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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 148149150151152>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:40

  Hotab написав:Так де ти взяв рецепти якоїсь пальонки з храхмалом))
Я від тебе сьогодні вперше дізнався, що в майонезі крахмал є. (гу в сенсі що він там буває в дешевих аналогах).
э=эрудиция, не обязательно жрать цианистый калий чтобы убедиться что это яд.
https://www.produkty.in.ua/reference/ab ... 1%8C%D1%8F.
«Идеальный» майонез представляет собой эмульсию «масло в воде», стабильность (целостность) которой обеспечивается наличием достаточного количества жира (минимум 67%) и эмульгаторов. Что такое эмульгаторы? Масло и вода вещества несмешивающиеся. Однако, если в эту смесь добавить специальные соединения-эмульгаторы, то они свяжут их между собой и жир «растворится» (распределится) в воде. Проще говоря, жир будет находиться в воде в виде маленьких шариков, окруженных этими эмульгаторами. В натуральном майонезе эту функцию выполняют, находящиеся в яичных продуктах и сухом молоке соединения - лецитин (в яйцах) и белки (в яйцах и молоке). А что, если уменьшить количество масла, добавить излишнюю воду, сэкономить на яйцах, сухом молоке или вовсе их убрать? Тогда, для того, чтобы эмульсия была стабильной нужно добавить что то другое. Вот тут и появляются в составе более дешевые вещества заменители – стабилизаторы, загустители, эмульгаторы. Эту функцию выполняют: крахмал (модифицированный крахмал), камеди (ксантановая, гуаровая, рожкового дерева), каррагинан, желатин, альгинат натрия, соевый лецитин и др. Многие из них не представляют опасности для организма, более того, производятся из натурального сырья. Например, каррагинан из водорослей, гуаровая камедь из бобов, крахмал из кукурузы или картофеля. Эти вещества, в первую очередь, позволяют уменьшить себестоимость продукции, увеличить выход и сроки хранения, и, соответственно, прибыль предприятия.
эмульгаторы добавляются практически во все жировые продукты, обычно соевый лецитин. напр.
Эмульгатор АлмаТекс S1
Комплексная функциональная стабилизирующая добавка, являет собой оптимизированную смесь моно- и диглицериды жирных кислот. Продукт предназначен для стабилизации эмульсии во всех видах колбасных изделий с высоким содержанием жирного сырья.


чем тебя триггернул крахмал хз. посмотри рецепт своего майонеза, если он не домашний там по любому будут эмульгаторы и консерванты. И дело не только в экономии, у классического майонеза 67% жирности. Есть и выше. При помощи эмульгаторов можно снизить % жиров, добавив другие ингридиенты.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 кві, 2025 10:50, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:45

  d44 написав:
  Faceless написав:Оцет навіть не обовʼязково, і можна заміняти лимонним соком.
Чому всіх лякає оцет? РН лімонного соку, здається ще вище. Кока-кола не набагато ниже за рівнем кіслотності.

Не лякає, просто терпіти його запах не можу
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:46

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Горчица и уксус, соль
Ничего там опасного нет, просто высокая калорийность.

Опасность майонеза не в составе и не в калорийности, а в том, что он делает еду вкуснее. В результате мы съедаем больше.
Главный рецепт похудения - не есть ничего вкусного.

Смачне корисним не буває :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:48

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Не жри самое дешевое.
успагойся майонез лет 15 как не жру даже самый дорогой.

Так де ти взяв рецепти якоїсь пальонки з храхмалом))
Я від тебе сьогодні вперше дізнався, що в майонезі крахмал є. (Ну в сенсі що він там буває в дешевих аналогах).

Мабуть всі магазинні з доданням крохмалю, проте з можливих добавок крохмаль одне з найневинніших. Ви ж картоплю і рис їсте, хоча то майже чистий крохмаль
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:49

Wirująświatła

Многие из них не представляют опасности для организма, более того, производятся из натурального сырья.


