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#<1 ... 106107108109 Додано: Чет 03 кві, 2025 03:18 Wirująświatła написав: Сибарит написав: Ничего не понимаю.

Находчивость - это девиация? Ничего не понимаю.Находчивость - это девиация?

http://kyiv-heritage-guide.com/sites/de ... %D1%81.pdf



страница 75 в самом верху)



это не перечень девиаций, а термины которыми девиации описываются.



находчивый может быть вор например, которого невозможно поймать. Или лжец.



кроме этого перечня отдельно есть списки фобий, влечений, расстройства мышления, эмоциональной и волевой сферы. Это по памяти может шото забыл. страница 75 в самом верху)это не перечень девиаций, а термины которыми девиации описываются.находчивый может быть вор например, которого невозможно поймать. Или лжец.кроме этого перечня отдельно есть списки фобий, влечений, расстройства мышления, эмоциональной и волевой сферы. Это по памяти может шото забыл.

А, по-моему, это доказательство того, что пока что психология это просто словоблудие.

Где-то близко к заряжанию воды Кашпировским. А, по-моему, это доказательство того, что пока что психология это просто словоблудие.Где-то близко к заряжанию воды Кашпировским. ЛАД 2 Повідомлень: 33770 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5296 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 04:47 Wirująświatła написав: flyman написав: Днями на Нетфліксі вийшов короткий серіал "Юнацтво" (Adolescence), де підлітка звинувачують у вбивстві. Я вже добу під враженням. Подивіться, й багато чого стане зрозуміло. Днями на Нетфліксі вийшов короткий серіал "Юнацтво" (Adolescence), де підлітка звинувачують у вбивстві. Я вже добу під враженням. Подивіться, й багато чого стане зрозуміло.

Утром в дом Миллеров врывается спецназ. Детектив Люк Баскомб и его напарница Миша Франк арестовывают 13-летнего Джейми, обвиняя его в жестоком убийстве одноклассницы. Родители подростка потрясены, ведь их сын – обычный школьник, никогда не проявлявший агрессию. Отец Джейми, Эдди, отчаянно пытается доказать его невиновность, но следствие уверено в своей версии. Пока детективы собирают улики, семья сталкивается с неприятными вопросами: насколько хорошо они знают собственного ребенка и возможен ли сценарий, в котором их сын – хладнокровный убийца?



1я серия.



https://archive.org/details/1-1_20250321_202503



Найменшому завербованому всього 12 років. Масштаби злочинів - шалені. Тільки військових автівок по Україні діти знищили понад чотири сотні. А ще вони підпалюють сільради, пошти, фотографують військові частини, поліцію, підривають відділки, влаштовують теракти й диверсії.

Немає значення - захід чи схід, скоюють злочини у Харкові й у Франику. Ті хто ходить в школу, й ті, хто навчається онлайн.

Головний мотив - гроші. Wirująświatła написав: Отчасти общество виновато, что не берет подростков на работу, не даёт им заработать на карманные расходы. Например у родителей нет возможности дать ребенку 100 грн в день на его личные нужды. Когда такой подросток находит работу воровство сразу же прекращается, психогенный фактор устраняется. Поэтому норма. Чего не скажешь о 0-12 и 18-99. там уже если "вошел во вкус" никакая работа психогенный фактор не остановит. Поэтому патология. Отчасти общество виновато, что не берет подростков на работу, не даёт им заработать на карманные расходы. Например у родителей нет возможности дать ребенку 100 грн в день на его личные нужды. Когда такой подросток находит работу воровство сразу же прекращается, психогенный фактор устраняется. Поэтому норма. Чего не скажешь о 0-12 и 18-99. там уже если "вошел во вкус" никакая работа психогенный фактор не остановит. Поэтому патология. я писал о воровстве, упустив что спектр имущественных преступлений шире, одно из них за деньги выполнить какое то задание (незаконное). Показательно, что именно подростки на такие задания легко ведутся. Или взрослый преступник захочет больше денег? Симбиоз работы и преступления. 1я серия.я писал о воровстве, упустив что спектр имущественных преступлений шире, одно из них за деньги выполнить какое то задание (незаконное). Показательно, что именно подростки на такие задания легко ведутся. Или взрослый преступник захочет больше денег? Симбиоз работы и преступления.



