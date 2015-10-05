Wirująświatła написав:

А как и чем может влиять условный ботан читающий книжки? Его унизит 1й встречный, после чего ботан сделает вывод , что мир злобный и конченный. Не понимая сути процессов и не желая вникать в них. Для эволюции именно он - тупиковая ветка.Для природы не сильно страшно если какой то % популяции погибнет. До середины 20в детская смертность была на порядок выше, люди смогли её снизить цивилизованными инструментами. Я не говорю что это плохо. Гуманистическая психология считает что все люди равны. А природа считает иначе. Выжить должны не все. Это условие отбора. Если олимпиаду выиграют все участники, какой тогда в ней смысл?