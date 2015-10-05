RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 148149150151152>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:40

  Hotab написав:Так де ти взяв рецепти якоїсь пальонки з храхмалом))
Я від тебе сьогодні вперше дізнався, що в майонезі крахмал є. (гу в сенсі що він там буває в дешевих аналогах).
э=эрудиция, не обязательно жрать цианистый калий чтобы убедиться что это яд.
https://www.produkty.in.ua/reference/ab ... 1%8C%D1%8F.
«Идеальный» майонез представляет собой эмульсию «масло в воде», стабильность (целостность) которой обеспечивается наличием достаточного количества жира (минимум 67%) и эмульгаторов. Что такое эмульгаторы? Масло и вода вещества несмешивающиеся. Однако, если в эту смесь добавить специальные соединения-эмульгаторы, то они свяжут их между собой и жир «растворится» (распределится) в воде. Проще говоря, жир будет находиться в воде в виде маленьких шариков, окруженных этими эмульгаторами. В натуральном майонезе эту функцию выполняют, находящиеся в яичных продуктах и сухом молоке соединения - лецитин (в яйцах) и белки (в яйцах и молоке). А что, если уменьшить количество масла, добавить излишнюю воду, сэкономить на яйцах, сухом молоке или вовсе их убрать? Тогда, для того, чтобы эмульсия была стабильной нужно добавить что то другое. Вот тут и появляются в составе более дешевые вещества заменители – стабилизаторы, загустители, эмульгаторы. Эту функцию выполняют: крахмал (модифицированный крахмал), камеди (ксантановая, гуаровая, рожкового дерева), каррагинан, желатин, альгинат натрия, соевый лецитин и др. Многие из них не представляют опасности для организма, более того, производятся из натурального сырья. Например, каррагинан из водорослей, гуаровая камедь из бобов, крахмал из кукурузы или картофеля. Эти вещества, в первую очередь, позволяют уменьшить себестоимость продукции, увеличить выход и сроки хранения, и, соответственно, прибыль предприятия.
эмульгаторы добавляются практически во все жировые продукты, обычно соевый лецитин. напр.
Эмульгатор АлмаТекс S1
Комплексная функциональная стабилизирующая добавка, являет собой оптимизированную смесь моно- и диглицериды жирных кислот. Продукт предназначен для стабилизации эмульсии во всех видах колбасных изделий с высоким содержанием жирного сырья.


чем тебя триггернул крахмал хз. посмотри рецепт своего майонеза, если он не домашний там по любому будут эмульгаторы и консерванты. И дело не только в экономии, у классического майонеза 67% жирности. Есть и выше. При помощи эмульгаторов можно снизить % жиров, добавив другие ингридиенты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 кві, 2025 10:50, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29350
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2459 раз.
Подякували: 3456 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:45

  d44 написав:
  Faceless написав:Оцет навіть не обовʼязково, і можна заміняти лимонним соком.
Чому всіх лякає оцет? РН лімонного соку, здається ще вище. Кока-кола не набагато ниже за рівнем кіслотності.

Не лякає, просто терпіти його запах не можу
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35718
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 8173 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:46

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Горчица и уксус, соль
Ничего там опасного нет, просто высокая калорийность.

Опасность майонеза не в составе и не в калорийности, а в том, что он делает еду вкуснее. В результате мы съедаем больше.
Главный рецепт похудения - не есть ничего вкусного.

Смачне корисним не буває :mrgreen:
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35718
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 8173 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:48

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Не жри самое дешевое.
успагойся майонез лет 15 как не жру даже самый дорогой.

Так де ти взяв рецепти якоїсь пальонки з храхмалом))
Я від тебе сьогодні вперше дізнався, що в майонезі крахмал є. (Ну в сенсі що він там буває в дешевих аналогах).

Мабуть всі магазинні з доданням крохмалю, проте з можливих добавок крохмаль одне з найневинніших. Ви ж картоплю і рис їсте, хоча то майже чистий крохмаль
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35718
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 8173 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:49

Wirująświatła

Многие из них не представляют опасности для организма, более того, производятся из натурального сырья.


Ну так ти вже визначся, крахмал (який і то лише в дешевих варіаціях використовують) «фу-фу, яд» , чи «не представляют опасности».
А їси ти щось 15 років, чи лише музику слухаєш - то ж не важливо.

