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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 149150151152>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:56

Re: Психологія та інші цікавинки

гірський хайкінг проти зайвих кг

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 10:58

  Hotab написав:З яких пір жир став ядом?
Масло вершкове яд?
попробуй жрать одно сливочное масло, быстро узнаешь яд или нет. Когда медленно оно не так очевидно. Люди курят до старости, но это не делает никотин безвредным
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:01

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:З яких пір жир став ядом?
Масло вершкове яд?
попробуй жрать одно сливочное масло, быстро узнаешь яд или нет.


Навіщо «жрать одно»??
Яд (цеаніт твій) можна жрати з чимсь , і він все одно яд. А жири стають ядом , коли їсти лише їх і багато? Ну так а навіщо їх так їсти? Може досить викручуватись?)
Просто дійти нарешті до того, що багато калорій, а також провокує їсти ще більше.
Але ж нічого спільного з ядом тут нема))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 кві, 2025 11:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:02

  Сибарит написав:
  Banderlog написав: :lol: та шо там розвод?
Це просто нерозуміння процесу помолу) висівки ж ніхто не викидає, вони ідуть на корм худобі.

Это что же получается?
Покупая "цельнозерновой" хлеб, Я объедаю несчастных животных?
На это я пойтить не могу 😁

Я знаю, что этим названием заменили старый добрый "хлеб с отрубями". Просто слегка стебусь над почём зря плодящими новые сущности маркетолухами.

дик, він ще і дорожче, тому що "полєзний"
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:03

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:З яких пір жир став ядом?
Масло вершкове яд?
попробуй жрать одно сливочное масло, быстро узнаешь яд или нет.

Ви таки сильно погарячкували з "отрутою".
Майонез в ідеалі використовують навіть менше, ніж олію. А жири в принципі життєво необхідні, особливо якщо це не нерафінований перший віджим, а не майже технічна рафінована олія.
Питання хіба в помірності, бо "бутєри з мазіком" в закуску до салату з майонезом то звісно вже перебор. Але якщо дивитися на майонез як на один з багатьох соусів для заправок, і краще з нерафінованої, може оливкової, олії, то нічого поганого тут немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:04

Hotab и еще обьясни мне как майонез может быть дорогим? он состоит из самых дешевых ингридиентов (в пересчёте за стоимость 1ккалории). Майонез - соус для студентов. Залил им макароны с катлетой и жизнь удалась.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:05

flyman


дик, він ще і дорожче, тому що "полєзний"


Лише через це?
Тут ринкова конкуренція не спрацювала? Собівартість низька, але дорого через зговор? :D
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:07

Re: Психологія та інші цікавинки

  Сибарит написав:Я знаю, что этим названием заменили старый добрый "хлеб с отрубями". Просто слегка стебусь над почём зря плодящими новые сущности маркетолухами.

Не скажу на 100% але думаю тут ви помиляєтеся. Цільнозернові вироби (хліб, макарони) роблять на базі цільнозернового борошна. Цільнозернове воно тому що перед помолом зерна не "очищують" від власне найкорисніших компонентів, щоб залишився сам крохмаль. Не певен, що вкинувши висівок, ви суттєво виправите ситуацію. Крім того текстура тіста з цільнозернового борошна інакша від тіста зі звичайного борошна з доданням висівок.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:08

Wirująświatła

Hotab и еще обьясни мне как майонез может быть дорогим?


А він «дорогий»?
Бо я не знаю як тут вважати продукт, якого використовуєш мало, «дорогим» чи не дорогим. Це як сіль. Вона дорога? Ну вона стала втричі дорожче після втрати Соледара, але як її можна вважати дорогою, коли її треба пачка на місяці??
З певним натягом і хліб так само.. як його вважати «дорогим» , коли їси 2 шматки на день. Яка різниця, ти зʼїси хліба на день на 7 гривень, чи на 8??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 кві, 2025 11:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 11:09

  Hotab написав:Wirująświatła

Многие из них не представляют опасности д


Авокадо))
Як розпробував, так їм просто чайною ложкою з шкірки, просто посоливши або посипавши сухим часником) Огінь!
підтримую, хз що там з корисністю) , но з хроном до говядини...
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