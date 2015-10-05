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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 108109110111
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:51

Re: Психологія та інші цікавинки

Я одну кстати знаю. Эта макака на соседней ветке читать не умеет, а когда предложил ей встретиться, желательно с сыночком, обиделась
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 11:58

  Wirująświatła написав:
А как и чем может влиять условный ботан читающий книжки? Его унизит 1й встречный, после чего ботан сделает вывод , что мир злобный и конченный. Не понимая сути процессов и не желая вникать в них. Для эволюции именно он - тупиковая ветка.

Для природы не сильно страшно если какой то % популяции погибнет. До середины 20в детская смертность была на порядок выше, люди смогли её снизить цивилизованными инструментами. Я не говорю что это плохо. Гуманистическая психология считает что все люди равны. А природа считает иначе. Выжить должны не все. Это условие отбора. Если олимпиаду выиграют все участники, какой тогда в ней смысл?

забавна персоніфікація природи і еволюції.
Мало того природа іще з якоїсь радості має хотіти мутацій...
Виживають не сильніші а більш пристосовані, природній відбір случайний. Черепахи не мінялись мільйони років і виживають, а шаблезубий тигр пропав. більшість відхилень від норми не ідуть на користь.
Окрім відбору по живучості є іще відбір по розмноженню а тут справи ще гірші різні мутації, що сприяють розмноженню типу рогів в оленів, чи хвоста павліна понижають шанс на виживання. Інстинкти, це не цілісна система, а набір купи програм які часто конфліктують одне з одним. Та і збої бувають самих програм, типу гомосексуалізму :lol: наркоман для еволюції цінності не представляє, но може бути, що схильність до наркоманії передасться случайно, не всі шкідливі мутації жорстко відбраковуються.
Banderlog
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 12:07

  Бетон написав:Я одну кстати знаю. Эта макака на соседней ветке читать не умеет, а когда предложил ей встретиться, желательно с сыночком, обиделась

обычно папу приводят на такие встречи.
  rjkz написав:Так может все-таки что-то в тех монахах есть?
Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем?
исследования стоят денег и просто из интереса никто ими не занимается. Разве что влогер ради хайпа возьмёт у монахов анализ крови и найдёт там частички Бога. То что видов информации больше, чем органов чувств я уже писал. Взять те же "голоса" в голове. Которые невозможно списать на воображение, потому что слухового воображения нет, точнее есть у слепых, но это никак не означает что слепые слышат голоса. Да им снятся звуки вместо картинок, но не более. Вероятно есть какая то химическая граница сна/реальности и когда эта граница нарушена человек "слышит голоса" . Мои личные предположения.

Раньше галюцинации относили к шизофрении, теперь относят к общим неспецифическим расстройствам восприятия. Поумнели. Если у человека температура под 40 и он видит галюны, это же не означает шизофрению, так же некоторые медикаменты способны их вызывать, отравление парами бензола и т.д. (поэтому предположение, что граница химическая).

С другой стороны, если бы ясновидящие существовали, именно они были бы самыми богатыми людьми мира. Выигрывали все лотереи, точно знали курс валют на завтра, за деньги бы консультировали выстрелит ваш бизнес или прогорит. Предсказывали когда и какая следующая пандемия и какая нужна вакцина. Так что не верю я в эти сказки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 кві, 2025 13:15, всього редагувалось 5 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 13:03

Re: Психологія та інші цікавинки

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