Wirująświatła написав:............. пресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами" ........
Хорош подросток в 27 лет! Еще немного и такими темпами человек будет считаться подростком до ухода на пенсию. Или позже?
fler написав:........ Но гораздо интереснее другое. Было сказано, что будет долгая война с рф и что она начнется в 2014, а закончится в 2029 (или 203_?), точно не помню уже. Но четко помню, что Украина победит, потому что за нее впишутся другие страны.
rjkz написав:............ Как известно, деньги служат мотиватором. Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий. Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" ). И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет. ........
У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему. Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу. Или дома в 1000 кв.м. Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.
Что касается следующего вашего поста. О вещих снах. Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии. Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю.
detroytred написав:зіштовхувався ---- вивчити-взнати думки інших (фахівців. Визнаних, не визнаних. Просто батьків. Тобто всіх тих, хто мав справу з даним питанням).
одни скажут забрать телефон, другие - пороть, третьи - отдать в спецшколу(интернат, военное училище), четвертые забить на это дело (сделать вид что ничего не происходит), пятые заявить в полицию (это не я придумал, такое пишут на форумах). А ну и отвести к психологу/психиатру/священнику/бабке шептунье. Даю гарантию каждый будет уверять что у него такой кейс был "и это помогло".
забегая наперёд, у меня такого кейса не было, правильного решения я не знаю но как у всех и у меня есть свой вариант (напишу позже)
В Киеве, у друзей у ребенка в школе с помощью ИИ создавали контент порно характера с использованием лиц одноклассников и одноклассниц. Учителя на гнев родителей вообще не реагировали.
rjkz написав:............ Как известно, деньги служат мотиватором. Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий. Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" ). И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет. ........
У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему. Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу. Или дома в 1000 кв.м. Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.
Что касается следующего вашего поста. О вещих снах. Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии. Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю.
Про сны. Каким образом могли сниться помещения, обстоятельства и события, которых на момент сна я не видел, не знал и не предполагал, что они произойдут? Меня сейчас, например, очень-бы обрадовал такой сон. Это как сигнал из будущего. Пока нет. Один из последних, если не последний, был за год до отъезда, когда я еще не знал - получится или нет. Похожая квартира, на ту, в которой мы сейчас живем. Как-то после этого сна успоколся - получится. Сны про большую войну, как почти над моим домом самолеты запускают ракеты в сторону центра Киева, хоть это и был 2014 год, опустим, все таки тогда обстановка была нервная. По этой-же причине война в течении нескольких месяцев до большой войны почти в каждом сне - оно к этому шло, было видно, что война неизбежна. В детстве был сон, что сижу в определенной обстановке, просто пью чай. Этот сон вспомнился, когда я в этой обстановке оказался. Это было за очень много км от места сна. Я об этой обстановке ничего не знал. Это было почти 40 лет назад. Кстати, в моей семье есть ...легенда-нелегенда, выходит как-то моя мама на кухню (она тогда школьницей была) и говорит своей маме (моей бабушке) "Ма, мне приснилось, что Гагарин разбился" . Бабушка "Дурному дурне сниться". Включают радио и... В общем, я это объяснить не могу. Особенно мне нравились сны, в которых показана решенной проблема, с которой на тот момент столкнулся. После такого сна, я понимаю, что все будет хорошо, успокаиваюсь.
Wirująświatła написав:............. пресловутый кейс с отправкой фото до 13-14 лет скорее всего указывает на проблемы в психо-эмоциональной сфере, а в период 13-25 (крайняя граница подросткового возраста, но я встречал цифру 27) Обмен фото может говорить о желании привлечь к себе внимание, найти 2ю половинку, поднять свой статус в группе, самооценку. Всё это присуще подростковому возрасту. То есть с точки зрения психолога - варианты нормы. Даже вопреки моральным нормам. Моральные нормы не учитывают, что в подростковом возрасте просыпаются "взрослые желания", которые в силу неопытности дети пытаются реализовать "детскими инструментами" ........
Хорош подросток в 27 лет! Еще немного и такими темпами человек будет считаться подростком до ухода на пенсию. Или позже?
Любое деление весьма условно. Но как бы мы не провели границы, мы не станем видеть за ними конкретного человека. Мне больше нравится вариант вообще без границ: взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)
Сибарит написав:Мне больше нравится вариант вообще без границ: взрослые отличаются от детей только ценой игрушек (с)
с точки зрения природы взрослая особь отличается от ребенка возможностью производить потомство, так что скорее отличие в размере "игрушек", чем в их цене.
rjkz написав:В Киеве, у друзей у ребенка в школе с помощью ИИ создавали контент порно характера с использованием лиц одноклассников и одноклассниц. Учителя на гнев родителей вообще не реагировали.
я тут выложил примитивный кейс с неприличными фото, чем поставил всех в ступор. Завтра то что вы пишете станет повсеместным. Ресурсы с этим бороться наверное есть только у гугла, когда гуглоинтеллект будет определять наличие порно в изображениях на смартфоне и размывать его. А людям надо действительно попуститься на предмет запрещенных мест, после того как сматфон с камерой есть у первоклассника, ни о каких табу речи быть не может. Ребенка познакомят с порноконтентом еще в начальной школе. Детям надо объяснить что ничего страшного в этих картинках нет, но показывать и пересылать их не нужно, потому что такое не всем нравится.