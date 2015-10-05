+100500!!!
А добряки - гинуть, як мухи! >>>>
Для дибілів з НЕ смішними жартами напишу наступне: сьогодні вранці, десь НА МАРСІ, шестеро марсіан приїхали на облаштування нової позиції. Чекали екскаватора(так буває: інколи самі вручну копають, а інколи - техніка допомагає)
Так от, напевно їх засік дрон. Почали їх щільно накривати.
В результаті:
1 - 200
1 - 300
Решта всі - контужені.
Автівки - порозкурочені(якби в той момент були би в автівках - результат був би ще сумнішший!)
А ти і далі продожуй тупо жартувати про лопати🤦🏻
Бо за лопатою - ти ж безсмертний по-твоєму, чи не так?