мотиватором. Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий. Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" ). И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет. Сейчас пытаюсь создать некое подобие той ситуации для своих детей. Несколько сложно из-за уже описанной проблемы - сегодняшние подростки менее взрослые чем я в их годы. Вообще, полночи читал, Виталианну огромный респектище и спасибо.