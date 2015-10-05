И, так неожиданно...
"Девочки не выходите замуж за мужчину з золотыми руками - у Вас не будет ничего нового! Эта скотина отремонтирует все старое!" (с)
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Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 03 кві, 2025 08:47
И, так неожиданно...
"Девочки не выходите замуж за мужчину з золотыми руками - у Вас не будет ничего нового! Эта скотина отремонтирует все старое!" (с)
Додано: Чет 03 кві, 2025 09:12
забегая далёко вперёд. Из девиаций не лечится почти ничего. Если быть совсем точным лечение - очень долгий и тернистый путь работы над собой. Как вы понимаете психолог не может проделать эту работу за клиента. Он может объяснить откуда взялась девиация и что с ней делать.
Про источники девиаций я напишу позже. Обещаю квадратные глаза у читающих. Сами девиации перечислять не буду, в основном люди понимают о чем речь, девиантное, делинквентное, асоциальное поведение, агрессия, аппатия с абулией, зависимое поведение, искаженное развитие. Наверное основные группы.
Депрессия девиацией не является, это совершенно отдельное явление присущее вполне здоровым и успешным людям. Является ли девиацией алалия (отсутствия речи) идут споры. Врачи за то чтобы считать это болезнью, у психологов мнения расходятся.
Девиации и депрессии ещё не всё проблемы с которыми сталкивается психолог, отдельной группой идут "детские болезни" - парциальные (от слова parts) задержки развития (зпр). И если она (задержка) не проходит то к девиациям добавляется инфантилизм.
Изначально зпр девиацией не считается. Даже если есть соответствующие признаки. Например лживость, агрессия или воровство. В составе симптомокомплекса такое может (должно) рассматриваться как следствие зпр, а не самостоятельный синдром.
То же касается протестного поведения. Если оно происходит в подростковом возрасте девиацией оно не считается, даже при наличии её признаков. Т
пресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами"
Всё объясняю упрощённо простыми словами, чтобы кратно и не грузить форумчан простынями цитат. На практике все сильно сложнее, зпр - отдельный раздел психологии. Там очень много всего, гораздо больше чем в девиантологии.
это не по психологии вопрос)
Кстати интересно какая наука будет изучать AI, а изучать придется. Кибер психология?
Додано: Чет 03 кві, 2025 09:42
Какая породила, пусть та и изучает 😁
Чего там изучать, если оно искусственное и известно, как устроено? Слово "интеллект" в названии очень громкое, но это всего лишь компьютерные программы, хоть и весьма сложные.
Не стоит от него ждать восстания. Как максимум может из-за ошибки перейти в статус компьютерного вируса.
Преклоняться перед маркетингом, даже очень удачным, тоже не стоит.
Додано: Чет 03 кві, 2025 09:44
Психология прошла несколько этапов, один из которых попытка объяснить непонятное. Снами занимался К.Г.Юнг. насколько я понимаю больше сны не исследовал никто и фабулу (содержание) психологи во внимание обычно не принимают. Исключение детские кошмары, которые могут говорить о тревожности. Ребенок не в состоянии выразить словами что с ним происходит (не каждый взрослый это может) но в рисунках, снах, незаконченных предложениях и других методиках это в общем проявляется.
Психология из философии превратилась в прикладную науку, то есть занимается теми вопросами которые можно исследовать +/- достоверно. Сны и бредовые состояния к ним не относятся.
Додано: Чет 03 кві, 2025 09:53
в моем понимании всё иначе. AI это самообучающаяся программа, я сейчас работаю с AI который пишет музыку, и вижу как каждый день он понимает меня (мои музыкальные вкусы/запросы) лучше и лучше. Мне уже не предлагается сэмплы стилей типа мексиканского кантри, а раньше их наваливалась такая куча (за каждый предложенный вариант снимаются деньги), что хотелось послать.
Куда может довести AI самообучение не знает никто. В прикладном смысле оно ведёт к максимальному удовлетворению потребностей человека.
Например вытеснит ли AI порно с живыми моделями? Уверен на 100% что да. Модели не выдержат конкуренцию.
Каким законодательством будет регулироваться этот вопрос. Будут ли суды признавать, что модели на видео не настоящие.
Далее должно быть либо послабление существующих норм (если модель не настоящая, приравнивать картинку к комиксам 18+), либо затягивание гаек, признавать любой невинный рисунок карандашом за порно и наказывать "по всей строгости".
Тогда нужно будет запретить статуи греческих скульпторов, картину Рембрандта Даная и много чего ещё.
Вытеснит ли AI школьных учителей. Я бы хотел чтобы вытеснили.
Изучать есть что.
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