Сорри, я только в начале форума.

Все уже наверняка обсуждают что-то другое.

Дико интересно.

Спасибо.

Интересная тема поднята.

Как известно, деньги служат мотиватором.

Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.

Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" ).

И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.

Сейчас пытаюсь создать некое подобие той ситуации для своих детей.

Несколько сложно из-за уже описанной проблемы - сегодняшние подростки менее взрослые чем я в их годы.

Вообще, полночи читал, Виталианну огромный респектище и спасибо. Сорри, я только в начале форума.Все уже наверняка обсуждают что-то другое.Дико интересно.Спасибо.Интересная тема поднята.Как известно, деньги служат мотиватором.Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему").И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.Сейчас пытаюсь создать некое подобие той ситуации для своих детей.Несколько сложно из-за уже описанной проблемы - сегодняшние подростки менее взрослые чем я в их годы.Вообще, полночи читал, Виталианну огромный респектище и спасибо. rjkz

Повідомлень: 17095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8503 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 05:27 Wirująświatła написав: alibob вопросы которые у меня возникли (конечно не к вам)

1. цель исследования? не может быть исследование без цели. Что то хотят найти, доказать или опровергнуть. Ничего не нашли, не доказали и не опровергули.

2. методы исследования. Электроэнцефалография, Электроэнцефалография дает возможность качественного и количественного анализа функционального состояния головного мозга и его реакций при действии раздражителей. Запись ЭЭГ широко применяется в диагностической и лечебной работе (особенно часто при эпилепсии), в анестезиологии, а также при изучении деятельности мозга, связанной с реализацией таких функций, как восприятие, память, адаптация и т. д. из недостатков метода определение местоположение источников электрического потенциала является обратной задачей, которая не может быть точно решена, а только оценена. Таким образом, ЭЭГ хорошо подходит для исследования вопросов о скорости нейронной активности и хуже для исследования вопросов о местоположении такой активност без понимания какая точно область даёт волновую активность данное исследование - попытка поймать чёрную кошку в тёмной комнате. Для врача определяющего патологию метод может оказаться информативен, например при эпилепсии, где область не важна потому что проблему создаёт сама патологическая активность. При отсутствии патологий метод покажет индивидуальный картину для каждого испытуемого. И что с этим делать?

3. для исследований мозга золотой стандарт - аппарат пэк кт, черниговская сделала вид что о нем не знает. Привезти этот аппарат с лабораторией к монахам невозможно, приехать к аппарату монахи отказались? не нашлось желающих это оплатить?

4. аппарата который бы фиксировал ощущения или хотя бы мысли пока ещё нет, тело (включая мозг) у монахов такое же как у любого представителя их генофонда. Сколько его не исследуй сенсаций не будет, разницу между монахом и мойщиком посуды ни один аппарат не увидит. Есть подозрение что ролик создавался для накрутки просмотров. "Что же там обнаружили у монахов, чего нет у других людей?"





на теме психологии (пользуясь общей неграмотностью населения) пиарится все кому не лень. Эту деятельность давно пора лицензировать, потому что псевдоэксперты создают инфошум, в котором пэрэсичному невозможно разобраться. У всех авторитетных исследований есть год, автор и публикация в научном журнале. Если бы она начала с этого свой ролик ей можно было бы простить всё остальное, блогеру нужны просмотры, лектору посетители, психологу клиенты. кругом маркетинг это понятно... вопросы которые у меня возникли (конечно не к вам)1. цель исследования? не может быть исследование без цели. Что то хотят найти, доказать или опровергнуть. Ничего не нашли, не доказали и не опровергули.2. методы исследования. Электроэнцефалография,из недостатков методабез понимания какая точно область даёт волновую активность данное исследование - попытка поймать чёрную кошку в тёмной комнате. Для врача определяющего патологию метод может оказаться информативен, например при эпилепсии, где область не важна потому что проблему создаёт сама патологическая активность. При отсутствии патологий метод покажет индивидуальный картину для каждого испытуемого. И что с этим делать?3. для исследований мозга золотой стандарт - аппарат пэк кт, черниговская сделала вид что о нем не знает. Привезти этот аппарат с лабораторией к монахам невозможно, приехать к аппарату монахи отказались? не нашлось желающих это оплатить?4. аппарата который бы фиксировал ощущения или хотя бы мысли пока ещё нет, тело (включая мозг) у монахов такое же как у любого представителя их генофонда. Сколько его не исследуй сенсаций не будет, разницу между монахом и мойщиком посуды ни один аппарат не увидит. Есть подозрение что ролик создавался для накрутки просмотров. "Что же там обнаружили у монахов, чего нет у других людей?"на теме психологии (пользуясь общей неграмотностью населения) пиарится все кому не лень. Эту деятельность давно пора лицензировать, потому что псевдоэксперты создают инфошум, в котором пэрэсичному невозможно разобраться. У всех авторитетных исследований есть год, автор и публикация в научном журнале. Если бы она начала с этого свой ролик ей можно было бы простить всё остальное, блогеру нужны просмотры, лектору посетители, психологу клиенты. кругом маркетинг это понятно...



