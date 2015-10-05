гірський хайкінг проти зайвих кг
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Додано: Пон 07 кві, 2025 10:56
Re: Психологія та інші цікавинки
гірський хайкінг проти зайвих кг
Додано: Пон 07 кві, 2025 10:58
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:01
Навіщо «жрать одно»??
Яд (цеаніт твій) можна жрати з чимсь , і він все одно яд. А жири стають ядом , коли їсти лише їх і багато? Ну так а навіщо їх так їсти? Може досить викручуватись?)
Просто дійти нарешті до того, що багато калорій, а також провокує їсти ще більше.
Але ж нічого спільного з ядом тут нема))
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 кві, 2025 11:03, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:02
дик, він ще і дорожче, тому що "полєзний"
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:03
Ви таки сильно погарячкували з "отрутою".
Майонез в ідеалі використовують навіть менше, ніж олію. А жири в принципі життєво необхідні, особливо якщо це не нерафінований перший віджим, а не майже технічна рафінована олія.
Питання хіба в помірності, бо "бутєри з мазіком" в закуску до салату з майонезом то звісно вже перебор. Але якщо дивитися на майонез як на один з багатьох соусів для заправок, і краще з нерафінованої, може оливкової, олії, то нічого поганого тут немає
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:04
Hotab и еще обьясни мне как майонез может быть дорогим? он состоит из самых дешевых ингридиентов (в пересчёте за стоимость 1ккалории). Майонез - соус для студентов. Залил им макароны с катлетой и жизнь удалась.
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:05
flyman
Лише через це?
Тут ринкова конкуренція не спрацювала? Собівартість низька, але дорого через зговор?
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:07
Re: Психологія та інші цікавинки
Не скажу на 100% але думаю тут ви помиляєтеся. Цільнозернові вироби (хліб, макарони) роблять на базі цільнозернового борошна. Цільнозернове воно тому що перед помолом зерна не "очищують" від власне найкорисніших компонентів, щоб залишився сам крохмаль. Не певен, що вкинувши висівок, ви суттєво виправите ситуацію. Крім того текстура тіста з цільнозернового борошна інакша від тіста зі звичайного борошна з доданням висівок.
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:08
Wirująświatła
А він «дорогий»?
Бо я не знаю як тут вважати продукт, якого використовуєш мало, «дорогим» чи не дорогим. Це як сіль. Вона дорога? Ну вона стала втричі дорожче після втрати Соледара, але як її можна вважати дорогою, коли її треба пачка на місяці??
З певним натягом і хліб так само.. як його вважати «дорогим» , коли їси 2 шматки на день. Яка різниця, ти зʼїси хліба на день на 7 гривень, чи на 8??
Востаннє редагувалось Hotab в Пон 07 кві, 2025 11:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 07 кві, 2025 11:09
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