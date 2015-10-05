Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство. теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.
это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
Не розумію, як ви плануєте бути щасливі коли немаєте віри в кармічну удачу...
Бетон написав:после освобождения и дальнейшего увлекательного общения с женским полом, с удивлением обнаружил массовое псих. помешательство. теперь для меня рэд флэг - это лже науки, карты таро, метрограды какие-то, гадалки, астрологи.
это ж болезнь, делать кесарево не когда врачи скажут, а когда скажет астролог.
Не розумію, як ви плануєте бути щасливі коли немаєте віри в кармічну удачу...
Карма? Удача. У вселенной нет хороших и плохих поступков. Негодяи живут долго и счастливо, справедливости нет, а обман не раскрывается. Нет ни хорошей погоды ни плохой. Вселенной всё равно, как распределяются сгустки энергии- атомы и их молекулярные связи.
Везения нет. Всё достаётся кровью и потом тяжелейшим трудом.
fox767676 Хороший фильм, там глаза живым вырывают. А румуну не стоит забывать о празднике в пятницу, 18го. 30ти летие любимого альбома любимой группы Щас песню найду а ты поправишь её, чтоб нарид верующий видел.
Wirująświatła написав: А как и чем может влиять условный ботан читающий книжки? Его унизит 1й встречный, после чего ботан сделает вывод , что мир злобный и конченный. Не понимая сути процессов и не желая вникать в них. Для эволюции именно он - тупиковая ветка.
Для природы не сильно страшно если какой то % популяции погибнет. До середины 20в детская смертность была на порядок выше, люди смогли её снизить цивилизованными инструментами. Я не говорю что это плохо. Гуманистическая психология считает что все люди равны. А природа считает иначе. Выжить должны не все. Это условие отбора. Если олимпиаду выиграют все участники, какой тогда в ней смысл?
забавна персоніфікація природи і еволюції. Мало того природа іще з якоїсь радості має хотіти мутацій... Виживають не сильніші а більш пристосовані, природній відбір случайний. Черепахи не мінялись мільйони років і виживають, а шаблезубий тигр пропав. більшість відхилень від норми не ідуть на користь. Окрім відбору по живучості є іще відбір по розмноженню а тут справи ще гірші різні мутації, що сприяють розмноженню типу рогів в оленів, чи хвоста павліна понижають шанс на виживання. Інстинкти, це не цілісна система, а набір купи програм які часто конфліктують одне з одним. Та і збої бувають самих програм, типу гомосексуалізму наркоман для еволюції цінності не представляє, но може бути, що схильність до наркоманії передасться случайно, не всі шкідливі мутації жорстко відбраковуються.
rjkz написав:Может есть какие-то способности у человеков, которые мы или теряем или не развиваем?
Конечно есть.
Wirująświatła написав:Вероятно есть какая то химическая граница сна/реальности и когда эта граница нарушена человек "слышит голоса" . Мои личные предположения.
Это другое, совсем.
Wirująświatła написав: С другой стороны, если бы ясновидящие существовали, именно они были бы самыми богатыми людьми мира. Выигрывали все лотереи, точно знали курс валют на завтра, за деньги бы консультировали выстрелит ваш бизнес или прогорит. Предсказывали когда и какая следующая пандемия и какая нужна вакцина. Так что не верю я в эти сказки.
Вы просто с ними не сталкивались. Это очень особенные люди, хотя с виду обычные. У них нет алчности и цели выиграть все деньги мира. Их цель - духовное развитие. У меня была такая судьбоносная встреча 30 лет назад. Все, что мне было сказано, сбылось и продолжает сбываться.