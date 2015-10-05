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#<1 ... 107108109110 Додано: Чет 03 кві, 2025 08:47 Успіх написав: як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки" як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все" як в мого тата, який може зремонтувати майже все), чи не скромно скажу - "срібні руки"як у мене, що можу зремонтувати половину від "майже все"

И, так неожиданно...

"Девочки не выходите замуж за мужчину з золотыми руками - у Вас не будет ничего нового! Эта скотина отремонтирует все старое!" (с) И, так неожиданно..."Девочки не выходите замуж за мужчину з золотыми руками - у Вас не будет ничего нового! Эта скотина отремонтирует все старое!" (с) _Mykola_ Повідомлень: 5513 З нами з: 09.02.09 Подякував: 674 раз. Подякували: 708 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 09:12 Сибарит написав: Вы ещё не всё дочитали.

Деньги от депрессии не лечат Вы ещё не всё дочитали.Деньги от депрессии не лечат забегая далёко вперёд. Из девиаций не лечится почти ничего. Если быть совсем точным лечение - очень долгий и тернистый путь работы над собой. Как вы понимаете психолог не может проделать эту работу за клиента. Он может объяснить откуда взялась девиация и что с ней делать.



Про источники девиаций я напишу позже. Обещаю квадратные глаза у читающих. Сами девиации перечислять не буду, в основном люди понимают о чем речь, девиантное, делинквентное, асоциальное поведение, агрессия, аппатия с абулией, зависимое поведение, искаженное развитие. Наверное основные группы.



Депрессия девиацией не является, это совершенно отдельное явление присущее вполне здоровым и успешным людям. Является ли девиацией алалия (отсутствия речи) идут споры. Врачи за то чтобы считать это болезнью, у психологов мнения расходятся.



Девиации и депрессии ещё не всё проблемы с которыми сталкивается психолог, отдельной группой идут "детские болезни" - парциальные (от слова parts) задержки развития (зпр). И если она (задержка) не проходит то к девиациям добавляется инфантилизм.



Изначально зпр девиацией не считается. Даже если есть соответствующие признаки. Например лживость, агрессия или воровство. В составе симптомокомплекса такое может (должно) рассматриваться как следствие зпр, а не самостоятельный синдром.



То же касается протестного поведения. Если оно происходит в подростковом возрасте девиацией оно не считается, даже при наличии её признаков. Т





пресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами"



Всё объясняю упрощённо простыми словами, чтобы кратно и не грузить форумчан простынями цитат. На практике все сильно сложнее, зпр - отдельный раздел психологии. Там очень много всего, гораздо больше чем в девиантологии.





Сибарит написав: Ну и вопрос по психологии Ну и вопрос по психологии это не по психологии вопрос)



Кстати интересно какая наука будет изучать AI, а изучать придется. Кибер психология? забегая далёко вперёд. Из девиаций не лечится почти ничего. Если быть совсем точным лечение - очень долгий и тернистый путь работы над собой. Как вы понимаете психолог не может проделать эту работу за клиента. Он может объяснить откуда взялась девиация и что с ней делать.Про источники девиаций я напишу позже. Обещаю квадратные глаза у читающих. Сами девиации перечислять не буду, в основном люди понимают о чем речь, девиантное, делинквентное, асоциальное поведение, агрессия, аппатия с абулией, зависимое поведение, искаженное развитие. Наверное основные группы.Депрессия девиацией не является, это совершенно отдельное явление присущее вполне здоровым и успешным людям. Является ли девиацией алалия (отсутствия речи) идут споры. Врачи за то чтобы считать это болезнью, у психологов мнения расходятся.Девиации и депрессии ещё не всё проблемы с которыми сталкивается психолог, отдельной группой идут "детские болезни" - парциальные (от слова parts) задержки развития (зпр). И если она (задержка) не проходит то к девиациям добавляется инфантилизм.Изначально зпр девиацией не считается. Даже если есть соответствующие признаки. Например лживость, агрессия или воровство. В составе симптомокомплекса такое может (должно) рассматриваться как следствие зпр, а не самостоятельный синдром.То же касается протестного поведения. Если оно происходит в подростковом возрасте девиацией оно не считается, даже при наличии её признаков. Тпресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами"Всё объясняю упрощённо простыми словами, чтобы кратно и не грузить форумчан простынями цитат. На практике все сильно сложнее, зпр - отдельный раздел психологии. Там очень много всего, гораздо больше чем в девиантологии.это не по психологии вопрос)Кстати интересно какая наука будет изучать AI, а изучать придется. Кибер психология? Wirująświatła

Повідомлень: 29257 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2451 раз. Подякували: 3446 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 09:42 Wirująświatła написав: Кстати интересно какая наука будет изучать AI, а изучать придется. Кибер психология? Кстати интересно какая наука будет изучать AI, а изучать придется. Кибер психология?

Какая породила, пусть та и изучает 😁



Чего там изучать, если оно искусственное и известно, как устроено? Слово "интеллект" в названии очень громкое, но это всего лишь компьютерные программы, хоть и весьма сложные.

Не стоит от него ждать восстания. Как максимум может из-за ошибки перейти в статус компьютерного вируса.

