Додано: П'ят 04 кві, 2025 09:28

flyman написав: Сьогодні виникло відчуття, що "це вже було", від певного моменту до іншого. Сьогодні виникло відчуття, що "це вже було", від певного моменту до іншого.

flyman написав: буває сниться альтернативна реальність буває сниться альтернативна реальність

отмечались случаи, когда предполагаемые больные оказывались правы в своих подозрениях, и их действительно преследовали, поэтому факты, представляемые ими, всегда нуждаются в проверке. Страдающие бредом преследования часто пишут множество жалоб в разные органы (см. кверулянтство)[6].



Больные с бредом преследования обычно неохотно рассказывают окружающим о своих переживаниях (в том числе врачам-психиатрам), одна из возможных причин — общее недоверие к людям и опасения о увеличении численности своих мнимых недоброжелателей[4].

Негативная шизофрения характеризовалась наличием когнитивных и негативных симптомов в преморбидный период, низким уровнем образования, постепенным или латентным началом заболевания, преобладающими негативными симптомами (эмоциональное притупление, плохая речь, ангедония, дефицит внимания, отсутствие мотивации и волевых импульсов), хроническим или злокачественным течением, социальной и трудовой дезадаптацией, плохими результатами когнитивных тестов и различными структурными изменениями в мозге, включая признаки церебральной атрофии. Подтипы также различались по их реакции на терапию антипсихотическими препаратами, блокирующими допамин. При негативной шизофрении, в отличие от позитивной, наблюдался низкий ответ на нейролептики.

то немотивированное поведение, проявляющееся неосознанным противостоянием желаниям, требованиям и просьбам окружающих. Проявляется действиями, которые противоположны указаниям взрослых, а также упрямством, капризностью, агрессией. Возможен негативизм в отношениях со сверстниками.

Эти и другие новые исследования, проведенные за последнее десятилетие, показали необходимость исключения негативных симптомов, которые напрямую не связаны с эмоциональным и мотивационным дефицитом (например, нарушение внимания, бедность содержания речи, повышенная латентность реакции, неадекватный аффект), а также тех, которые накладываются на другие аспекты шизофрении, такие как когнитивная дезорганизация, когнитивные нарушения и депрессивные симптомы. Был достигнут консенсус относительно включения следующих пяти основных факторов в концепцию негативных симптомов.:



1) ангедония — неспособность испытывать удовольствие;

2) отчужденность (апатия) — недостаток энергии и инициативы, потеря интереса к обычной деятельности;

3) социальная замкнутость — нарушение социальной активности и избегание межличностных контактов;

4) алогия —негативное когнитивное расстройство, сужение диапазона речи и бедность содержания речи;

5) эмоциональное (аффективное) сглаживание или притупление, снижение эмоциональной реакции на стимулы.

Эта пятифакторная модель негативных симптомов при шизофрении недавно также была подтверждена независимым сетевым анализом.

Дезорганизованные симптомы, которые можно рассматривать как позитивную симптоматику, включают



Расстройства мышления



Аномальное поведение



Мышление у больного дезорганизовано, отличается бессвязной, бесцельной речью, он быстро переходит от одной темы к другой. Речь может варьировать от легкой дезорганизованности до полной непоследовательности и невразумительности. Причудливое поведение может проявляться ребячеством, ажитацией, отсутствием соблюдения гигиены, неряшливым внешним видом. Кататония – это крайняя степень нарушения поведения, при котором больной может принимать вынужденную ригидную позу и сопротивляться попыткам его переместить или вовлекаться в бесцельную и нестимулированную двигательную активность.



Когнитивный дефицит включает нарушение в следующих сферах:



Функции внимания



Скорости обработки



Рабочая и декларативная память



Абстрактного мышления



Способности решения проблем



Понимание социального взаимодействия

у многих больных шизофренией основные симптомы ранее виденное/слышанное и дереализацияпозже (или сразу?) к ним ещё добавится бред преследованияего нужно понимать в широком смысле, например больному кажется что все на него смотрят. Это туда же. Как и "борцы за справедлисть" сейчас их мало (я уже говорил в разных эпохах девиации проявляют себя по-разному) а в совке примерно у каждого был такой сосед, который строчил жалобы или анонимки во все инстанции по любому поводу и на кого угодно.раз зашла речь о шизофрении, есть противоречие в терминах. При шизофрении негативная симптоматика этоу психологов негативизм это группа проявлений нарушения поведенияу психиатров нарушение поведения наоборот относится к позитивной симптоматике. их логику не понимаю. Возможно в английском понятие "позитив" шире чем в русском/украинском языке. которые заменяют слово "позитивная" на "продуктивная"Иерархия негативных симптомов по уровню их тяжести (почти пирамида маслоу)таким образом потребовались критерии специфичные для шизофрении, чтобы не называли шизиками всех вподрядна сегодня они такиек перечисленному еще есть "позитивная симптоматика" (в которой позитивного ничего нет) и Когнитивный дефицит. Это есть 3 кита шизофрении.и логичный вопрос который наверное возникнет у читателя, чем отличается РАС (т.н. "аутизм") от шизофрении? ранее считалось что РАС - "детское" заболевание а шизофрения "взрослое" (тем не менее есть отдельные дебилы продвигающие "детскую" шизофрению, к счастью научный мир их не воспринимает). Основное отличие - РАС может с годами пройти (и часто проходит), а шизофрения развивается только в сторону её углубления. Отдельно о подростках, манифестация многих проявлений шизофрении происходит в подростковом возрасте, но как я писал ранее, диагноз шизофрения детям (в т.ч. и подросткам) больше не ставят. Хотя бы потому что он может быть ошибочным, поскольку у подростков "своё кино" (свои границы нормы) и чтобы не ломать жизнь человеку.