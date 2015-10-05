значит вы щепка, плывущая по течению, если 30 лет назад про ваше будущее было всё известно. Не в обиду (я вас не знаю) просто по логике.
и шо верующие не деградируют?
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Додано: Чет 03 кві, 2025 15:42
значит вы щепка, плывущая по течению, если 30 лет назад про ваше будущее было всё известно. Не в обиду (я вас не знаю) просто по логике.
и шо верующие не деградируют?
Додано: Чет 03 кві, 2025 15:50
Re: Психологія та інші цікавинки
А кого с кем сравнивать ?
Возьмем с поверхности Бандерлога - уважаемый безупречный человек
Ну и нет информации кто во что верит
Может ,например, Маск Непобедимому Солнцу в тайне поклоняется и солярные посты соблюдает
Додано: Чет 03 кві, 2025 15:56
Re: Психологія та інші цікавинки
после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.
это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:16
Re: Психологія та інші цікавинки
А що не так з метроградом? Що там вихід треба шукати з екстрасенсом?
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