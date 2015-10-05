«Идеальный» майонез представляет собой эмульсию «масло в воде», стабильность (целостность) которой обеспечивается наличием достаточного количества жира (минимум 67%) и эмульгаторов. Что такое эмульгаторы? Масло и вода вещества несмешивающиеся. Однако, если в эту смесь добавить специальные соединения-эмульгаторы, то они свяжут их между собой и жир «растворится» (распределится) в воде. Проще говоря, жир будет находиться в воде в виде маленьких шариков, окруженных этими эмульгаторами. В натуральном майонезе эту функцию выполняют, находящиеся в яичных продуктах и сухом молоке соединения - лецитин (в яйцах) и белки (в яйцах и молоке). А что, если уменьшить количество масла, добавить излишнюю воду, сэкономить на яйцах, сухом молоке или вовсе их убрать? Тогда, для того, чтобы эмульсия была стабильной нужно добавить что то другое. Вот тут и появляются в составе более дешевые вещества заменители – стабилизаторы, загустители, эмульгаторы. Эту функцию выполняют: крахмал (модифицированный крахмал), камеди (ксантановая, гуаровая, рожкового дерева), каррагинан, желатин, альгинат натрия, соевый лецитин и др. Многие из них не представляют опасности для организма, более того, производятся из натурального сырья. Например, каррагинан из водорослей, гуаровая камедь из бобов, крахмал из кукурузы или картофеля. Эти вещества, в первую очередь, позволяют уменьшить себестоимость продукции, увеличить выход и сроки хранения, и, соответственно, прибыль предприятия.