давайте по темі гілки Ви можете намалювати психологічний портрет нашого героя ?
Старшина нам — мать родная, Замполит — отец родной… На хрена родня такая, Лучше буду сиротой! — Армейский фольклор подойдет?
Генерал на плацу перед ротой солдат: -Это разве танки? Да это,бля..,трактора деревенские! Это разве автоматы?! Это ж,бля..,трубы ржавые! Ну а вы- разве солдаты? Да вы же бабы базарные! А случись тревога? война? Кто Родину защищать будет, я что ли? Мне она на хрен не нужна!
Тут кто-то на Майкладжексона гнал незаменимый чувак для подтанцовки тут на подтанцовке у принцессы Монако (настояшей, а не понаехавшей куртизанки из б.СССР) Стефании (вокальные партии 1:28-1:44, 2:50-3:05)
rjkz написав:пусть у моих детей от планшетов и гаджетов будут не очень зоркие глаза, но по крайней мере их будет два.
Как человек, угробивший здоровье малоподвижным образом жизни за компьютером уже во взрослом возрасте, я могу утверждать, что начни я вести такой образ жизни с раннего детства, меня уже не было бы. Вместе с глазами. И есть ещё один аспект. Природа устроена так, что выживают не все. Люди свели это к минимуму. Но все же опасности в нашей жизни остаются, а значит, инстинкт самосохранения нам всё-таки нужен. У человека, который не познакомился с опасностями в детстве, он притупляется. Кстати, навыки общения тоже требуют развития. ........
Всё верно. Но при этом вы вряд ли допустите, чтобы ребёнок тренировал инстинкт самосохранения засовывая пальцы в розетку на 380 вольт. Или путём столкновения с автомобилем. Навыки общения тоже требуют развития. Но круг общения для этого может быть разным. Вряд ли вы захотите, чтобы вашей ребёнок развивал эти навыки в... скажем так, сомнительной компании. Насчёт "гробить здоровье за компом" - естественно, всё должно быть в меру. Обычно дети сами долго не высиживают на месте, чисто инстинктивно они хотят двигаться. Если ребёнка слишком уж сильно не ограничивать, он свою норму движений наберёт. Сейчас, правда, говорят о детской гаджетомании. Не берусь судить, но смотрю на внука (6 лет). Как по мне, он многовато времени проводит с телефоном, планшетом, ТВ. Тем не менее, долго он не выдерживает спокойно. То встанет, пробежится, то начинает танцевать, прыгать под музыку. Возможно, мне везёт, но я не встречал детей, угробивших здоровье из-за компа.