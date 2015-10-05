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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 110111112113
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 17:03

Re: Психологія та інші цікавинки

не, тут только Бандерлог и рджкз духовно просвещенные
и еще бы вельзевулычу я бы палец в рот не клал
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 18:03

  Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.

это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.

Не розумію, як ви плануєте бути щасливі коли немаєте віри в кармічну удачу...
stm
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 18:47

  stm написав:
  Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство.
теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.

это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.

Не розумію, як ви плануєте бути щасливі коли немаєте віри в кармічну удачу...

Карма? Удача.
У вселенной нет хороших и плохих поступков. Негодяи живут долго и счастливо, справедливости нет, а обман не раскрывается.
Нет ни хорошей погоды ни плохой. Вселенной всё равно, как распределяются сгустки энергии- атомы и их молекулярные связи.

Везения нет. Всё достаётся кровью и потом тяжелейшим трудом.
Бетон
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 18:52

fox767676
Хороший фильм, там глаза живым вырывают.
А румуну не стоит забывать о празднике в пятницу, 18го.
30ти летие любимого альбома любимой группы
Щас песню найду а ты поправишь её, чтоб нарид верующий видел.
https://m.youtube.com/watch?v=zgYUplTmuJA
барабашов
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