Ок, опять с извинениями за вопрос из начала форума (и ответ прочту когда доберусь до настоящегго момента).

Вы пишите в общем-то о доказательной науке.

Ну, действительно, откуда у монахов или,скажем, спотсменов или дворников могут быть различия. Мы все носители одного набора генов.

Теперь вопрос.

Речь-то о психологии и возможностях тела и мозга. Правильно?

Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны?

Если кто-то будет их отрицать, можете меня не пытаться разубеждать - я их носитель. Реально. Причем, сны бывают о другом географическом положении и времени. Иногда они сбываются через много лет. В какой-то момент ловлю себя на том, что вспоминаю сон, приснившийся много-много лет назад в котором я "здесь и сейчас". Причем не всегда, но порой, проснувшись, я понимаю, что только что "заглянул" в свое будущее. Сразу скажу - это бывает очень редко, иногда раз в несколько лет. Может на мой полтинник с полтора десятка таких снов.

Далее.

Интуиция.

Это научно или нет?

Было время (сейчас уже нет), когда я держа руку над "рубашкой" карты, с вероятностью примерно в 80% определял цвет карты.

Играл в игровые виды спорта (в том числе в одном виде почти профессионально - олимпийский резерв) и всегда защитником. Хорошим защитником. Моей особенностью было то, что когда на меня выходило несколько нападающих, я интуитивно чувствовал в какой момент их атаки и как будет пас и шел на перехват.

В футболе на воротах становился и брал много пенальти. Прыгал туда, куда ударят.

Мне тогда это казалась естественным и я не понимал как может быть иначе.

Сейчас это куда-то "ушло".

И сейчас я сам-бы в это не верил. Но я помню. Это было со мной.

Так может все-таки что-то в тех монахах есть?

Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем?

Еще одно ...не наблюдение ...или наблюдение , соображение.

На эти способности губительно действует употребление алкоголя.

Даже в небольших количествах.

Или так совпало, что с началом студенческих фестивалей, все это начало куда-то уходить. Первый раз был в состоянии алкогольного опьянения на выпускном в школе.

В общем, довольно сложно это все и рассказать и доказать.

Это как есть доказательная медицина и тн "нетрадиционная".

В США люди мучаются со спиной, им делают уколы. А я хожу к хиропрактору, когда случается "прострел" и он за один сеанс ставит меня на ноги. Ок, опять с извинениями за вопрос из начала форума (и ответ прочту когда доберусь до настоящегго момента).Вы пишите в общем-то о доказательной науке.Ну, действительно, откуда у монахов или,скажем, спотсменов или дворников могут быть различия. Мы все носители одного набора генов.Теперь вопрос.Речь-то о психологии и возможностях тела и мозга. Правильно?Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны?Если кто-то будет их отрицать, можете меня не пытаться разубеждать - я их носитель. Реально. Причем, сны бывают о другом географическом положении и времени. Иногда они сбываются через много лет. В какой-то момент ловлю себя на том, что вспоминаю сон, приснившийся много-много лет назад в котором я "здесь и сейчас". Причем не всегда, но порой, проснувшись, я понимаю, что только что "заглянул" в свое будущее. Сразу скажу - это бывает очень редко, иногда раз в несколько лет. Может на мой полтинник с полтора десятка таких снов.Далее.Интуиция.Это научно или нет?Было время (сейчас уже нет), когда я держа руку над "рубашкой" карты, с вероятностью примерно в 80% определял цвет карты.Играл в игровые виды спорта (в том числе в одном виде почти профессионально - олимпийский резерв) и всегда защитником. Хорошим защитником. Моей особенностью было то, что когда на меня выходило несколько нападающих, я интуитивно чувствовал в какой момент их атаки и как будет пас и шел на перехват.В футболе на воротах становился и брал много пенальти. Прыгал туда, куда ударят.Мне тогда это казалась естественным и я не понимал как может быть иначе.Сейчас это куда-то "ушло".И сейчас я сам-бы в это не верил. Но я помню. Это было со мной.Так может все-таки что-то в тех монахах есть?Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем?Еще одно ...не наблюдение ...или наблюдение, соображение.На эти способности губительно действует употребление алкоголя.Даже в небольших количествах.Или так совпало, что с началом студенческих фестивалей, все это начало куда-то уходить. Первый раз был в состоянии алкогольного опьянения на выпускном в школе.В общем, довольно сложно это все и рассказать и доказать.Это как есть доказательная медицина и тн "нетрадиционная".В США люди мучаются со спиной, им делают уколы. А я хожу к хиропрактору, когда случается "прострел" и он за один сеанс ставит меня на ноги. rjkz

