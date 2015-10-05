Речь идет о продуктах, содержащих трансжиры – твердую жировую массу, которую получают из растительных масел путем гидрогенизации: при высоких температурах жидкие растительные масла насыщают пузырьками водорода. Делают это в промышленных масштабах, чтобы заменить дешевыми трансжирами более дорогие молочные (сливочное масло) при производстве многих продуктов питания. Получается субстанция с искаженной молекулярной структурой, которая, попадая в организм, становится основой ожирения и практически всех серьезных патологий. Трансжиры содержатся в самых разных продуктах, которые большинство людей считают безобидными, ну, или почти безобидными. Это маргарин, спреды, майонез, кетчуп, всевозможные соусы, рафинированные растительные масла, плавленые сырки. Вреднейший жир содержится во всех промышленных сладостях: тортах, печенье, пряниках, булочках, крекерах, мороженом, в большинстве видов шоколада. Это также полуфабрикаты: рыбные палочки, котлеты, пицца, охлажденное тесто. Ну, и разумеется, трансжирами насыщена вся мусорная еда: чипсы, попкорн, снеки, сухарики, сухие завтраки, вся продукция фаст-фуда (картофель фри, пончики, гамбургеры, чебуреки, мясо в панировке и т.п.). Ученые доказали, что опасной для здоровья является доза трансжиров 4 г в сутки. А в одной порции сухого завтрака – около 2 г трансжиров, в пачке чипсов – 5 г, в порции жареной курицы или картофеля фри – около 7 г. В спредах содержится от 1,5 до 6% трансжиров, в мягком маргарине – от 0,1 до 17%, в маргарине для выпечки – от 20 до 40%. Трансжиры действительно смертельно опасны. При их регулярном потреблении они в буквальном смысле разрушают человека изнутри. Наряду с ожирением это патологии суставов, разрушение иммунитета, развитие атеросклероза, сахарного диабета, гипертонии, ишемической болезни сердца, онкозаболеваний, снижение интеллекта, развитие старческого слабоумия, преждевременное старение. Это также серьезный удар по нервной системе и гормональному фону. Как следствие – серьезные проблемы в личных отношениях. И список этот бесконечен. У мужчин потребление синтетических жиров провоцирует ожирение по женскому типу (растет грудь, бока и живот), негативно сказывается на росте мышечной массы, снижает количество мужских половых гормонов и повышает риск развития рака простаты. Для женщин это, кроме всех перечисленных выше заболеваний, – нарушение менструального цикла, серьезные гормональные патологии, снижение либидо, риск развития рака молочной железы.Больше читайте тут: