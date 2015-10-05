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#<1 ... 112113114115 Додано: П'ят 04 кві, 2025 01:59 ЛАД написав: Wirująświatła написав: .............

пресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами"

........ .............пресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами"........

Хорош подросток в 27 лет!

Еще немного и такими темпами человек будет считаться подростком до ухода на пенсию. Или позже? Хорош подросток в 27 лет!Еще немного и такими темпами человек будет считаться подростком до ухода на пенсию. Или позже? до смерті заботлівих батьків. https://youtu.be/2COe4WiUIxQ?si=9NQ5X5d4ZmIt2F3u до смерті заботлівих батьків. Banderlog

Повідомлень: 2451 З нами з: 24.06.14 Подякував: 107 раз. Подякували: 60 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 02:14 fler написав: ........ Но гораздо интереснее другое. Было сказано, что будет долгая война с рф и что она начнется в 2014, а закончится в 2029 (или 203_?), точно не помню уже. Но четко помню, что Украина победит, потому что за нее впишутся другие страны. ........ Но гораздо интереснее другое. Было сказано, что будет долгая война с рф и что она начнется в 2014, а закончится в 2029 (или 203_?), точно не помню уже. Но четко помню, что Украина победит, потому что за нее впишутся другие страны.

Оптимистичненько. Оптимистичненько. ЛАД 2 Повідомлень: 33780 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5297 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 02:53 rjkz написав: ............

Как известно, деньги служат мотиватором.

Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.

Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" ).

И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.

........ ............Как известно, деньги служат мотиватором.Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему").И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.........

У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему.

Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу. Или дома в 1000 кв.м.

Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.



Что касается следующего вашего поста.

О вещих снах.

Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии.

Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю. У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему.Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу.Или дома в 1000 кв.м.Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.Что касается следующего вашего поста.О вещих снах.Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии.Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю. ЛАД 2 Повідомлень: 33780 З нами з: 31.08.10 Подякував: 5297 раз. Подякували: 4832 раз. Профіль 2 2 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 03:57 Wirująświatła написав: кейс ко всем.



что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людям свои фото "неприличного содержания" кейс ко всем.что вы будете делать если вдруг обнаружите что ваш ребенок 12-17лет шлет незнакомым людямфото "неприличного содержания"



Даже не задумывался.

У нас все воспитание через бесседы.

Попробую обсудить и убедить.

ХЗ.

Пока еще дети не в таком возрасте, наверное.



ЗЫ.вот дочитался до какой-то там страницы, идет обсуждение Флер и СТМ, какая-то грызня мелкой интенсивности.

Что там за неделю в 100 стрниц написали? Смысл читать есть? Даже не задумывался.У нас все воспитание через бесседы.Попробую обсудить и убедить.ХЗ.Пока еще дети не в таком возрасте, наверное.ЗЫ.вот дочитался до какой-то там страницы, идет обсуждение Флер и СТМ, какая-то грызня мелкой интенсивности.Что там за неделю в 100 стрниц написали? Смысл читать есть? rjkz

Повідомлень: 17101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8508 раз. Подякували: 5370 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 04:00 Wirująświatła написав: detroytred написав: зіштовхувався ---- вивчити-взнати думки інших (фахівців. Визнаних, не визнаних. Просто батьків. Тобто всіх тих, хто мав справу з даним питанням). зіштовхувався ---- вивчити-взнати думки інших (фахівців. Визнаних, не визнаних. Просто батьків. Тобто всіх тих, хто мав справу з даним питанням). одни скажут забрать телефон, другие - пороть, третьи - отдать в спецшколу(интернат, военное училище), четвертые забить на это дело (сделать вид что ничего не происходит), пятые заявить в полицию (это не я придумал, такое пишут на форумах). А ну и отвести к психологу/психиатру/священнику/бабке шептунье. Даю гарантию каждый будет уверять что у него такой кейс был "и это помогло".



забегая наперёд, у меня такого кейса не было, правильного решения я не знаю но как у всех и у меня есть свой вариант (напишу позже) одни скажут забрать телефон, другие - пороть, третьи - отдать в спецшколу(интернат, военное училище), четвертые забить на это дело (сделать вид что ничего не происходит), пятые заявить в полицию (это не я придумал, такое пишут на форумах). А ну и отвести к психологу/психиатру/священнику/бабке шептунье. Даю гарантию каждый будет уверять что у него такой кейс был "и это помогло".забегая наперёд, у меня такого кейса не было, правильного решения я не знаю но как у всех и у меня есть свой вариант (напишу позже)



В Киеве, у друзей у ребенка в школе с помощью ИИ создавали контент порно характера с использованием лиц одноклассников и одноклассниц.

