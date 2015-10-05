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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 153154155156
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 00:35

Без шапочки все ясно

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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 00:40

А там где в образе Остаб Ибрагимыча, не осталось?
От там вся палеоогузская генектика налицо была, все маркеры
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 00:54

Flyman запостии фотку где ты Ибрагимыч
У меня в узбекском посольстве контакты есть , потестим репатриацию на тебе. Только там с пропиской строго, дальше Нукуса не пустят. Но каракалпашки почти как филлипинки. Расскажешь нам как на хлопковом масле готовишь
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 00:55

  fox767676 написав:А там где в образе Остаб Ибрагимыча, не осталось?
От там вся палеоогузская генектика налицо была, все маркеры

https://www.facebook.com/share/1B9Jp9uf ... tid=wwXIfr
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 01:06

Боюсь будут вопросы в связи брахикефалией . Скажут "Что вы нам брахицефала с динарского нагорья подсовываете" Такие даже им не нужны. И отопластика нужна, иначе мы слона не продадим
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 01:23

А с причёской что ?
Перед филлипинками не стыдно ?
А каракалпаки узбекские что про Украину подумают? Скажут Украина гагаузов и каракалпаков через лагеря смерти прогоняла, бесчеловечные эксперименты ставила, как в Аненербе. Волосы дыбом Это скандал однозначно. Ещё Эрдоган второй фронт против Украины откроет
Востаннє редагувалось fox767676 в Вів 08 кві, 2025 02:11, всього редагувалось 2 разів.
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 01:27

Спрятать это от греха подальше, нам ещё одного международного скандала не хватало. А то они гиперчувствительные, то оказывается их Румыния геноцидила, теперь к Украине прицепятся
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 08:12

автор утверждает что ему 14 лет

с утра не потанцевал - день пропал

это уже другие автора

Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 08:23

высечь в граните
И не так страшны кацапские гниды, как подтанцовующие им рядящиеся в украинцев каракалпаки "люди татарські"
fox767676
 
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 08:40

Re: Психологія та інші цікавинки

  Бетон написав:Этому штату было присвоено довольно странное прозвище, «Show Me State» - «Штат «Покажи мне». Одна из историй происхождения этого титула гласит, что Конгрессмен из Миссури Уиллард Дункан Вандайвер во время своего визита в Филадельфию в 1899 году заявил: «ваше пенистое красноречие меня не удовлетворит. Я из Миссури. Я должен все увидеть своими глазами (вы должны мне все показать)


скорей всего это уже развитие мема.
сначала шахтеры на бытовом уровне, потом уже конгрессмен на правах юмора проэксплуатировал на общегосударственном
fox767676
 
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