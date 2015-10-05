|
|
|
Психологія та інші цікавинки
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
Додано: Чет 03 кві, 2025 15:42
fler написав:
У меня была такая судьбоносная встреча 30 лет назад. Все, что мне было сказано, сбылось и продолжает сбываться.
значит вы щепка, плывущая по течению, если 30 лет назад про ваше будущее было всё известно. Не в обиду (я вас не знаю) просто по логике.
fox767676 написав:
не зря верующие постятся
и шо верующие не деградируют?
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29266
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2452 раз.
- Подякували: 3448 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 03 кві, 2025 15:50
А кого с кем сравнивать ?
Возьмем с поверхности Бандерлога - уважаемый безупречный человек
Ну и нет информации кто во что верит
Может ,например, Маск Непобедимому Солнцу в тайне поклоняется и солярные посты соблюдает
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 3268
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 400 раз.
- Подякували: 152 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 03 кві, 2025 15:56
после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.
это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 4683
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 150 раз.
- Подякували: 323 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:06
новый кавер
тяжело тягаться с оригиналом. такие непростые переходы.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29266
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2452 раз.
- Подякували: 3448 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:16
Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.
это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
А що не так з метроградом? Що там вихід треба шукати з екстрасенсом?
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 35677
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1473 раз.
- Подякували: 8169 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
9
3
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:19
Wirująświatła написав: fler написав:
У меня была такая судьбоносная встреча 30 лет назад. Все, что мне было сказано, сбылось и продолжает сбываться.
значит вы щепка, плывущая по течению, если 30 лет назад про ваше будущее было всё известно. Не в обиду (я вас не знаю) просто по логике.
Мда, проблемы у вас с логикой. Не зная меня и о чем был разговор, делаете такие выводы)))
Речь была о моём выборе себе пары и что будет, если я выберу кого-то другого. Скажу сразу, что я всеравно выбрала другого, увы((. Но гораздо интереснее другое. Было сказано, что будет долгая война с рф и что она начнется в 2014, а закончится в 2029 (или 203_?), точно не помню уже. Но четко помню, что Украина победит, потому что за нее впишутся другие страны.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5625
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1206 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:24
Бетон написав:
после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.
это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
С этим соглашусь полностью, оно не имеет никакого отношения к тому, что я написала постом выше.
-
fler
-
-
- Повідомлень: 5625
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1206 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:30
Бетон написав:
после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.
это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
- Есть на борту гомеопат?
- А что случилось?
- Астрологу плохо!
-
Сибарит
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 7935
- З нами з: 02.09.15
- Подякував: 6411 раз.
- Подякували: 21434 раз.
-
-
Профіль
-
-
129
82
38
2
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:38
fler написав:
Не зная меня и о чем был разговор, делаете такие выводы)))
так вы сами не конкретизировали, вот я и обобщил что вам рассказали всю вашу будущую жизнь.
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29266
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2452 раз.
- Подякували: 3448 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
Додано: Чет 03 кві, 2025 16:52
от предыдущего кавера минус с красивым гитарным соло
(очень рекомендую)
-
Wirująświatła
-
-
- Повідомлень: 29266
- З нами з: 06.04.16
- Подякував: 2452 раз.
- Подякували: 3448 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
3
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|2
|3651
|
|