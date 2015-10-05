Додано: Чет 03 кві, 2025 16:19

Wirująświatła написав: fler написав: У меня была такая судьбоносная встреча 30 лет назад. Все, что мне было сказано, сбылось и продолжает сбываться. У меня была такая судьбоносная встреча 30 лет назад. Все, что мне было сказано, сбылось и продолжает сбываться. значит вы щепка, плывущая по течению, если 30 лет назад про ваше будущее было всё известно. Не в обиду (я вас не знаю) просто по логике. значит вы щепка, плывущая по течению, если 30 лет назад про ваше будущее было всё известно. Не в обиду (я вас не знаю) просто по логике.

Мда, проблемы у вас с логикой. Не зная меня и о чем был разговор, делаете такие выводы)))Речь была о моём выборе себе пары и что будет, если я выберу кого-то другого. Скажу сразу, что я всеравно выбрала другого, увы((. Но гораздо интереснее другое. Было сказано, что будет долгая война с рф и что она начнется в 2014, а закончится в 2029 (или 203_?), точно не помню уже. Но четко помню, что Украина победит, потому что за нее впишутся другие страны.