Повідомлень: 17095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8503 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 05:32 detroytred написав: fler написав: ЛАД написав: Дик, оскільки учора було чітко вказано на шість різних чоловіків, то!

Саме так і намальовується.

Від Детройта - лише пропозиція.

Від ЛАДа - розум.

...

Від Бетона - не середня зарплата.



Бетон все влучно замутив. Як по нотах. Це ви не розгледіли його план. А в нього досвід від колишньої, як він сповістив.

Три вільних місця залишились ще -- сильний, чутливий чи які там ще були серед отих 6-ти. Дик, оскільки учора було чітко вказано на шість різних чоловіків, то!Саме так і намальовується.Від Детройта - лише пропозиція.Від ЛАДа - розум....Від Бетона - не середня зарплата.Бетон все влучно замутив. Як по нотах. Це ви не розгледіли його план. А в нього досвід від колишньої, як він сповістив.Три вільних місця залишились ще -- сильний, чутливий чи які там ще були серед отих 6-ти.



"-Ждала принца на белом коне? Ну, вот он я.

-Ок, а где принц?" "-Ждала принца на белом коне? Ну, вот он я.-Ок, а где принц?" rjkz

Повідомлень: 17095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8503 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 05:44 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Что уж говорить о понимании с представителями сильно отличающейся цивилизации с совершенно другими представлениями и верованиями. Что уж говорить о понимании с представителями сильно отличающейся цивилизации с совершенно другими представлениями и верованиями. я и не пытался понять монахов, особенно через изучение волн головного мозга. Даже если выделили миллионный грант, за такое не взялся бы. ЛАД написав: Вы, например, всё время переходите на девиации (отклонение параметров от нормы), а я о нормальном подростковом поведении. Вы, например, всё время переходите на девиации (отклонение параметров от нормы), а я о нормальном подростковом поведении. в чём по вашему отличие нормального подросткового поведения от девиации? хотя бы одно-два. Забегая наперёд, для меня есть подростки с протестным поведением и без него. У психологов на сленге называется "удобный ребёнок". Хорошо учится, сидит дома, читает книги или играет в комп. друзей либо нет либо дружба поверхностная, хобби обычно тоже нет. Без проблем выносит мусор, убирает в квартире, моет посуду. Не курит, алкоголь не употребляет. Помогает старшим. Образцовый пионер. Если это девочка - вообще нет вопросов.



Если парень, вопрос всего один, чем он отличается от девочек (ну кроме половых признаков).



И да я таких подростков не обсуждаю, просто нечего обсуждать - щепка которая течет по течению. Со временем его женят, и он станет подкаблучником, ни рыба ни мясо, шлангом лежащем на диване. Чему он сможет научить своих детей? Сидеть дома, книгу читать, ездить в отпуск по турпутевке, не иметь своего мнения и вообще себя. Такие не становятся известными, их не берут ни в спорт ни в космонавты. Из них получаются унылые и дотошные люди.



