rjkz написав:............ Как известно, деньги служат мотиватором. Для очень многих, если не практически всех, деньги - это фетиш, объект вожделения и практически цель всех их стремлений и действий. Я несколько нестандартный в этом плане. Воспринимаю деньги как одно из средств достижения целей. Может быть поэтому довольно спокойно к ним отношусь, без присущего большинству (раз ЛАД тут, то так и тянет написать "подавляющему" ). И вот в разрезе всего этого занимательно, насколько повлиял на мое мировоззрение и отношение к деньгам тот факт, что в подростковом возрасте я имел свободный доступ к необходимой для меня сумме. Мой отец хорошо зарабатывал и просто говорил - там лежат деньги на покупки (я занимался шоппингом) и если тебе на что-то надо (потребности подростка в конце 80-х - компьютерные игры на АТАРИ в компсалонах, видеосалоны (2-3 фильма в день), мороженное в кафе и секция восточных единоборств). Уже в 90-е ситуация несколько раз диаметрально менялась, но отношение к деньгам - нет. ........
У меня не было таких возможностей в детстве, но отношение к деньгам близко к вашему. Правда, не воспринимаю "деньги как одно из средств достижения целей". Возможно потому, что не ставил цели, достижение которых зависело от денег. Деньги для меня - средство обеспечения своих потребностей. Потребности, конечно, должны быть разумными. Покупку острова я к таким не отношу. Или дома в 1000 кв.м. Мне кажется, что такое отношение к деньгам связано, скорее, с наличием каких-то интересов.
Что касается следующего вашего поста. О вещих снах. Спорить не буду, но верится слабо. Для того, чтобы в это верить, надо принять ещё какие-то допущения типа наличия какой-то высшей силы или ещё чего-то такого же фантастического. Тут, скорее, ситуация может заключаться в том, что человек игнорирует сны, которые не сбылись (а их очень много), и запоминает редкие случаи, когда они сбылись. Вы сами пишете: "на мой полтинник с полтора десятка таких снов". Не помню, как это называется в психологии. Хотя наличие каких-то скрытых резервов тела и мозга допускаю.
Про сны. Каким образом могли сниться помещения, обстоятельства и события, которых на момент сна я не видел, не знал и не предполагал, что они произойдут? Меня сейчас, например, очень-бы обрадовал такой сон. Это как сигнал из будущего. Пока нет. Один из последних, если не последний, был за год до отъезда, когда я еще не знал - получится или нет. Похожая квартира, на ту, в которой мы сейчас живем. Как-то после этого сна успоколся - получится. Сны про большую войну, как почти над моим домом самолеты запускают ракеты в сторону центра Киева, хоть это и был 2014 год, опустим, все таки тогда обстановка была нервная. По этой-же причине война в течении нескольких месяцев до большой войны почти в каждом сне - оно к этому шло, было видно, что война неизбежна. В детстве был сон, что сижу в определенной обстановке, просто пью чай. Этот сон вспомнился, когда я в этой обстановке оказался. Это было за очень много км от места сна. Я об этой обстановке ничего не знал. Это было почти 40 лет назад. Кстати, в моей семье есть ...легенда-нелегенда, выходит как-то моя мама на кухню (она тогда школьницей была) и говорит своей маме (моей бабушке) "Ма, мне приснилось, что Гагарин разбился" . Бабушка "Дурному дурне сниться". Включают радио и... В общем, я это объяснить не могу. Особенно мне нравились сны, в которых показана решенной проблема, с которой на тот момент столкнулся. После такого сна, я понимаю, что все будет хорошо, успокаиваюсь.
Вчора забирав посилку з почтомата (біля нього ніколи не був, власне розпитував школярів, які були поблизу, де його знайти). Сьогодні виникло відчуття, що "це вже було", від певного моменту до іншого. Чомусь думаю, що колись мав відповідний сон.
Wirująświatła написав:с точки зрения природы взрослая особь отличается от ребенка возможностью производить потомство,
Это отличие физиологическое, а не психологическое 😁 Да и общество категорически отказывается признавать людей взрослыми в 12-14 лет.
в 12 еще не каждый может похвастаться, в лавине были тенисные столы и я ходил туда играть, там собирались те кто любит эту игру и играли друг с другом. Потом конечно общение, пиво в стаканах из под колы. Я был шокирован узнав что группе подростков, с которыми я играл в тенис всего по 14 лет. Выглядели они на 17-20. Причём все как один. Только по разговору заподозрил что интересы какие-то детские.
Если раньше психологический и физиологический возраст +/- совпадали, сейчас дикий разнобой. Стоит перед тобой дитина 1,90 с бицепсами и выпрашивает 10 грн на маршрутку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 кві, 2025 09:23, всього редагувалось 1 раз.
его нужно понимать в широком смысле, например больному кажется что все на него смотрят. Это туда же. Как и "борцы за справедлисть" сейчас их мало (я уже говорил в разных эпохах девиации проявляют себя по-разному) а в совке примерно у каждого был такой сосед, который строчил жалобы или анонимки во все инстанции по любому поводу и на кого угодно.