Преклоняться перед маркетингом, даже очень удачным, тоже не стоит. Какая породила, пусть та и изучает 😁Чего там изучать, если оно искусственное и известно, как устроено? Слово "интеллект" в названии очень громкое, но это всего лишь компьютерные программы, хоть и весьма сложные.Не стоит от него ждать восстания. Как максимум может из-за ошибки перейти в статус компьютерного вируса.Преклоняться перед маркетингом, даже очень удачным, тоже не стоит. Сибарит

Форумчанин року Повідомлень: 7931 З нами з: 02.09.15 Подякував: 6411 раз. Подякували: 21431 раз. Профіль 129 82 38 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 09:44 rjkz написав: Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны? Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны?



Психология прошла несколько этапов, один из которых попытка объяснить непонятное. Снами занимался К.Г.Юнг. насколько я понимаю больше сны не исследовал никто и фабулу (содержание) психологи во внимание обычно не принимают. Исключение детские кошмары, которые могут говорить о тревожности. Ребенок не в состоянии выразить словами что с ним происходит (не каждый взрослый это может) но в рисунках, снах, незаконченных предложениях и других методиках это в общем проявляется.



Психология из философии превратилась в прикладную науку, то есть занимается теми вопросами которые можно исследовать +/- достоверно. Сны и бредовые состояния к ним не относятся. Психология прошла несколько этапов, один из которых попытка объяснить непонятное. Снами занимался К.Г.Юнг. насколько я понимаю больше сны не исследовал никто и фабулу (содержание) психологи во внимание обычно не принимают. Исключение детские кошмары, которые могут говорить о тревожности. Ребенок не в состоянии выразить словами что с ним происходит (не каждый взрослый это может) но в рисунках, снах, незаконченных предложениях и других методиках это в общем проявляется.Психология из философии превратилась в прикладную науку, то есть занимается теми вопросами которые можно исследовать +/- достоверно. Сны и бредовые состояния к ним не относятся. Wirująświatła

Повідомлень: 29257 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2451 раз. Подякували: 3446 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата Додано: Чет 03 кві, 2025 09:53 Сибарит написав: Чего там изучать, если оно искусственное и известно, как устроено? Слово "интеллект" в названии очень громкое, но это всего лишь компьютерные программы, хоть и весьма сложные. Чего там изучать, если оно искусственное и известно, как устроено? Слово "интеллект" в названии очень громкое, но это всего лишь компьютерные программы, хоть и весьма сложные. в моем понимании всё иначе. AI это самообучающаяся программа, я сейчас работаю с AI который пишет музыку, и вижу как каждый день он понимает меня (мои музыкальные вкусы/запросы) лучше и лучше. Мне уже не предлагается сэмплы стилей типа мексиканского кантри, а раньше их наваливалась такая куча (за каждый предложенный вариант снимаются деньги), что хотелось послать.



Куда может довести AI самообучение не знает никто. В прикладном смысле оно ведёт к максимальному удовлетворению потребностей человека.



Например вытеснит ли AI порно с живыми моделями? Уверен на 100% что да. Модели не выдержат конкуренцию.



Каким законодательством будет регулироваться этот вопрос. Будут ли суды признавать, что модели на видео не настоящие.



Далее должно быть либо послабление существующих норм (если модель не настоящая, приравнивать картинку к комиксам 18+), либо затягивание гаек, признавать любой невинный рисунок карандашом за порно и наказывать "по всей строгости".



Тогда нужно будет запретить статуи греческих скульпторов, картину Рембрандта Даная и много чего ещё.



Вытеснит ли AI школьных учителей. Я бы хотел чтобы вытеснили.



Изучать есть что. в моем понимании всё иначе. AI это самообучающаяся программа, я сейчас работаю с AI который пишет музыку, и вижу как каждый день он понимает меня (мои музыкальные вкусы/запросы) лучше и лучше. Мне уже не предлагается сэмплы стилей типа мексиканского кантри, а раньше их наваливалась такая куча (за каждый предложенный вариант снимаются деньги), что хотелось послать.Куда может довести AI самообучение не знает никто. В прикладном смысле оно ведёт к максимальному удовлетворению потребностей человека.Например вытеснит ли AI порно с живыми моделями? Уверен на 100% что да. Модели не выдержат конкуренцию.Каким законодательством будет регулироваться этот вопрос. Будут ли суды признавать, что модели на видео не настоящие.Далее должно быть либо послабление существующих норм (если модель не настоящая, приравнивать картинку к комиксам 18+), либо затягивание гаек, признавать любой невинный рисунок карандашом за порно и наказывать "по всей строгости".Тогда нужно будет запретить статуи греческих скульпторов, картину Рембрандта Даная и много чего ещё.Вытеснит ли AI школьных учителей. Я бы хотел чтобы вытеснили.Изучать есть что. Wirująświatła

Повідомлень: 29257 З нами з: 06.04.16 Подякував: 2451 раз. Подякували: 3446 раз. Профіль 1 3 ВідповістиЦитата #<1 ... 107108109110 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06 2 3646

pensionerija Чет 29 жов, 2015 20:34