Конечно такие люди имеют право на жизнь и я даже знал нескольких. С одним долго пытался найти общую тему для разговора - бесполезно, он был готов разговаривать только про свою работу (принтеры, картриджи). Ни о каком карьерном росте в свои 30 он не мечтал, по жизни его всегда всё устраивало. Дружить с таким человеком невозможно, у него нет интереса ни к миру ни к людям. Поэтому он удобный, для окружающих. Пришел сделал свою работу и ушёл. Как робот.



Почему подростковый возраст взрывоопасный и протестный? из за интереса к миру. Хочется всё попробовать, сигареты, алкоголь, залезть на крышу электрички, прыгнуть с моста в реку или другой экстрим. Со всеми познакомиться, поругаться и помириться, перепробывать десяток увлечений, поиграть в отношения с противоположным полом, совершить небольшой криминал - разрисовать троллейбус баллончиком, что то украсть незначительное, чаще всего даже ненужное (у меня подросток украл ключ от авто), пробить кому то колёса. Это всё норма, потому что иначе активного познания мира не получится. У подростка есть 5-6 лет, далее падает подростковая эмоциональность а вместе с ней интерес к миру, человек погружается в свою работу / семью и мало интересуется что происходит с окружающими. я и не пытался понять монахов, особенно через изучение волн головного мозга. Даже если выделили миллионный грант, за такое не взялся бы.в чём по вашему отличие нормального подросткового поведения от девиации? хотя бы одно-два. Забегая наперёд, для меня есть подростки с протестным поведением и без него. У психологов на сленге называется "удобный ребёнок". Хорошо учится, сидит дома, читает книги или играет в комп. друзей либо нет либо дружба поверхностная, хобби обычно тоже нет. Без проблем выносит мусор, убирает в квартире, моет посуду. Не курит, алкоголь не употребляет. Помогает старшим. Образцовый пионер. Если это девочка - вообще нет вопросов.Если парень, вопрос всего один, чем он отличается от девочек (ну кроме половых признаков).И да я таких подростков не обсуждаю, просто нечего обсуждать - щепка которая течет по течению. Со временем его женят, и он станет подкаблучником, ни рыба ни мясо, шлангом лежащем на диване. Чему он сможет научить своих детей? Сидеть дома, книгу читать, ездить в отпуск по турпутевке, не иметь своего мнения и вообще себя. Такие не становятся известными, их не берут ни в спорт ни в космонавты. Из них получаются унылые и дотошные люди.Конечно такие люди имеют право на жизнь и я даже знал нескольких. С одним долго пытался найти общую тему для разговора - бесполезно, он был готов разговаривать только про свою работу (принтеры, картриджи). Ни о каком карьерном росте в свои 30 он не мечтал, по жизни его всегда всё устраивало. Дружить с таким человеком невозможно, у него нет интереса ни к миру ни к людям. Поэтому он удобный, для окружающих. Пришел сделал свою работу и ушёл. Как робот.Почему подростковый возраст взрывоопасный и протестный? из за интереса к миру. Хочется всё попробовать, сигареты, алкоголь, залезть на крышу электрички, прыгнуть с моста в реку или другой экстрим. Со всеми познакомиться, поругаться и помириться, перепробывать десяток увлечений, поиграть в отношения с противоположным полом, совершить небольшой криминал - разрисовать троллейбус баллончиком, что то украсть незначительное, чаще всего даже ненужное (у меня подросток украл ключ от авто), пробить кому то колёса. Это всё норма, потому что иначе активного познания мира не получится. У подростка есть 5-6 лет, далее падает подростковая эмоциональность а вместе с ней интерес к миру, человек погружается в свою работу / семью и мало интересуется что происходит с окружающими.



Тут есть с чем поспорить.

Собственно человек, как известно, животное социальное.

И этот социум имеет свои законы. В том числе и криминальные.

И "удобство" ребенка, который не делает криминальных глупостей, вполне может стать достаточным фактором, чтобы не сломать его и/или чью-то судьбу.

Очень много моих однолеток не дожили до зрелости. Допробовались.

Я уже писал про это.

А один бывший рекетир... ну остепенился, работал то в одной конторе манагером то в другой. Да, рассказы про его похождения добавляли колорита при употреблении пива, но в его взрослой жизни ему ничем не помогали.