отмечались случаи, когда предполагаемые больные оказывались правы в своих подозрениях, и их действительно преследовали, поэтому факты, представляемые ими, всегда нуждаются в проверке. Страдающие бредом преследования часто пишут множество жалоб в разные органы (см. кверулянтство)[6].
Больные с бредом преследования обычно неохотно рассказывают окружающим о своих переживаниях (в том числе врачам-психиатрам), одна из возможных причин — общее недоверие к людям и опасения о увеличении численности своих мнимых недоброжелателей[4].
раз зашла речь о шизофрении, есть противоречие в терминах. При шизофрении негативная симптоматика это
Негативная шизофрения характеризовалась наличием когнитивных и негативных симптомов в преморбидный период, низким уровнем образования, постепенным или латентным началом заболевания, преобладающими негативными симптомами (эмоциональное притупление, плохая речь, ангедония, дефицит внимания, отсутствие мотивации и волевых импульсов), хроническим или злокачественным течением, социальной и трудовой дезадаптацией, плохими результатами когнитивных тестов и различными структурными изменениями в мозге, включая признаки церебральной атрофии. Подтипы также различались по их реакции на терапию антипсихотическими препаратами, блокирующими допамин. При негативной шизофрении, в отличие от позитивной, наблюдался низкий ответ на нейролептики.
у психологов негативизм это группа проявлений нарушения поведения
то немотивированное поведение, проявляющееся неосознанным противостоянием желаниям, требованиям и просьбам окружающих. Проявляется действиями, которые противоположны указаниям взрослых, а также упрямством, капризностью, агрессией. Возможен негативизм в отношениях со сверстниками.
у психиатров нарушение поведения наоборот относится к позитивной симптоматике. их логику не понимаю. Возможно в английском понятие "позитив" шире чем в русском/украинском языке. которые заменяют слово "позитивная" на "продуктивная"
Иерархия негативных симптомов по уровню их тяжести (почти пирамида маслоу)
таким образом потребовались критерии специфичные для шизофрении, чтобы не называли шизиками всех вподряд
на сегодня они такие
Эти и другие новые исследования, проведенные за последнее десятилетие, показали необходимость исключения негативных симптомов, которые напрямую не связаны с эмоциональным и мотивационным дефицитом (например, нарушение внимания, бедность содержания речи, повышенная латентность реакции, неадекватный аффект), а также тех, которые накладываются на другие аспекты шизофрении, такие как когнитивная дезорганизация, когнитивные нарушения и депрессивные симптомы. Был достигнут консенсус относительно включения следующих пяти основных факторов в концепцию негативных симптомов.:
1) ангедония — неспособность испытывать удовольствие; 2) отчужденность (апатия) — недостаток энергии и инициативы, потеря интереса к обычной деятельности; 3) социальная замкнутость — нарушение социальной активности и избегание межличностных контактов; 4) алогия —негативное когнитивное расстройство, сужение диапазона речи и бедность содержания речи; 5) эмоциональное (аффективное) сглаживание или притупление, снижение эмоциональной реакции на стимулы. Эта пятифакторная модель негативных симптомов при шизофрении недавно также была подтверждена независимым сетевым анализом.
к перечисленному еще есть "позитивная симптоматика" (в которой позитивного ничего нет) и Когнитивный дефицит. Это есть 3 кита шизофрении.
Дезорганизованные симптомы, которые можно рассматривать как позитивную симптоматику, включают
Расстройства мышления
Аномальное поведение
Мышление у больного дезорганизовано, отличается бессвязной, бесцельной речью, он быстро переходит от одной темы к другой. Речь может варьировать от легкой дезорганизованности до полной непоследовательности и невразумительности. Причудливое поведение может проявляться ребячеством, ажитацией, отсутствием соблюдения гигиены, неряшливым внешним видом. Кататония – это крайняя степень нарушения поведения, при котором больной может принимать вынужденную ригидную позу и сопротивляться попыткам его переместить или вовлекаться в бесцельную и нестимулированную двигательную активность.
Когнитивный дефицит включает нарушение в следующих сферах:
Функции внимания
Скорости обработки
Рабочая и декларативная память
Абстрактного мышления
Способности решения проблем
Понимание социального взаимодействия
и логичный вопрос который наверное возникнет у читателя, чем отличается РАС (т.н. "аутизм") от шизофрении? ранее считалось что РАС - "детское" заболевание а шизофрения "взрослое" (тем не менее есть отдельные дебилы продвигающие "детскую" шизофрению, к счастью научный мир их не воспринимает). Основное отличие - РАС может с годами пройти (и часто проходит), а шизофрения развивается только в сторону её углубления. Отдельно о подростках, манифестация многих проявлений шизофрении происходит в подростковом возрасте, но как я писал ранее, диагноз шизофрения детям (в т.ч. и подросткам) больше не ставят. Хотя бы потому что он может быть ошибочным, поскольку у подростков "своё кино" (свои границы нормы) и чтобы не ломать жизнь человеку.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в П'ят 04 кві, 2025 10:20, всього редагувалось 9 разів.