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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 147148149150151152>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:42

Re: Психологія та інші цікавинки

Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Крахмала в рецептуре нет.

Зображення
Я робив домашній майонез. Оцет навіть не обовʼязково, і можна заміняти лимонним соком. А так тільки яйце, гірчиця і олія
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:46

Класика

  fox767676 написав:15к подозрительно дёшево по нынешним временам, имхо
Могут даже открыть границы, а на пути к ней, включая кпп - мобильные тцк/влк - шановний перевірте здоровячко, будьласка прошу пана


flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 09:56

  rjkz написав:
  Бетон написав:собственный вес уходит крайне медленно.
убрал сладкое мучное = минус 3кг
кофе без сахара - лет 6

ну и таблица гликемического индекса - понятно

кто как борется с весом?

Веталь смотрит, думает, я вас сюда позвал базарить о психологии, а не о сахаре блин и лесенках)

............
За полгода сбросил с 228 паундов до 212.
Но потом сорвался и, наверное, сейчас поднабрал что-то.
Избегать стресса.

Не знаю. У меня всё значительно проще. Пару лет назад был лишний вес. Применил примитивнейший рецепт: "Меньше жрать надо!"
За месяц скинул с 80 до 71 кг. Но потом следить надо практически постоянно, чтобы не набрать снова.
А ем всё, в т.ч. и майонез.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:00

Re: Психологія та інші цікавинки

  Faceless написав:Оцет навіть не обовʼязково, і можна заміняти лимонним соком.
Чому всіх лякає оцет? РН лімонного соку, здається ще вище. Кока-кола не набагато ниже за рівнем кіслотності.
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:02

Re: Психологія та інші цікавинки

  ЛАД написав:За месяц скинул с 80 до 71 кг.
А рост який? це щось багато
d44
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:06

  ЛАД написав:
  rjkz написав:
  Бетон написав:собственный вес уходит крайне медленно.
убрал сладкое мучное = минус 3кг
кофе без сахара - лет 6

ну и таблица гликемического индекса - понятно

кто как борется с весом?

Веталь смотрит, думает, я вас сюда позвал базарить о психологии, а не о сахаре блин и лесенках)

............
За полгода сбросил с 228 паундов до 212.
Но потом сорвался и, наверное, сейчас поднабрал что-то.
Избегать стресса.

Не знаю. У меня всё значительно проще. Пару лет назад был лишний вес. Применил примитивнейший рецепт: "Меньше жрать надо!"
За месяц скинул с 80 до 71 кг. Но потом следить надо практически постоянно, чтобы не набрать снова.
А ем всё, в т.ч. и майонез.



Зʼїсти вкусняшку інколи все одно хочеться. Тому все ж таки навантаження - наше все!! Зараз потужно допомагають сходи , вага горить прям на очах.
Вчора мав можливість нарешті побігати. Забіг на 4 км - і … о!!! привіт крепатура.. Ці групи місяць не працювали, а на сходах працювали інші - і відразу результат.
Ну і синька.. 2 місяці ні краплі - і теж позитивно впливає на все, включно з вагою.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:18

  Hotab написав:Не жри самое дешевое.
успагойся майонез лет 15 как не жру даже самый дорогой.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:28

  Hotab написав:Горчица и уксус, соль
Ничего там опасного нет, просто высокая калорийность.

Опасность майонеза не в составе и не в калорийности, а в том, что он делает еду вкуснее. В результате мы съедаем больше.
Главный рецепт похудения - не есть ничего вкусного.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:29

Обычный подросток сталкивается с непониманием со стороны родителей, трудностями в любви и унижением от одноклассников.
Ненависть порождает ненависть и герой идёт на радикальные меры «или ты или тебя». Справедливость или безумие? Вынужденная мера или проявление слабости? Одно понятно точно - нужно действовать

фильм русский (у кого на русское аллергия)
можно смотреть с 9й минуты (разговор с отцом)
в результате он решается застрелить своих одноклассников
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:39

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Не жри самое дешевое.
успагойся майонез лет 15 как не жру даже самый дорогой.

Так де ти взяв рецепти якоїсь пальонки з храхмалом))
Я від тебе сьогодні вперше дізнався, що в майонезі крахмал є. (Ну в сенсі що він там буває в дешевих аналогах).
Hotab
 
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