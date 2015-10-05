Додано: П'ят 04 кві, 2025 01:19

Сибарит написав: rjkz написав: пусть у моих детей от планшетов и гаджетов будут не очень зоркие глаза, но по крайней мере их будет два. пусть у моих детей от планшетов и гаджетов будут не очень зоркие глаза, но по крайней мере их будет два.

Как человек, угробивший здоровье малоподвижным образом жизни за компьютером уже во взрослом возрасте, я могу утверждать, что начни я вести такой образ жизни с раннего детства, меня уже не было бы. Вместе с глазами.

И есть ещё один аспект.

Природа устроена так, что выживают не все. Люди свели это к минимуму. Но все же опасности в нашей жизни остаются, а значит, инстинкт самосохранения нам всё-таки нужен. У человека, который не познакомился с опасностями в детстве, он притупляется.

Кстати, навыки общения тоже требуют развития.

........ Как человек, угробивший здоровье малоподвижным образом жизни за компьютером уже во взрослом возрасте, я могу утверждать, что начни я вести такой образ жизни с раннего детства, меня уже не было бы. Вместе с глазами.И есть ещё один аспект.Природа устроена так, что выживают не все. Люди свели это к минимуму. Но все же опасности в нашей жизни остаются, а значит, инстинкт самосохранения нам всё-таки нужен. У человека, который не познакомился с опасностями в детстве, он притупляется.Кстати, навыки общения тоже требуют развития.........

детей

Всё верно.Но при этом вы вряд ли допустите, чтобы ребёнок тренировал инстинкт самосохранения засовывая пальцы в розетку на 380 вольт. Или путём столкновения с автомобилем.Навыки общения тоже требуют развития. Но круг общения для этого может быть разным. Вряд ли вы захотите, чтобы вашей ребёнок развивал эти навыки в... скажем так, сомнительной компании.Насчёт "гробить здоровье за компом" - естественно, всё должно быть в меру. Обычно дети сами долго не высиживают на месте, чисто инстинктивно они хотят двигаться. Если ребёнка слишком уж сильно не ограничивать, он свою норму движений наберёт. Сейчас, правда, говорят о детской гаджетомании. Не берусь судить, но смотрю на внука (6 лет). Как по мне, он многовато времени проводит с телефоном, планшетом, ТВ. Тем не менее, долго он не выдерживает спокойно. То встанет, пробежится, то начинает танцевать, прыгать под музыку. Возможно, мне везёт, но я не встречал, угробивших здоровье из-за компа.