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Психологія та інші цікавинки

Психологія та інші цікавинки
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  #<1 ... 154155156157158>
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:08

жадные ли макаки? экспресс тест
эта нет

а эта жадная
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 12:38

10 летний мотоциклист и недовольные всем дворовые бабули. с 5й минуты
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 14:44

Шанс буває тільки раз!©

  Бетон написав:Почему
Ти вже нам з-за кордону пишеш?
Ні?
Чому?
Чекаєш, що дешевше запропонують, ніж за 15К?
Успіх
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 15:08

  Бетон написав:Я хочу тільки одне.
Мотоцикл. Небагато речей і бескрайняя дорога в закат.
Больше ничего.

Спочатку дозвіл на донорство оформіть. І можна у захід сонця )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 18:59

  Успіх написав:
  Бетон написав:Почему
Ти вже нам з-за кордону пишеш?
Ні?
Чому?
Чекаєш, що дешевше запропонують, ніж за 15К?

Морально готовлюсь.
Там такой квест, шо мало не покажется
Бетон
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:00

  stm написав:
  Бетон написав:Я хочу тільки одне.
Мотоцикл. Небагато речей і бескрайняя дорога в закат.
Больше ничего.

Спочатку дозвіл на донорство оформіть. І можна у захід сонця )

Скажите честно, на какой орган глаз положили?
На тот, что я думаю?))

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Бетон
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2
Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:24

За крок до перевороту думок©

  Бетон написав:
  Успіх написав:
  Бетон написав:Почему
Ти вже нам з-за кордону пишеш?
Ні?
Чому?
Чекаєш, що дешевше запропонують, ніж за 15К?

Морально готовлюсь.
Там такой квест, шо мало не покажется

Нічого, нічого.
Це шанс пожити хоч трохи НЕ рабом!
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:25

  Успіх написав:Це шанс пожити хоч трохи НЕ рабом!
туда надо с невестой ехать. шансов там ее найти ноль.
Wirująświatła
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:27

  Бетон написав:
  stm написав:
  Бетон написав:Я хочу тільки одне.
Мотоцикл. Небагато речей і бескрайняя дорога в закат.
Больше ничего.

Спочатку дозвіл на донорство оформіть. І можна у захід сонця )

Скажите честно, на какой орган глаз положили?
На тот, что я думаю?))


Я - гуманіст-альтруіст. Серце - віддамо нужденним, і, печінка, що не засвоює алкоголю така рідкість в наш час )
stm
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Повідомлення Додано: Вів 08 кві, 2025 19:29

Re: Психологія форумчан))

А що то сьогодні гілка без майонезу - взагалі, загнулась? :mrgreen:

Давайте про кетчуп :lol:


Чи що там ще залишилось, що людям цікаво - секс і гроші? :D

Он вже СТМ з Бетоном почали, наче, про щось інтимне :mrgreen:
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