Ну и кроме того, как говорил один стендапер, "пусть у моих детей от планшетов и гаджетов будут не очень зоркие глаза, но по крайней мере их будет два. А это больше, чем у некоторых моих сверстников в моем детстве" (с). Тут есть с чем поспорить.Собственно человек, как известно, животное социальное.И этот социум имеет свои законы. В том числе и криминальные.И "удобство" ребенка, который не делает криминальных глупостей, вполне может стать достаточным фактором, чтобы не сломать его и/или чью-то судьбу.Очень много моих однолеток не дожили до зрелости. Допробовались.Я уже писал про это.А один бывший рекетир... ну остепенился, работал то в одной конторе манагером то в другой. Да, рассказы про его похождения добавляли колорита при употреблении пива, но в его взрослой жизни ему ничем не помогали.Ну и кроме того, как говорил один стендапер, "пусть у моих детей от планшетов и гаджетов будут не очень зоркие глаза, но по крайней мере их будет два. А это больше, чем у некоторых моих сверстников в моем детстве" (с). rjkz

Повідомлень: 17095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8503 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 05:48 Сибарит написав: Wirująświatła написав: Пришел человек с депрессией, терапевт передал ему свое позитивное отношение к жизни и ушел человек счастливый. Пришел человек с депрессией, терапевт передал ему свое позитивное отношение к жизни и ушел человек счастливый.

А терапевт ушел с депрессией А терапевт ушел с депрессией





С гонораром. С гонораром. rjkz

Повідомлень: 17095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8503 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 06:23 Wirująświatła написав: ЛАД написав: Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии. Или вы никогда не имели дело с нормальными подростками, или вы у вас детские неизжитые фобии. мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте. ЛАД написав: Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных". Учёные, например, чаще вырастают из таких и достаточно редко из "трудных". самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.



Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.



то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.



Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).



Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.



Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы. мои критерии нормы могут отличаться от ваших. я поэтому и спросил. Про фобии если есть что рассказать рассказывайте.самому не смешно? какой % учёных в общей популяции? Если бы "чаще вырастают из таких" их было бы не менее 20-30% а может и все 60. "трудных" не так уж и много, 1-3 на класс (то есть не более 10% и то 3 это уже очень много). Гораздо больше "плывущих" как щепка "никаких". Ещё говорят ни рыба ни мясо.Напомню они имеют право на жизнь и уважение, но я такими кейсами не интересуюсь, чтобы не деградировать и не умереть от скуки.то что учёный вырос из щепки плывущей по течению вообще абсурд. Максимум преподаватель ВУЗа чья деятельность строго регламентирована утвержденным в министерстве материалом. Двигать науку это идти против правил и против мнения коллег. Когда то насморк лечили кокаином, но кто то пошёл против правил и перестали. То же самое с паровым и ДВС, правилом была лошадь, но кто то пошёл против правил. Юнг пошёл против Фрейда, практически похоронив его авторитет.Сейчас нейропсихологи идут против педагогики разрушая границы традиционных понятий "норма" "девиация" на которых в педагогике держится всё. Если нормы другие, значит педагогам надо половину мозга менять. Со временем отменят школьные отметки, из-за их субъективности. Будут тесты на компьютере с % знанием материала. 100 вопросов, каждый вопрос 1% (например).Думаете педагоги рады этим прорывам? Раньше было просто всех неугодных запихивали в какой нибудь "д" класс или "коррекционный" как сейчас модно. А угодных тянули за уши. Завтра за такую педагогику будут судить, потому что это деление детей на сорта, а если перевод в другой класс был против воли ребёнка ещё и насилие над личностью.Неужели такие перемены может делать тихоня, читающий книжку, который боится на улицу выйти, чтобы не набили. Его за 3 дня сгноят, если он пойдёт против системы.



Большинство бунтарей и разрущителей систем - или несчастные люди или/и плохо закончили.

Каждый человек живет своей единственной жизнью.

"Чего Вы добиваетесь?

Чего Вы вообще в жизни ищете?

Какой-то "правды жизни"?

Вы поймите, если у человека своя жизнь, зачем ему нужна ТВОЯ правда?" (с)

Правдоискатели, как правило, - несчастные люди. И, следуя Ващим-же постам выше, прививают такую модель поведения своим детям. Которые продолжают это неблагодарное дело. Это я по своим родителям и себе могу подтвердить.

