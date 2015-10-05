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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 153154155156>
Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 22:20

  Hotab написав:
  Wirująświatła написав:Hotab фи ну что за качество? 2 минуты и другой человек. Красавчик. Хоть в кино снимай. AI таки творит чудеса... да Сибарит?
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Такой даже Филипину понравится.

А можешь добавить +15 лет?
Ему счас именно так больше
Куртку и шапку оставь ту же , они не менялись

Чорний клобук - караколпак.
Можна ще на конусний ковпак замінити, для етно-колориту
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 22:28

вот вам следующий кейс взятый с форума начинающих AI музыкантов
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я знаю почему так происходит, но решения пока не придумал.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 22:52

Хотаб спрашивал так гагауз или каракалпак наш халамидник
Обьясняю - гагаузы изначально не этнос, а обидное (типа манкурт)название среди тюрков той их части которая приняла христианство, прежде всего оставшихся на правобережье Украины каракалпаков (основную часть Золотая Орда репатриировала в Среднюю Азию)

А. Манов пишет, что слово гагауз не связано с историческим названием племени, а является отличающей чертой вероисповедания среди тюрков Балкан. Он предполагает, что гагаузы получили это имя после принятия христианства. М.Т. Аджароглу рассматривает это слово так: «Слово гагауз не происходит от названия древних тюркских племён, а является отличающей чертой принявших христианство каракалпаков. Гагаузы, будучи христианами, перейдя через Дунай, жили в подданстве русских, охраняя русскую границу, получили название кала-уз т.е. «огузы, охраняющие крепость». После этого огузы или тюрки других племён, принимавшие христианство именовались гагаузами, т.е. огузы-христиане. Он тут же отмечает, что если бы «эа» или «эаэа» означало название тюркского племени, а не огузов-христиан, тогда относящиеся к одному этносу и исповедующие ислам гаджалы, так же должны были называться гагаузами.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 23:08

Re: Психологія та інші цікавинки

Оставшиеся в Галицко-Волынском Княжестве каракалпаки под назвением "болоховцы" считались пятой колоной Золотой Орды ("люди татарські"), подвергались дискрминации погромам и опять же значительная часть мигрировала на юг , за пределы княжества, и вернулась к тюркским языкам, но не религии и стали называться гагаузы (по одной версии "пограничники", другой - "предатели"). Какая-то часть осталась в Галицко-волынском княжестве , причем проживая компактно.

Згідно з археологічними даними після монгольського завоювання частина чорних клобуків переселилась до Поволжя та Молдавію і увійшла до військово-аристократичної структури улусу Джучі (половецького).
Вважається, що з торками пов'язаний топонім Торське (Чортківський район).
Востаннє редагувалось fox767676 в Пон 07 кві, 2025 23:32, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 23:20

Нападки на братів-румунів звідки ?

В Гагаузии не забудут, как оккупационная Румыния проводила геноцид гагаузов

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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 23:27

типичный манкурт
— Я человек завистливый, но тут завидовать нечему. — Я сын турецко-подданного, следовательно, потомок янычаров. А янычары не знают жалости ни к женщинам, ни к детям
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 23:43

Re: Психологія та інші цікавинки

Почему Миссури to show me the state?
Бетон
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Повідомлення Додано: Пон 07 кві, 2025 23:50

Бетон

разные версии.
я склоняюсь к той что бедный штат был поставщиком неквалифицированной рабочей силы в соседние штаты, и эти арбайтеры нуждались в детальных производственных инструкциях -"show me [how]"
конкретно они должны были заменить бастующих шахтеров Колорадо, но не владели горным делом

fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 00:17

про мотивацію

flyman
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 00:21

  fox767676 написав:Бетон

разные версии.
я склоняюсь к той что бедный штат был поставщиком неквалифицированной рабочей силы в соседние штаты, и эти арбайтеры нуждались в детальных производственных инструкциях -"show me [how]"
конкретно они должны были заменить бастующих шахтеров Колорадо, но не владели горным делом


Аа
Миссури.
Этому штату было присвоено довольно странное прозвище, «Show Me State» - «Штат «Покажи мне». Одна из историй происхождения этого титула гласит, что Конгрессмен из Миссури Уиллард Дункан Вандайвер во время своего визита в Филадельфию в 1899 году заявил: «ваше пенистое красноречие меня не удовлетворит. Я из Миссури. Я должен все увидеть своими глазами (вы должны мне все показать)
Бетон
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