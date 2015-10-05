Wirująświatła написав:............. пресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами" ........
Хорош подросток в 27 лет! Еще немного и такими темпами человек будет считаться подростком до ухода на пенсию. Или позже?
fler написав:........ Но гораздо интереснее другое. Было сказано, что будет долгая война с рф и что она начнется в 2014, а закончится в 2029 (или 203_?), точно не помню уже. Но четко помню, что Украина победит, потому что за нее впишутся другие страны.
rjkz написав:............ Как известно, деньги служат мотиватором. Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий. Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" ). И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет. ........
У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему. Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу. Или дома в 1000 кв.м. Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.
Что касается следующего вашего поста. О вещих снах. Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии. Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю.
detroytred написав:зіштовхувався ---- вивчити-взнати думки інших (фахівців. Визнаних, не визнаних. Просто батьків. Тобто всіх тих, хто мав справу з даним питанням).
одни скажут забрать телефон, другие - пороть, третьи - отдать в спецшколу(интернат, военное училище), четвертые забить на это дело (сделать вид что ничего не происходит), пятые заявить в полицию (это не я придумал, такое пишут на форумах). А ну и отвести к психологу/психиатру/священнику/бабке шептунье. Даю гарантию каждый будет уверять что у него такой кейс был "и это помогло".
забегая наперёд, у меня такого кейса не было, правильного решения я не знаю но как у всех и у меня есть свой вариант (напишу позже)
В Киеве, у друзей у ребенка в школе с помощью ИИ создавали контент порно характера с использованием лиц одноклассников и одноклассниц. Учителя на гнев родителей вообще не реагировали.