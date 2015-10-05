«Идеальный» майонез представляет собой эмульсию «масло в воде», стабильность (целостность) которой обеспечивается наличием достаточного количества жира (минимум 67%) и эмульгаторов. Что такое эмульгаторы? Масло и вода вещества несмешивающиеся. Однако, если в эту смесь добавить специальные соединения-эмульгаторы, то они свяжут их между собой и жир «растворится» (распределится) в воде. Проще говоря, жир будет находиться в воде в виде маленьких шариков, окруженных этими эмульгаторами. В натуральном майонезе эту функцию выполняют, находящиеся в яичных продуктах и сухом молоке соединения - лецитин (в яйцах) и белки (в яйцах и молоке). А что, если уменьшить количество масла, добавить излишнюю воду, сэкономить на яйцах, сухом молоке или вовсе их убрать? Тогда, для того, чтобы эмульсия была стабильной нужно добавить что то другое. Вот тут и появляются в составе более дешевые вещества заменители – стабилизаторы, загустители, эмульгаторы. Эту функцию выполняют: крахмал (модифицированный крахмал), камеди (ксантановая, гуаровая, рожкового дерева), каррагинан, желатин, альгинат натрия, соевый лецитин и др. Многие из них не представляют опасности для организма, более того, производятся из натурального сырья. Например, каррагинан из водорослей, гуаровая камедь из бобов, крахмал из кукурузы или картофеля. Эти вещества, в первую очередь, позволяют уменьшить себестоимость продукции, увеличить выход и сроки хранения, и, соответственно, прибыль предприятия.
эмульгаторы добавляются практически во все жировые продукты, обычно соевый лецитин. напр.
Эмульгатор АлмаТекс S1 Комплексная функциональная стабилизирующая добавка, являет собой оптимизированную смесь моно- и диглицериды жирных кислот. Продукт предназначен для стабилизации эмульсии во всех видах колбасных изделий с высоким содержанием жирного сырья.
чем тебя триггернул крахмал хз. посмотри рецепт своего майонеза, если он не домашний там по любому будут эмульгаторы и консерванты. И дело не только в экономии, у классического майонеза 67% жирности. Есть и выше. При помощи эмульгаторов можно снизить % жиров, добавив другие ингридиенты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 кві, 2025 10:50, всього редагувалось 2 разів.
Hotab написав:Горчица и уксус, соль Ничего там опасного нет, просто высокая калорийность.
Опасность майонеза не в составе и не в калорийности, а в том, что он делает еду вкуснее. В результате мы съедаем больше. Главный рецепт похудения - не есть ничего вкусного.
Хочешь похудеть - спроси начальника концлагеря "как?"!!! Погугли "рацион советских военнопленных в немецких концлагерях" 670ККал в день и добыча щебня голыми руками помогают быстро и эффективно постройнеть
Многие из них не представляют опасности для организма, более того, производятся из натурального сырья.
Ну так ти вже визначся, крахмал (який і то лише в дешевих варіаціях використовують) «фу-фу, яд» , чи «не представляют опасности». А їси ти щось 15 років, чи лише музику слухаєш - то ж не важливо.
а зацитируй где я писал что крахмал-яд? сам придумал - сам оспорил. яд - майонез из за высокой жирности. В качестве соуса он не годится, с таким же успехом любое блюдо можно растительным маслом или смальцем заливать. Есть соусы на основе томатов, горяжего бульона, грибов, сои, рыбы, сушенных овощей и даже фруктов. Они вкуснее любого майонеза, при этом содержат на порядок меньше жиров.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 кві, 2025 10:57, всього редагувалось 2 разів.
Faceless написав:Оцет навіть не обовʼязково, і можна заміняти лимонним соком.
Чому всіх лякає оцет? РН лімонного соку, здається ще вище. Кока-кола не набагато ниже за рівнем кіслотності.
там ж не тільки ph. Боюсь в мене не достатньо освіти щоб вразумітєльно на таку тему. Тому я на хлопський розум, а як щось не так то поправте. Технологією виготовлення уксусу я якось не цікавився алкоголізм мені таки ближче. Чули була колись горілка з опилок? Або про "кальвадос"? Яблучний самогон може містити небезпечну кількість метилового спирту. Європа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту но в яблучному сидрі його домішки раз в 70 вищі Тепер візьмем хліб, зерно буває заражене плісневими грибками і при випічці з нього виходить "пяний" хліб... Технологія соняшникової олії, зараз використовується при виробництві рафінованої олії "бензин" для збільшення виходу олії з макуху. Його потом випарюють і олій повністю очищають, но на скільки і як... то вже діло держ контролю. Нерафінована ніби натуральніше, но як її мішають з рафінованою хз. Столовий оцет мені здається з метанолу виготовляють) плодові оцети ... тут мені темний ліс, що там може бути) Но взагалі продукти з застосуванням харчової хімії часто безпечніші ніж "натуральні" бо менше "портяться". Короч всяка справа вимагає професіонала і бажано з "моральними" принципами.