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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 109110111112
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:42

  fler написав:У меня была такая судьбоносная встреча 30 лет назад. Все, что мне было сказано, сбылось и продолжает сбываться.
значит вы щепка, плывущая по течению, если 30 лет назад про ваше будущее было всё известно. Не в обиду (я вас не знаю) просто по логике.
  fox767676 написав:не зря верующие постятся
и шо верующие не деградируют?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:50

Re: Психологія та інші цікавинки

А кого с кем сравнивать ?
Возьмем с поверхности Бандерлога - уважаемый безупречный человек
Ну и нет информации кто во что верит
Может ,например, Маск Непобедимому Солнцу в тайне поклоняется и солярные посты соблюдает
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:56

Re: Психологія та інші цікавинки

после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.

это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:06

новый кавер

тяжело тягаться с оригиналом. такие непростые переходы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:16

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.

это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
А що не так з метроградом? Що там вихід треба шукати з екстрасенсом?
Faceless
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  #<1 ... 109110111112
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