Учителя на гнев родителей вообще не реагировали. В Киеве, у друзей у ребенка в школе с помощью ИИ создавали контент порно характера с использованием лиц одноклассников и одноклассниц.Учителя на гнев родителей вообще не реагировали. rjkz

Повідомлень: 17101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8508 раз. Подякували: 5370 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата Додано: П'ят 04 кві, 2025 06:29 ЛАД написав: rjkz написав: ............

Как известно, деньги служат мотиватором.

Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.

Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" ).

И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.

........ ............Как известно, деньги служат мотиватором.Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий.Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему").И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет.........

У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему.

Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу. Или дома в 1000 кв.м.

Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.



Что касается следующего вашего поста.

О вещих снах.

Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии.

Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю. У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему.Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу.Или дома в 1000 кв.м.Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.Что касается следующего вашего поста.О вещих снах.Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии.Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю.



Про сны.

Каким образом могли сниться помещения, обстоятельства и события, которых на момент сна я не видел, не знал и не предполагал, что они произойдут?

Меня сейчас, например, очень-бы обрадовал такой сон. Это как сигнал из будущего.

Пока нет. Один из последних, если не последний, был за год до отъезда, когда я еще не знал - получится или нет. Похожая квартира, на ту, в которой мы сейчас живем. Как-то после этого сна успоколся - получится.

Сны про большую войну, как почти над моим домом самолеты запускают ракеты в сторону центра Киева, хоть это и был 2014 год, опустим, все таки тогда обстановка была нервная. По этой-же причине война в течении нескольких месяцев до большой войны почти в каждом сне - оно к этому шло, было видно, что война неизбежна.

В детстве был сон, что сижу в определенной обстановке, просто пью чай. Этот сон вспомнился, когда я в этой обстановке оказался. Это было за очень много км от места сна. Я об этой обстановке ничего не знал. Это было почти 40 лет назад.

Кстати, в моей семье есть ...легенда-нелегенда, выходит как-то моя мама на кухню (она тогда школьницей была) и говорит своей маме (моей бабушке) "Ма, мне приснилось, что Гагарин разбился" . Бабушка "Дурному дурне сниться". Включают радио и...

В общем, я это объяснить не могу. Особенно мне нравились сны, в которых показана решенной проблема, с которой на тот момент столкнулся. После такого сна, я понимаю, что все будет хорошо, успокаиваюсь. Про сны.Каким образом могли сниться помещения, обстоятельства и события, которых на момент сна я не видел, не знал и не предполагал, что они произойдут?Меня сейчас, например, очень-бы обрадовал такой сон. Это как сигнал из будущего.Пока нет. Один из последних, если не последний, был за год до отъезда, когда я еще не знал - получится или нет. Похожая квартира, на ту, в которой мы сейчас живем. Как-то после этого сна успоколся - получится.Сны про большую войну, как почти над моим домом самолеты запускают ракеты в сторону центра Киева, хоть это и был 2014 год, опустим, все таки тогда обстановка была нервная. По этой-же причине война в течении нескольких месяцев до большой войны почти в каждом сне - оно к этому шло, было видно, что война неизбежна.В детстве был сон, что сижу в определенной обстановке, просто пью чай. Этот сон вспомнился, когда я в этой обстановке оказался. Это было за очень много км от места сна. Я об этой обстановке ничего не знал. Это было почти 40 лет назад.Кстати, в моей семье есть ...легенда-нелегенда, выходит как-то моя мама на кухню (она тогда школьницей была) и говорит своей маме (моей бабушке) "Ма, мне приснилось, что Гагарин разбился" . Бабушка "Дурному дурне сниться". Включают радио и...В общем, я это объяснить не могу. Особенно мне нравились сны, в которых показана решенной проблема, с которой на тот момент столкнулся. После такого сна, я понимаю, что все будет хорошо, успокаиваюсь. rjkz

Повідомлень: 17101 З нами з: 31.01.12 Подякував: 8508 раз. Подякували: 5370 раз. Профіль 8 4 6 ВідповістиЦитата #<1 ... 112113114115 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Статті на Finance.ua Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки для вашого гаманця Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення публікацій Finance.ua Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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