Смачне корисним не буває :mrgreen:


Авокадо))
Як розпробував, так їм просто чайною ложкою з шкірки, просто посоливши або посипавши сухим часником) Огінь!
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 кві, 2025 10:51, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14664
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2342 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:50

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Горчица и уксус, соль
Ничего там опасного нет, просто высокая калорийность.

Опасность майонеза не в составе и не в калорийности, а в том, что он делает еду вкуснее. В результате мы съедаем больше.
Главный рецепт похудения - не есть ничего вкусного.

Хочешь похудеть - спроси начальника концлагеря "как?"!!!
Погугли "рацион советских военнопленных в немецких концлагерях"
670ККал в день и добыча щебня голыми руками помогают быстро и эффективно постройнеть
барабашов
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4969
З нами з: 16.06.15
Подякував: 289 раз.
Подякували: 353 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:51

  Hotab написав:Wirująświatła

Многие из них не представляют опасности для организма, более того, производятся из натурального сырья.


Ну так ти вже визначся, крахмал (який і то лише в дешевих варіаціях використовують) «фу-фу, яд» , чи «не представляют опасности».
А їси ти щось 15 років, чи лише музику слухаєш - то ж не важливо.

а зацитируй где я писал что крахмал-яд? сам придумал - сам оспорил. яд - майонез из за высокой жирности. В качестве соуса он не годится, с таким же успехом любое блюдо можно растительным маслом или смальцем заливать. Есть соусы на основе томатов, горяжего бульона, грибов, сои, рыбы, сушенных овощей и даже фруктов. Они вкуснее любого майонеза, при этом содержат на порядок меньше жиров.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 кві, 2025 10:57, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 29350
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2459 раз.
Подякували: 3456 раз.
 
Профіль
 
1
3
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:53

Ї1їїїї

  d44 написав:
  Faceless написав:Оцет навіть не обовʼязково, і можна заміняти лимонним соком.
Чому всіх лякає оцет? РН лімонного соку, здається ще вище. Кока-кола не набагато ниже за рівнем кіслотності.
там ж не тільки ph.
Боюсь в мене не достатньо освіти щоб вразумітєльно на таку тему. Тому я на хлопський розум, а як щось не так то поправте.
Технологією виготовлення уксусу я якось не цікавився :oops: алкоголізм мені таки ближче. :lol: Чули була колись горілка з опилок? Або про "кальвадос"? Яблучний самогон може містити небезпечну кількість метилового спирту. Європа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту но в яблучному сидрі його домішки раз в 70 вищі :wink:
Тепер візьмем хліб, зерно буває заражене плісневими грибками і при випічці з нього виходить "пяний" хліб...
Технологія соняшникової олії, зараз використовується при виробництві рафінованої олії "бензин" для збільшення виходу олії з макуху. Його потом випарюють і олій повністю очищають, но на скільки і як... то вже діло держ контролю. Нерафінована ніби натуральніше, но як її мішають з рафінованою хз.
Столовий оцет мені здається з метанолу виготовляють) плодові оцети ... тут мені темний ліс, що там може бути)
Но взагалі продукти з застосуванням харчової хімії часто безпечніші ніж "натуральні" бо менше "портяться".
Короч всяка справа вимагає професіонала і бажано з "моральними" принципами.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2467
З нами з: 24.06.14
Подякував: 107 раз.
Подякували: 61 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:56

Wirująświatła

яд майонез из за высокой жирности.


З яких пір жир став ядом?
Масло вершкове яд?
Масло оливкове -яд?
Ти придумав, що комбінація яйця + олія + крахмал , то яд, а зараз викручуєшся.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 кві, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
Hotab
 
Повідомлень: 14664
З нами з: 15.02.09
Подякував: 385 раз.
Подякували: 2342 раз.
 
Профіль
 
1
3
2
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:56

Re: Психологія та інші цікавинки

  Hotab написав:Авокадо))
Як розпробував, так їм просто чайною ложкою з шкірки, просто посоливши або посипавши сухим часником) Огінь!

І ще не так просто знайти у нас стигле.
Але більше подобається як інгредієнт. Наприклад, робиш яйце пашот, в'ялені томати, авокадо, м'який сир типу фета. Офігенна намазка
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 35718
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1475 раз.
Подякували: 8173 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
  #<1 ... 148149150151152>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Психологія грошей: з чого все починається.
pensionerija » Пон 05 жов, 2015 22:06
2 3668
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 жов, 2015 20:34
pensionerija

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (13918)
07.04.2025 12:10
Ринок ОВДП (8273)
07.04.2025 12:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.