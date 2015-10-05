Wirująświatła написав:Hotab и еще обьясни мне как майонез может быть дорогим? он состоит из самых дешевых ингридиентов (в пересчёте за стоимость 1ккалории). Майонез - соус для студентов. Залил им макароны с катлетой и жизнь удалась.
Олія досить дорога. На півлітра домашнього майонезу десь склянка олії йде. Не варто оцінювати продукти на базі студентського раціону
Faceless написав:. А жири в принципі життєво необхідні, особливо якщо це не нерафінований перший віджим, а не майже технічна рафінована олія.
есть суточная норма жиров. если кроме майонеза употреблять мясо, рыбу, выпечку и т.д. ее можно легко превысить. отдельная тема трансжиры. Одни пишут что майонезе они есть, другие что их нет. Тут хз.
Речь идет о продуктах, содержащих трансжиры – твердую жировую массу, которую получают из растительных масел путем гидрогенизации: при высоких температурах жидкие растительные масла насыщают пузырьками водорода. Делают это в промышленных масштабах, чтобы заменить дешевыми трансжирами более дорогие молочные (сливочное масло) при производстве многих продуктов питания. Получается субстанция с искаженной молекулярной структурой, которая, попадая в организм, становится основой ожирения и практически всех серьезных патологий. Трансжиры содержатся в самых разных продуктах, которые большинство людей считают безобидными, ну, или почти безобидными. Это маргарин, спреды, майонез, кетчуп, всевозможные соусы, рафинированные растительные масла, плавленые сырки. Вреднейший жир содержится во всех промышленных сладостях: тортах, печенье, пряниках, булочках, крекерах, мороженом, в большинстве видов шоколада. Это также полуфабрикаты: рыбные палочки, котлеты, пицца, охлажденное тесто. Ну, и разумеется, трансжирами насыщена вся мусорная еда: чипсы, попкорн, снеки, сухарики, сухие завтраки, вся продукция фаст-фуда (картофель фри, пончики, гамбургеры, чебуреки, мясо в панировке и т.п.). Ученые доказали, что опасной для здоровья является доза трансжиров 4 г в сутки. А в одной порции сухого завтрака – около 2 г трансжиров, в пачке чипсов – 5 г, в порции жареной курицы или картофеля фри – около 7 г. В спредах содержится от 1,5 до 6% трансжиров, в мягком маргарине – от 0,1 до 17%, в маргарине для выпечки – от 20 до 40%. Трансжиры действительно смертельно опасны. При их регулярном потреблении они в буквальном смысле разрушают человека изнутри. Наряду с ожирением это патологии суставов, разрушение иммунитета, развитие атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца, онкозаболеваний, снижение интеллекта, развитие старческого слабоумия, преждевременное старение. Это также серьезный удар по нервной системе и гормональному фону. Как следствие – серьезные проблемы в личных отношениях. И список этот бесконечен. У мужчин потребление синтетических жиров провоцирует ожирение по женскому типу (растет грудь, бока и живот), негативно сказывается на росте мышечной массы, снижает количество мужских половых гормонов и повышает риск развития рака простаты. Для женщин это, кроме всех перечисленных выше заболеваний, – нарушение менструального цикла, серьезные гормональные патологии, снижение либидо, риск развития рака молочной железы. Больше читайте тут: https://kontrakty.ua/article/100534
Faceless написав:Олія досить дорога. На півлітра домашнього майонезу десь склянка олії йде. Не варто оцінювати продукти на базі студентського раціону
клюквенный сок, томатная паста или сливовый нектар дешевле? дорогая по сравнению с чем? я сравнивал ингридиенты разных соусов. Майонез - самый дешевый если брать себестоимость. То что известные брэнды его впаривают задорого - доплата за брэнд. Практически все безкрахмальные соусы будут дороже безкрахмального майонеза. (С крахмалом ещё можно сделать дешевый кетчуп)
Hotab написав:Горчица и уксус, соль Ничего там опасного нет, просто высокая калорийность.
Опасность майонеза не в составе и не в калорийности, а в том, что он делает еду вкуснее. В результате мы съедаем больше. Главный рецепт похудения - не есть ничего вкусного.
Хочешь похудеть - спроси начальника концлагеря "как?"!!! Погугли "рацион советских военнопленных в немецких концлагерях" 670ККал в день и добыча щебня голыми руками помогают быстро и эффективно постройнеть
Гітлер, Сталін, Берія , заградотряди, Дніпрогес, концтабори, автомобілі 80-х з 5L
Психологи, допоможіть застряглому , мучиться ж людина.
Wirująświatła написав:есть суточная норма жиров. Так как жиры дешёвые производители мухлюют добавляя их практически везде где можно и нельзя, даже в некоторые приправы. Поэтому хотя бы продукты с заявленной высокой жирностью желательно избегать. Потому что оно всё идет плюсом к тем, где жиры неочевидны.
Куди краще просто бути уважним до того, що їси. Тверді сири мають ще більш високу жирність, ніж майонез - в середньому 50%. То що, теж уникати?
Wirująświatła написав:клюквенный сок, томатная паста или сливовый нектар дешевле? дорогая по сравнению с чем? я сравнивал ингридиенты разных соусов. Майонез - самый дешевый если брать себестоимость. То что известные брэнды его впаривают задорого - доплата за брэнд. Практически все безкрахмальные соусы будут дороже безкрахмального майонеза. (С крахмалом ещё можно сделать дешевый кетчуп)
По-перше, крохмал якщо його й додають, це кілька відсотків складу максимум. По-друге, якщо порівнювати просто з лимонним соком, чи сметаною - мабуть майонез дорожче. Щодо брендів - це правда лиш почасти, знову ж таки, справжній майонез, без загущувачів, з високояксної олії, з хорошої гірчиці, з яєць (а не порошку) - буде куди дорожчим за типовий Торчин. Тож мова хіба чи варто переплачувати за Хайнц Але взагалі нема сенсу порінювати вартість соусів напряму, в них і витрата різна
Wirująświatła написав:есть суточная норма жиров. если кроме майонеза употреблять мясо, рыбу, выпечку и т.д. ее можно легко превысить. отдельная тема трансжиры. Одни пишут что майонезе они есть, другие что их нет. Тут хз.
Краще більше за випічку переживати і кондитерску. От там і жирів чимало, і особливо у випічці масово маргарин - стрий добрий трансжир, що масово юзали ще в срср. Як в майонезі можуть опинитися трансжири - важко сказати. Чисто технологічно незрозуміло. Може якийсь дешевий продукт і якось барижать, але це і в складі буде видно