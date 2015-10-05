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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 111112113114
Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:40

Ще хтось хоче заробляти 100к/міс? А 190К/міс?

  Бетон написав:Негодяи живут долго и счастливо, справедливости нет
+100500!!!
А добряки - гинуть, як мухи! >>>>
  Hotab написав:Успіх
чи не скромно скажу - "срібні руки" :D як у мене, що можу…


десь під Полтавою заплакав пролюблений «срібними руками» дрон((
Але хитро посміхнулись лопата і 40-кг кабанчик ..
Для дибілів з НЕ смішними жартами напишу наступне: сьогодні вранці, десь НА МАРСІ, шестеро марсіан приїхали на облаштування нової позиції. Чекали екскаватора(так буває: інколи самі вручну копають, а інколи - техніка допомагає)
Так от, напевно їх засік дрон. Почали їх щільно накривати.
В результаті:
1 - 200
1 - 300
Решта всі - контужені.
Автівки - порозкурочені(якби в той момент були би в автівках - результат був би ще сумнішший!)

А ти і далі продовжуй тупо жартувати про лопати🤦🏻
Бо за лопатою - ти ж безсмертний по-твоєму, чи не так? :evil:
Востаннє редагувалось Успіх в Чет 03 кві, 2025 23:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:46

  fox767676 написав:Goodman

давайте по темі гілки
Ви можете намалювати психологічний портрет нашого героя ?


Старшина нам — мать родная, Замполит — отец родной… На хрена родня такая, Лучше буду сиротой! — Армейский фольклор
подойдет?

Генерал на плацу перед ротой солдат:
-Это разве танки? Да это,бля..,трактора деревенские!
Это разве автоматы?! Это ж,бля..,трубы ржавые!
Ну а вы- разве солдаты? Да вы же бабы базарные! А случись
тревога? война? Кто Родину защищать будет, я что ли?
Мне она на хрен не нужна!

прям в ТОЧКУ
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:52

Re: Психологія та інші цікавинки

этот клип еще при совке по ЦТ показывали, взрыв мозга
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 21:58


Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 03 кві, 2025 23:26, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:03

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Повідомлення Додано: Чет 03 кві, 2025 23:10

Успіх
А ти і далі продожуй тупо жартувати про

окуляри
синів Будівельника
«тилових військових»
незамінних в тилу в економіці
по факту перебуваючи в статусі доглядальника за кицею без роботи з виплатою податків в розмірі буй цілих нуль десятих , раніше обіцяючи замінити на економічному фронті тих, хто тебе замінить на заряджанні рацій.
Hotab
 
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