Окружающие с непониманием воспринимают такую позицию.

Кстати, тут есть нестыковка. Я скорей сказал-бы, что касательно моего поколения в таком формировании личности больше сыграли книги, прививающие моральные ценности. Вон 8 раз перечитанная в подростковом возрасте "Одиссея капитана Блада" чего стоит. А сколько вреда натворила советская литература, воспитывающая жертвенность ради высших целей?

Не даром, персонажи Ильфа и Петрова были чуть-ли не под запретом.

"-Утром деньги, вечером стулья.

- А можно вечером стулья, а утром деньги?

- Можно. Но деньги вперед!"

Нахрена советской системе люди, которые хотят деньги?

Грамоты, вымпелы, звание "Ударник труда". Это можно.

Героя Советского СОюза за то, чтобы грудью на амбразуру дота - это можно.

А если он, зараза, выживет, то как с войны вернется, его еще в лагеря, чтобы там нашару поработал.

В общем, не сказал-бы я, что среди "удобных подростков" совсем уж все так грустно. По крайней мере в моем поколении. Даже наоброт. Все эти "дети улицы" во взрослой жизни "ходят на работу, чтобы получать зарплату", "каждую пятницу я в овно" и тд. Обобщения вообще ошибочны. Большинство бунтарей и разрущителей систем - или несчастные люди или/и плохо закончили.Каждый человек живет своей единственной жизнью."Чего Вы добиваетесь?Чего Вы вообще в жизни ищете?Какой-то "правды жизни"?Вы поймите, если у человека своя жизнь, зачем ему нужна ТВОЯ правда?" (с)Правдоискатели, как правило, - несчастные люди. И, следуя Ващим-же постам выше, прививают такую модель поведения своим детям. Которые продолжают это неблагодарное дело. Это я по своим родителям и себе могу подтвердить.Окружающие с непониманием воспринимают такую позицию.Кстати, тут есть нестыковка. Я скорей сказал-бы, что касательно моего поколения в таком формировании личности больше сыграли книги, прививающие моральные ценности. Вон 8 раз перечитанная в подростковом возрасте "Одиссея капитана Блада" чего стоит. А сколько вреда натворила советская литература, воспитывающая жертвенность ради высших целей?Не даром, персонажи Ильфа и Петрова были чуть-ли не под запретом."-Утром деньги, вечером стулья.- А можно вечером стулья, а утром деньги?- Можно. Но деньги вперед!"Нахрена советской системе люди, которые хотят деньги?Грамоты, вымпелы, звание "Ударник труда". Это можно.Героя Советского СОюза за то, чтобы грудью на амбразуру дота - это можно.А если он, зараза, выживет, то как с войны вернется, его еще в лагеря, чтобы там нашару поработал.В общем, не сказал-бы я, что среди "удобных подростков" совсем уж все так грустно. По крайней мере в моем поколении. Даже наоброт. Все эти "дети улицы" во взрослой жизни "ходят на работу, чтобы получать зарплату", "каждую пятницу я в овно" и тд. Обобщения вообще ошибочны. rjkz

Повідомлень: 17095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8503 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 06:38 Hotab написав: fler





Правильно, только мужику, чтобы быть на одной волне с СТМ, надо зарабатывать «не меньше чем»





- я прошу руку у Вашої дочки

- юначе, а можна поцікавитись, скільки ви заробляєте? Я переймаюсь, щоб дочка не була в бідності.,

- 40 тис грн

- хм, я дочці лише кишенькових даю 30 тис грн на місяць!

- я їх вже врахував. - я прошу руку у Вашої дочки- юначе, а можна поцікавитись, скільки ви заробляєте? Я переймаюсь, щоб дочка не була в бідності.,- 40 тис грн- хм, я дочці лише кишенькових даю 30 тис грн на місяць!- я їх вже врахував.





-Король! Я выполнил свое обещание! Воот голова Дракона!

Шмяк.

-Ну что-ж, и я выполняю свое обещание. Воот рука принцессы.

Щмяк. -Король! Я выполнил свое обещание! Воот голова Дракона!Шмяк.-Ну что-ж, и я выполняю свое обещание. Воот рука принцессы.Щмяк. rjkz

Повідомлень: 17095 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8503 раз. Подякували: 5369 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 106107108109 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3646

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34