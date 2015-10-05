Хотаб спрашивал так гагауз или каракалпак наш халамидник Обьясняю - гагаузы изначально не этнос, а обидное (типа манкурт)название среди тюрков той их части которая приняла христианство, прежде всего оставшихся на правобережье Украины каракалпаков (основную часть Золотая Орда репатриировала в Среднюю Азию)
А. Манов пишет, что слово гагауз не связано с историческим названием племени, а является отличающей чертой вероисповедания среди тюрков Балкан. Он предполагает, что гагаузы получили это имя после принятия христианства. М.Т. Аджароглу рассматривает это слово так: «Слово гагауз не происходит от названия древних тюркских племён, а является отличающей чертой принявших христианство каракалпаков. Гагаузы, будучи христианами, перейдя через Дунай, жили в подданстве русских, охраняя русскую границу, получили название кала-уз т.е. «огузы, охраняющие крепость». После этого огузы или тюрки других племён, принимавшие христианство именовались гагаузами, т.е. огузы-христиане. Он тут же отмечает, что если бы «эа» или «эаэа» означало название тюркского племени, а не огузов-христиан, тогда относящиеся к одному этносу и исповедующие ислам гаджалы, так же должны были называться гагаузами.
Оставшиеся в Галицко-Волынском Княжестве каракалпаки под назвением "болоховцы" считались пятой колоной Золотой Орды ("люди татарські"), подвергались дискрминации погромам и опять же значительная часть мигрировала на юг , за пределы княжества, и вернулась к тюркским языкам, но не религии и стали называться гагаузы (по одной версии "пограничники", другой - "предатели"). Какая-то часть осталась в Галицко-волынском княжестве , причем проживая компактно.
Згідно з археологічними даними після монгольського завоювання частина чорних клобуків переселилась до Поволжя та Молдавію і увійшла до військово-аристократичної структури улусу Джучі (половецького). Вважається, що з торками пов'язаний топонім Торське (Чортківський район).
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 07 кві, 2025 23:32, всього редагувалось 1 раз.
разные версии. я склоняюсь к той что бедный штат был поставщиком неквалифицированной рабочей силы в соседние штаты, и эти арбайтеры нуждались в детальных производственных инструкциях -"show me [how]" конкретно они должны были заменить бастующих шахтеров Колорадо, но не владели горным делом
разные версии. я склоняюсь к той что бедный штат был поставщиком неквалифицированной рабочей силы в соседние штаты, и эти арбайтеры нуждались в детальных производственных инструкциях -"show me [how]" конкретно они должны были заменить бастующих шахтеров Колорадо, но не владели горным делом
Аа Миссури. Этому штату было присвоено довольно странное прозвище, «Show Me State» - «Штат «Покажи мне». Одна из историй происхождения этого титула гласит, что Конгрессмен из Миссури Уиллард Дункан Вандайвер во время своего визита в Филадельфию в 1899 году заявил: «ваше пенистое красноречие меня не удовлетворит. Я из Миссури. Я должен все увидеть своими глазами (вы должны мне все показать)