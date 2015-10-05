Бетон написав:собственный вес уходит крайне медленно. убрал сладкое мучное = минус 3кг кофе без сахара - лет 6
ну и таблица гликемического индекса - понятно
кто как борется с весом?
Веталь смотрит, думает, я вас сюда позвал базарить о психологии, а не о сахаре блин и лесенках)
............ За полгода сбросил с 228 паундов до 212. Но потом сорвался и, наверное, сейчас поднабрал что-то. Избегать стресса.
Не знаю. У меня всё значительно проще. Пару лет назад был лишний вес. Применил примитивнейший рецепт: "Меньше жрать надо!" За месяц скинул с 80 до 71 кг. Но потом следить надо практически постоянно, чтобы не набрать снова. А ем всё, в т.ч. и майонез.
Бетон написав:собственный вес уходит крайне медленно. убрал сладкое мучное = минус 3кг кофе без сахара - лет 6
ну и таблица гликемического индекса - понятно
кто как борется с весом?
Веталь смотрит, думает, я вас сюда позвал базарить о психологии, а не о сахаре блин и лесенках)
............ За полгода сбросил с 228 паундов до 212. Но потом сорвался и, наверное, сейчас поднабрал что-то. Избегать стресса.
Не знаю. У меня всё значительно проще. Пару лет назад был лишний вес. Применил примитивнейший рецепт: "Меньше жрать надо!" За месяц скинул с 80 до 71 кг. Но потом следить надо практически постоянно, чтобы не набрать снова. А ем всё, в т.ч. и майонез.
Зʼїсти вкусняшку інколи все одно хочеться. Тому все ж таки навантаження - наше все!! Зараз потужно допомагають сходи , вага горить прям на очах. Вчора мав можливість нарешті побігати. Забіг на 4 км - і … о!!! привіт крепатура.. Ці групи місяць не працювали, а на сходах працювали інші - і відразу результат. Ну і синька.. 2 місяці ні краплі - і теж позитивно впливає на все, включно з вагою.
Обычный подросток сталкивается с непониманием со стороны родителей, трудностями в любви и унижением от одноклассников. Ненависть порождает ненависть и герой идёт на радикальные меры «или ты или тебя». Справедливость или безумие? Вынужденная мера или проявление слабости? Одно понятно точно - нужно действовать
фильм русский (у кого на русское аллергия) можно смотреть с 9й минуты (разговор с отцом) в результате он решается застрелить своих одноклассников