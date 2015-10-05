давайте по темі гілки Ви можете намалювати психологічний портрет нашого героя ?
Старшина нам — мать родная, Замполит — отец родной… На хрена родня такая, Лучше буду сиротой! — Армейский фольклор подойдет?
Генерал на плацу перед ротой солдат: -Это разве танки? Да это,бля..,трактора деревенские! Это разве автоматы?! Это ж,бля..,трубы ржавые! Ну а вы- разве солдаты? Да вы же бабы базарные! А случись тревога? война? Кто Родину защищать будет, я что ли? Мне она на хрен не нужна!
Тут кто-то на Майкладжексона гнал незаменимый чувак для подтанцовки тут на подтанцовке у принцессы Монако (настояшей, а не понаехавшей куртизанки из б.СССР) Стефании (вокальные партии 1:28-1:44, 2:50-3:05)
rjkz написав:пусть у моих детей от планшетов и гаджетов будут не очень зоркие глаза, но по крайней мере их будет два.
Как человек, угробивший здоровье малоподвижным образом жизни за компьютером уже во взрослом возрасте, я могу утверждать, что начни я вести такой образ жизни с раннего детства, меня уже не было бы. Вместе с глазами. И есть ещё один аспект. Природа устроена так, что выживают не все. Люди свели это к минимуму. Но все же опасности в нашей жизни остаются, а значит, инстинкт самосохранения нам всё-таки нужен. У человека, который не познакомился с опасностями в детстве, он притупляется. Кстати, навыки общения тоже требуют развития. ........
Всё верно. Но при этом вы вряд ли допустите, чтобы ребёнок тренировал инстинкт самосохранения, засовывая пальцы в розетку на 380 вольт. Или путём столкновения с автомобилем. Навыки общения тоже требуют развития. Но круг общения для этого может быть разным. Вряд ли вы захотите, чтобы ваш ребёнок развивал эти навыки в... скажем так, сомнительной компании. Насчёт "гробить здоровье за компом" - естественно, всё должно быть в меру. Обычно дети сами долго не высиживают на месте, чисто инстинктивно они хотят двигаться. Если ребёнка слишком уж сильно не ограничивать, он свою норму движений наберёт. Сейчас, правда, говорят о детской гаджетомании. Не берусь судить, но смотрю на внука (6 лет). Как по мне, он многовато времени проводит с телефоном, планшетом, ТВ. Тем не менее, долго он не выдерживает спокойно. То встанет, пробежится, то начинает танцевать, прыгать под музыку. Возможно, мне везёт, но я не встречал детей, угробивших здоровье из-за компа.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 04 кві, 2025 02:33, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła написав:............. пресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами" ........
Хорош подросток в 27 лет! Еще немного и такими темпами человек будет считаться подростком до ухода на пенсию. Или позже?
rjkz написав:И "удобство" ребенка, который не делает криминальных глупостей, вполне может стать достаточным фактором, чтобы не сломать его и/или чью-то судьбу
напишу циничную вещь, а вы не соглашайтесь. Эволюции нужны люди которые в состоянии прогрессировать. Если человек был наркоманом/бандитом/убийцей но сумел исправится, для эволюции он представляет гораздо БОльшую ценность, чем тот кто просидел всю жизнь в квартире читая книжку. .........
К эволюции это имеет слабое отношение. То, что человек "был наркоманом/бандитом/убийцей но сумел исправится", по наследству не передаётся.
Wirująświatła написав:Кстати интересно какая наука будет изучать AI, а изучать придется. Кибер психология?
Какая породила, пусть та и изучает 😁
Чего там изучать, если оно искусственное и известно, как устроено? Слово "интеллект" в названии очень громкое, но это всего лишь компьютерные программы, хоть и весьма сложные. Не стоит от него ждать восстания. Как максимум может из-за ошибки перейти в статус компьютерного вируса. Преклоняться перед маркетингом, даже очень удачным, тоже не стоит.
Пока что до ИИ ещё далеко. То, что сегодня есть, действительно, "всего лишь компьютерные программы, хоть и весьма сложные". Но это только начало. Кто знает, во что оно выльется в конце концов. Если не отказываться от материализма и не верить в то, что в человеке есть "божественная искра", то человек тоже "всего лишь компьютерная программа" просто суперсложная по сегодняшним нашим знаниям.