Бетон написав:Я одну кстати знаю. Эта макака на соседней ветке читать не умеет, а когда предложил ей встретиться, желательно с сыночком, обиделась
обычно папу приводят на такие встречи.
rjkz написав:Так может все-таки что-то в тех монахах есть? Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем?
исследования стоят денег и просто из интереса никто ими не занимается. Разве что влогер ради хайпа возьмёт у монахов анализ крови и найдёт там частички Бога. То что видов информации больше, чем органов чувств я уже писал. Взять те же "голоса" в голове. Которые невозможно списать на воображение, потому что слухового воображения нет, точнее есть у слепых, но это никак не означает что слепые слышат голоса. Да им снятся звуки вместо картинок, но не более. Вероятно есть какая то химическая граница сна/реальности и когда эта граница нарушена человек "слышит голоса" . Мои личные предположения.
Раньше галюцинации относили к шизофрении, теперь относят к общим неспецифическим расстройствам восприятия. Поумнели. Если у человека температура под 40 и он видит галюны, это же не означает шизофрению, так же некоторые медикаменты способны их вызывать, отравление парами бензола и т.д. (поэтому предположение, что граница химическая). Постепенно от шизофрении отпочковались РАС, УО, "подростковые девиации", галюцинации.
С другой стороны, если бы ясновидящие существовали, именно они были бы самыми богатыми людьми мира. Выигрывали все лотереи, точно знали курс валют на завтра, за деньги бы консультировали выстрелит ваш бизнес или прогорит. Предсказывали когда и какая следующая пандемия и какая нужна вакцина. Так что не верю я в эти сказки.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 кві, 2025 13:30, всього редагувалось 6 разів.
Wirująświatła написав:Где-то близко к заряжанию воды Кашпировским.
) возив кашпіровського і показував з мішка народу гордон. В нас всі ходи записані. В психології шкіл не міряно) яку хочеш таку вибирай. Щоб розважити пансьтво пропоную тест по соціоніці https://socioniks.net/test/
Wirująświatła написав:с воображением у міносвіти как то туговато.
Ничто не ново под луною 😁
Учитель математики вынужден отлучиться и,чтобы не пропал урок, просит провести занятие учителя физкультуры, который математику не знает совсем, на что учитель математики ему посоветовал: -Ты им дай какое-нибудь хитрое задание, чтобы они весь урок сидели думали. Начался урок. "Новый учитель" дает задание: -У Пети есть три яблока, а у Кати два.Определить сколько мне лет, если велосипедист из пункта А в пункт Б ехал 10 минут. Загруженные дети принялись за решение задачи. Вовочка поднимает руку и отвечает: -Вам 28 лет. Учитель, удивленный правильным ответом, просит Вовочку рассказать решение классу. Вовочка: -Дело в том, что мне 14 лет, а мама меня полудурком называет
Banderlog написав:шо у вас ніяких чітких критеріїв.
Banderlog написав:У Вас ж в самого нема чітких критеріїв правильності.
ну привет. Пока вы не мешаете жить другим и не травмируете самого себя остальное - норма. Критерии нормы самые широкие. Ребенок в 8 лет не разговаривает, норма или патология? все врачи и педагоги будут как свиньи визжать, что патология. А я поспорю. Зависит от мотивов.
Може нема про що з навколишніми говорити
".... -Что-же ты раньше не разговаривал? -Раньше все было нормально" (их анекдота) Это?
rjkz написав:Что такое сон в принципе? Как могут существовать тн вещие сны? Если кто-то будет их отрицать, можете меня не пытаться разубеждать - я их носитель. Реально. Причем, сны бывают о другом географическом положении и времени. Иногда они сбываются через много лет. В какой-то момент ловлю себя на том, что вспоминаю сон, приснившийся много-много лет назад в котором я "здесь и сейчас". Причем не всегда, но порой, проснувшись, я понимаю, что только что "заглянул" в свое будущее. Сразу скажу - это бывает очень редко, иногда раз в несколько лет. Может на мой полтинник с полтора десятка таких снов.
Я тут писал про вещие сны. рано утром и уснул на пару часиков и увидел очень приятный сон котороый сбылся на 90% через день. (Неожиданный звонок с хорошими новостями. Позвонил другой человек чем во сне, но похожий, и с которым я ранее уже делился наблюдениями "совпадений" ). Т.е фактами таких вещаей полезно делиться , тода они учащаются
Востаннє редагувалось fox767676 в Чет 03 кві, 2025 15:19, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła написав:ну привет. Пока вы не мешаете жить другим и не травмируете самого себя остальное - норма. Критерии нормы самые широкие. Ребенок в 8 лет не разговаривает, норма или патология? все врачи и педагоги будут как свиньи визжать, что патология. А я поспорю. Зависит от мотивов.
Може нема про що з навколишніми говорити
".... -Что-же ты раньше не разговаривал? -Раньше все было нормально" (их анекдота) Это?
rjkz написав:Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем?
Конечно есть.
Wirująświatła написав:Вероятно есть какая то химическая граница сна/реальности и когда эта граница нарушена человек "слышит голоса" . Мои личные предположения.
Это другое, совсем.
Wirująświatła написав: С другой стороны, если бы ясновидящие существовали, именно они были бы самыми богатыми людьми мира. Выигрывали все лотереи, точно знали курс валют на завтра, за деньги бы консультировали выстрелит ваш бизнес или прогорит. Предсказывали когда и какая следующая пандемия и какая нужна вакцина. Так что не верю я в эти сказки.
Вы просто с ними не сталкивались. Это очень особенные люди, хотя с виду обычные. У них нет алчности и цели выиграть все деньги мира. Их цель - духовное развитие. У меня была такая судьбоносная встреча 30 лет назад. Все, что мне было сказано, сбылось и продолжает сбываться.