Додано: Чет 03 кві, 2025 12:07

Бетон написав: Я одну кстати знаю. Эта макака на соседней ветке читать не умеет, а когда предложил ей встретиться, желательно с сыночком, обиделась Я одну кстати знаю. Эта макака на соседней ветке читать не умеет, а когда предложил ей встретиться, желательно с сыночком, обиделась

rjkz написав: Так может все-таки что-то в тех монахах есть?

Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем? Так может все-таки что-то в тех монахах есть?Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем?

обычно папу приводят на такие встречи.исследования стоят денег и просто из интереса никто ими не занимается. Разве что влогер ради хайпа возьмёт у монахов анализ крови и найдёт там частички Бога. То что видов информации больше, чем органов чувств я уже писал. Взять те же "голоса" в голове. Которые невозможно списать на воображение, потому что слухового воображения нет, точнее есть у слепых, но это никак не означает что слепые слышат голоса. Да им снятся звуки вместо картинок, но не более. Вероятно есть какая то химическая граница сна/реальности и когда эта граница нарушена человек "слышит голоса" . Мои личные предположения.Раньше галюцинации относили к шизофрении, теперь относят к общим неспецифическим расстройствам восприятия. Поумнели. Если у человека температура под 40 и он видит галюны, это же не означает шизофрению, так же некоторые медикаменты способны их вызывать, отравление парами бензола и т.д. (поэтому предположение, что граница химическая).С другой стороны, если бы ясновидящие существовали, именно они были бы самыми богатыми людьми мира. Выигрывали все лотереи, точно знали курс валют на завтра, за деньги бы консультировали выстрелит ваш бизнес или прогорит. Предсказывали когда и какая следующая пандемия и какая нужна вакцина. Так что не верю я в эти сказки.