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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 112113114115
Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 01:59

  ЛАД написав:
  Wirująświatła написав:.............
пресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами"
........

Хорош подросток в 27 лет! :)
Еще немного и такими темпами человек будет считаться подростком до ухода на пенсию. Или позже?
до смерті заботлівих батьків. https://youtu.be/2COe4WiUIxQ?si=9NQ5X5d4ZmIt2F3u
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 02:14

  fler написав:........ Но гораздо интереснее другое. Было сказано, что будет долгая война с рф и что она начнется в 2014, а закончится в 2029 (или 203_?), точно не помню уже. Но четко помню, что Украина победит, потому что за нее впишутся другие страны.

Оптимистичненько. :)
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 02:53

  rjkz написав:............
Как известно, деньги служат мотиватором.
Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.
Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" :D ).
И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.
........

У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему.
Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу. :) Или дома в 1000 кв.м.
Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.

Что касается следующего вашего поста.
О вещих снах.
Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии.
Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 03:57

  Wirująświatła написав:кейс ко всем.

что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои фото "неприличного содержания"


Даже не задумывался.
У нас все воспитание через бесседы.
Попробую обсудить и убедить.
ХЗ.
Пока еще дети не в таком возрасте, наверное.

ЗЫ.вот дочитался до какой-то там страницы, идет обсуждение Флер и СТМ, какая-то грызня мелкой интенсивности.
Что там за неделю в 100 стрниц написали? Смысл читать есть?
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 04:00

  Wirująświatła написав:
  detroytred написав:зіштовхувався ---- вивчити-взнати думки інших (фахівців. Визнаних, не визнаних. Просто батьків. Тобто всіх тих, хто мав справу з даним питанням).
одни скажут забрать телефон, другие - пороть, третьи - отдать в спецшколу(интернат, военное училище), четвертые забить на это дело (сделать вид что ничего не происходит), пятые заявить в полицию (это не я придумал, такое пишут на форумах). А ну и отвести к психологу/психиатру/священнику/бабке шептунье. Даю гарантию каждый будет уверять что у него такой кейс был "и это помогло".

забегая наперёд, у меня такого кейса не было, правильного решения я не знаю но как у всех и у меня есть свой вариант (напишу позже)


В Киеве, у друзей у ребенка в школе с помощью ИИ создавали контент порно характера с использованием лиц одноклассников и одноклассниц.
Учителя на гнев родителей вообще не реагировали.
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Повідомлення Додано: П'ят 04 кві, 2025 06:29

  ЛАД написав:
  rjkz написав:............
Как известно, деньги служат мотиватором.
Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.
Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" :D ).
И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.
........

У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему.
Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу. :) Или дома в 1000 кв.м.
Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.

Что касается следующего вашего поста.
О вещих снах.
Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии.
Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю.


Про сны.
Каким образом могли сниться помещения, обстоятельства и события, которых на момент сна я не видел, не знал и не предполагал, что они произойдут?
Меня сейчас, например, очень-бы обрадовал такой сон. Это как сигнал из будущего.
Пока нет. Один из последних, если не последний, был за год до отъезда, когда я еще не знал - получится или нет. Похожая квартира, на ту, в которой мы сейчас живем. Как-то после этого сна успоколся - получится.
Сны про большую войну, как почти над моим домом самолеты запускают ракеты в сторону центра Киева, хоть это и был 2014 год, опустим, все таки тогда обстановка была нервная. По этой-же причине война в течении нескольких месяцев до большой войны почти в каждом сне - оно к этому шло, было видно, что война неизбежна.
В детстве был сон, что сижу в определенной обстановке, просто пью чай. Этот сон вспомнился, когда я в этой обстановке оказался. Это было за очень много км от места сна. Я об этой обстановке ничего не знал. Это было почти 40 лет назад.
Кстати, в моей семье есть ...легенда-нелегенда, выходит как-то моя мама на кухню (она тогда школьницей была) и говорит своей маме (моей бабушке) "Ма, мне приснилось, что Гагарин разбился" . Бабушка "Дурному дурне сниться". Включают радио и...
В общем, я это объяснить не могу. Особенно мне нравились сны, в которых показана решенной проблема, с которой на тот момент столкнулся. После такого сна, я понимаю, что все будет хорошо, успокаиваюсь.
rjkz
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