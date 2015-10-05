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Додано: Вів 08 кві, 2025 00:35
Без шапочки все ясно
Додано: Вів 08 кві, 2025 00:40
А там где в образе Остаб Ибрагимыча, не осталось?
От там вся палеоогузская генектика налицо была, все маркеры
Додано: Вів 08 кві, 2025 00:54
Flyman запостии фотку где ты Ибрагимыч
У меня в узбекском посольстве контакты есть , потестим репатриацию на тебе. Только там с пропиской строго, дальше Нукуса не пустят. Но каракалпашки почти как филлипинки. Расскажешь нам как на хлопковом масле готовишь
Додано: Вів 08 кві, 2025 00:55
Додано: Вів 08 кві, 2025 01:06
Боюсь будут вопросы в связи брахикефалией . Скажут "Что вы нам брахицефала с динарского нагорья подсовываете" Такие даже им не нужны. И отопластика нужна, иначе мы слона не продадим
Додано: Вів 08 кві, 2025 01:23
А с причёской что ?
Перед филлипинками не стыдно ?
А каракалпаки узбекские что про Украину подумают? Скажут Украина гагаузов и каракалпаков через лагеря смерти прогоняла, бесчеловечные эксперименты ставила, как в Аненербе. Волосы дыбом Это скандал однозначно. Ещё Эрдоган второй фронт против Украины откроет
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 08 кві, 2025 02:11, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Вів 08 кві, 2025 01:27
Спрятать это от греха подальше, нам ещё одного международного скандала не хватало. А то они гиперчувствительные, то оказывается их Румыния геноцидила, теперь к Украине прицепятся
Додано: Вів 08 кві, 2025 08:12
автор утверждает что ему 14 лет
с утра не потанцевал - день пропал
это уже другие автора
Додано: Вів 08 кві, 2025 08:23
высечь в граните
Додано: Вів 08 кві, 2025 08:40
Re: Психологія та інші цікавинки
скорей всего это уже развитие мема.
сначала шахтеры на бытовом уровне, потом уже конгрессмен на правах юмора проэксплуатировал на общегосударственном
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