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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 110111112113>
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:42

  fler написав:У меня была такая судьбоносная встреча 30 лет назад. Все, что мне было сказано, сбылось и продолжает сбываться.
значит вы щепка, плывущая по течению, если 30 лет назад про ваше будущее было всё известно. Не в обиду (я вас не знаю) просто по логике.
  fox767676 написав:не зря верующие постятся
и шо верующие не деградируют?
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:50

Re: Психологія та інші цікавинки

А кого с кем сравнивать ?
Возьмем с поверхности Бандерлога - уважаемый безупречный человек
Ну и нет информации кто во что верит
Может ,например, Маск Непобедимому Солнцу в тайне поклоняется и солярные посты соблюдает
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 15:56

Re: Психологія та інші цікавинки

после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.

это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:06

новый кавер

тяжело тягаться с оригиналом. такие непростые переходы.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:16

Re: Психологія та інші цікавинки

Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.

это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
А що не так з метроградом? Що там вихід треба шукати з екстрасенсом?
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:19

  Wirująświatła написав:
  fler написав:У меня была такая судьбоносная встреча 30 лет назад. Все, что мне было сказано, сбылось и продолжает сбываться.
значит вы щепка, плывущая по течению, если 30 лет назад про ваше будущее было всё известно. Не в обиду (я вас не знаю) просто по логике.

Мда, проблемы у вас с логикой. Не зная меня и о чем был разговор, делаете такие выводы)))
Речь была о моём выборе себе пары и что будет, если я выберу кого-то другого. Скажу сразу, что я всеравно выбрала другого, увы((. Но гораздо интереснее другое. Было сказано, что будет долгая война с рф и что она начнется в 2014, а закончится в 2029 (или 203_?), точно не помню уже. Но четко помню, что Украина победит, потому что за нее впишутся другие страны.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:24

  Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.

это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.

С этим соглашусь полностью, оно не имеет никакого отношения к тому, что я написала постом выше.
fler
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:30

  Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.

это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.

- Есть на борту гомеопат?
- А что случилось?
- Астрологу плохо!
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:38

  fler написав:Не зная меня и о чем был разговор, делаете такие выводы)))
так вы сами не конкретизировали, вот я и обобщил что вам рассказали всю вашу будущую жизнь.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 16:52

от предыдущего кавера минус с красивым гитарным соло
(очень рекомендую)
Wirująświatła
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