Ну так ти вже визначся, крахмал (який і то лише в дешевих варіаціях використовують) «фу-фу, яд» , чи «не представляют опасности».
А їси ти щось 15 років, чи лише музику слухаєш - то ж не важливо.

Смачне корисним не буває :mrgreen:


Авокадо))
Як розпробував, так їм просто чайною ложкою з шкірки, просто посоливши або посипавши сухим часником) Огінь!
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 кві, 2025 10:51, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:50

  Сибарит написав:
  Hotab написав:Горчица и уксус, соль
Ничего там опасного нет, просто высокая калорийность.

Опасность майонеза не в составе и не в калорийности, а в том, что он делает еду вкуснее. В результате мы съедаем больше.
Главный рецепт похудения - не есть ничего вкусного.

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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:51

  Hotab написав:Wirująświatła

Многие из них не представляют опасности для организма, более того, производятся из натурального сырья.


Ну так ти вже визначся, крахмал (який і то лише в дешевих варіаціях використовують) «фу-фу, яд» , чи «не представляют опасности».
А їси ти щось 15 років, чи лише музику слухаєш - то ж не важливо.

а зацитируй где я писал что крахмал-яд? сам придумал - сам оспорил. яд - майонез из за высокой жирности. В качестве соуса он не годится, с таким же успехом любое блюдо можно растительным маслом или смальцем заливать. Есть соусы на основе томатов, горяжего бульона, грибов, сои, рыбы, сушенных овощей и даже фруктов. Они вкуснее любого майонеза, при этом содержат на порядок меньше жиров.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Пон 07 кві, 2025 10:57, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:53

Ї1їїїї

  d44 написав:
  Faceless написав:Оцет навіть не обовʼязково, і можна заміняти лимонним соком.
Чому всіх лякає оцет? РН лімонного соку, здається ще вище. Кока-кола не набагато ниже за рівнем кіслотності.
там ж не тільки ph.
Боюсь в мене не достатньо освіти щоб вразумітєльно на таку тему. Тому я на хлопський розум, а як щось не так то поправте.
Технологією виготовлення уксусу я якось не цікавився :oops: алкоголізм мені таки ближче. :lol: Чули була колись горілка з опилок? Або про "кальвадос"? Яблучний самогон може містити небезпечну кількість метилового спирту. Європа бореться з вином з ізабельних сортів винограду , ніби через високу кислотність та високий вміст метилового спирту но в яблучному сидрі його домішки раз в 70 вищі :wink:
Тепер візьмем хліб, зерно буває заражене плісневими грибками і при випічці з нього виходить "пяний" хліб...
Технологія соняшникової олії, зараз використовується при виробництві рафінованої олії "бензин" для збільшення виходу олії з макуху. Його потом випарюють і олій повністю очищають, но на скільки і як... то вже діло держ контролю. Нерафінована ніби натуральніше, но як її мішають з рафінованою хз.
Столовий оцет мені здається з метанолу виготовляють) плодові оцети ... тут мені темний ліс, що там може бути)
Но взагалі продукти з застосуванням харчової хімії часто безпечніші ніж "натуральні" бо менше "портяться".
Короч всяка справа вимагає професіонала і бажано з "моральними" принципами.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:56

Wirująświatła

яд майонез из за высокой жирности.


З яких пір жир став ядом?
Масло вершкове яд?
Масло оливкове -яд?
Ти придумав, що комбінація яйця + олія + крахмал , то яд, а зараз викручуєшся.
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 кві, 2025 10:56, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:56

Re: Психологія та інші цікавинки

  Hotab написав:Авокадо))
Як розпробував, так їм просто чайною ложкою з шкірки, просто посоливши або посипавши сухим часником) Огінь!

І ще не так просто знайти у нас стигле.
Але більше подобається як інгредієнт. Наприклад, робиш яйце пашот, в'ялені томати, авокадо, м'який сир типу фета. Офігенна намазка
Faceless
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