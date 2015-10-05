Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство. теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.
это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
Не розумію, як ви плануєте бути щасливі коли немаєте віри в кармічну удачу...
Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство. теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.
это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
Не розумію, як ви плануєте бути щасливі коли немаєте віри в кармічну удачу...
Карма? Удача. У вселенной нет хороших и плохих поступков. Негодяи живут долго и счастливо, справедливости нет, а обман не раскрывается. Нет ни хорошей погоды ни плохой. Вселенной всё равно, как распределяются сгустки энергии- атомы и их молекулярные связи.
Везения нет. Всё достаётся кровью и потом тяжелейшим трудом.
fox767676 Хороший фильм, там глаза живым вырывают. А румуну не стоит забывать о празднике в пятницу, 18го. 30ти летие любимого альбома любимой группы Щас песню найду а ты поправишь её, чтоб нарид верующий видел. https://m.youtube.com/watch?v=zgYUplTmuJA